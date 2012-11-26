OWC ve NewerTech Ürünleri Asnet Bilgi Sistemleri Tarafından Türkiye’de Kullanıcılara Sunuluyor

Tüm dünyada Mac® kullanıcılarının yakından tanıdığı OWC ve NewerTech markaları, Asnet Bilgi Sistemleri ile Türkiye pazarına giriyor. 1988 yılından beri, özellikle Apple® markalı ürünlere yönelik bellek, depolama ve aksesuar çözümleri sunan OWC; yüksek kalitede farklı ürün tasarımları ve sistemlere özel çözümleri ile tanınıyor.





Kullanıldığı sistemler ile tam uyumlu olması için OWC ürünleri, kalite, uyumluluk ve güvenilirlik için OWC tesislerinde test edilerek kullanıma sunuluyor.

OWC ürünleri;

Sandforce kontrolcülere sahip SSD ürünler için ilk Mac® uyumlu bellenim güncelleyici (firmware updater)Macbook Air ve Macbook Pro Retina için tam uyumlu ilk SSD çözümleri ABD merkezli bedava ömürboyu destek ABD içerisinde gerçekleşen üretim ve tasarım süreci özellikleri ile diğer markalardan ayrılıyor.

Alanlarında yenilikçi ve lider Kingston, Samsung, Celluon, HighPoint, ICY DOCK markaları ile daima yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri kullanıcılara sunan Asnet Bilgi Sistemleri OWC ve Newer Technology markaları ile başta Mac® sistemleri olmak üzere tüm Apple® ürünlerine geniş donanım ve aksesuar çözümleri sunacak.





Other World Computing -OWC ve Newer Technology – NewerTech ürün yelpazesinde bulunan ürünlerden bazıları;

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7 yıl garanti desteği ile endüstrinin en uzun garanti süresine sahip SSD ürünler2,5inç SSD Orta ve Üst Seviye SSD ÇözümleriMercury, Mercury Electra, Mercury EXTREME SerileriMacbook ve Macbook Air sistemlere özel SSD ÇözümleriAura Pro SerisiKurumsal SSD ÇözümleriMercury Accelsior ve Mercury Enterprise serisiHDD/SSD AdaptörlerOWC Data Doubler SerisiNewer Technology AdaptaDriveHarici Depolama Çözümleri;Thunderbolt™ arayüzlü Mercury Helios serisiMercury Elite Pro SerisiNewer Technology Guardian, Newer Technology Guardian MAXimus ve Newer Technology miniStack serileri