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OPPO ve Xiaomi nereye gidiyor; Akıllı telefon devleri neler planlıyor, Android, IOS, Windows Phone ve BlackBerry'nin geleceği "Dev Analiz"

4 yıl
83,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasını enine boyuna masaya yatırıyor, Xiaomi ve OPPO gibi Çinlilerin yükselişin, Çin menşeili yerli telefonların durumunu, dünya devi telefon üreticilerinin neler yapması gerektiğini, Android-IOS-Windows Phone-BlackBerry'nin mevcut konumunu ve mobil cihazlara işlemci üreten çipset firmalarının planlarını daha önce yapılmamış genişlikte bir analiz ile ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler...
Konuştuğumuz üreticiler; Oppo, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Huawei, Asus, General Mobile, Casper, Turkcell, Samsung, HTC, Sony,  LG, Apple, Nokia, BlackBerry, Nvidia, Qualcomm, MediaTek, Intel, ZOPO ve daha fazlası... ,
 

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Speed-Step 4 yıl en beğenilen Eyvallah
Feel Me

Mesut bey hem kareli, hem kısa kollu, hem de soluk renkli o gömleği neden giydiniz? Bence ciddi tarz değişikliğine ihtiyacınız var. İnşallah bel çantası da kullanmıyorsunuzdur.

Merhaba,

Ayakkabı çorap tercihinizi de söyleyin ona göre giyinelim. Moda programı çekmiyoruz kusura bakmayın. Bel çantası da takarım, kareli gömlek de giyerim sizi gram ilgilendirmez. İşinize bakın.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Feel MeMesut bey hem kareli, hem kısa kollu, hem de soluk renkli o gömleği neden giydiniz? Bence ciddi tarz değişikliğine ihtiyacınız va...
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4 Yanıt Yanıtla +212
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java 4 yıl
Hadi ucuz olduğu için alınan Çin kökenli firmalar ve Xiaomi gibi düzgün firmaların ürünleri neyse de, alacağım en son cihaz üzerinde Casper yazan bir cihaz olacaktır... 1200 TL nedir yaw... Yiyorsa kendin üret alalım da çinde ürettir, Türk malı diye vatandaşına kaktır... Yok öyle...
Hadi ucuz olduğu için alınan Çin kökenli firmalar ve Xiaomi gibi düzgün firmaların ürünleri neyse de, alacağım en son cihaz üzerinde Casper yazan bir cihaz ola...
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hasan.sonus 4 yıl
Sonunda eski günlerdeki gibi ikisinin birlikte olduğu uzun bir video geldi
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teknosizm 4 yıl
Su xiaomi bi gelse de herkes rahatlasa :) o gelene kadar huawei g7 piyasayi supurecek valla
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307kd 4 yıl
87 dakika video mu olur? Sanki muhteşem yüzyıl dizisi...
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nadirce 4 yıl
Çok faydalı bir söyleşiydi ağzınıza sağlık. Eleştirilecek bir yanınız yok ama profesyonellik adına eleştirilere açık olmak gerek.Gördüğüm kadarıyla nispeten bunu başarmışsınız zaten. Size ve kamerada göremediğimiz ekipteki Diğer arkadaşlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.
Saygılılar.
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mgokhanozen 4 yıl
Çin menşeili markalar pahalı telefonların sonunu getirebilir, bu yüzden destek vermek şart.
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HOMRA 4 yıl
Bi şey sorucam Sony Z2 mi iPhone 5S mi daha iyi
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destinati0n 4 yıl
çinli üreticilerin desteği inşallah ''translate ingilizcesi'' gibi olmaz
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citykhan 4 yıl
Ağzınıza, nefesinize sağlık. 5 saat olsa dinlerdim. Öngörülerinizin ve tespitlerinizin pekçoğu doğrudur.
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tec5 4 yıl
Emeğinize sağlık çok güzel bi inceleme olmuş tebrikler.
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eluznu 4 yıl
Mesut Bey ve Erdi Bey telefon alacağım ve karar veremedim siz hangi telefonu önerirsiniz? Enazından hemen hemen bütün telefonları test ettinz siz olsaydınız hangisini alırdınız? Oneplus one, oppo, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Huawei, Asus, General Mobile, Casper, Turkcell, Samsung, HTC, Sony, LG, Apple, Zopo, Motorola duyduğum bilğim markalar bunlar ve en çokta oneplus, oppo, apple, htc, samsung,sony, Lg arasında kaldım.
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kenan_0 4 yıl
arkadaşlar general mobile kaçıncı dakikadan itibaren konuşuluyor? mobile internetten girdiğim için videonun tamamını izleyemiyorum.
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kralkan 4 yıl
bilgilendirme ve sohbet çok iyiydi. videodan çıkan tek sonuç büyük ekranlı iphone 5 yıl daha lider olarak piyasaya hükmeder.
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