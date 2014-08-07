OPPO ve Xiaomi nereye gidiyor; Akıllı telefon devleri neler planlıyor, Android, IOS, Windows Phone ve BlackBerry'nin geleceği "Dev Analiz"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasını enine boyuna masaya yatırıyor, Xiaomi ve OPPO gibi Çinlilerin yükselişin, Çin menşeili yerli telefonların durumunu, dünya devi telefon üreticilerinin neler yapması gerektiğini, Android-IOS-Windows Phone-BlackBerry'nin mevcut konumunu ve mobil cihazlara işlemci üreten çipset firmalarının planlarını daha önce yapılmamış genişlikte bir analiz ile ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler...
Konuştuğumuz üreticiler; Oppo, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Huawei, Asus, General Mobile, Casper, Turkcell, Samsung, HTC, Sony, LG, Apple, Nokia, BlackBerry, Nvidia, Qualcomm, MediaTek, Intel, ZOPO ve daha fazlası... ,
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Merhaba,
Ayakkabı çorap tercihinizi de söyleyin ona göre giyinelim. Moda programı çekmiyoruz kusura bakmayın. Bel çantası da takarım, kareli gömlek de giyerim sizi gram ilgilendirmez. İşinize bakın.
Sevgiler,
Mesut Çevik