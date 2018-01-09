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Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet

Sanal gerçeklik girişimi Oculus’un bağımsız olarak çalışan Oculus Go gözlüğü nihayet üretime başlıyor. Üretimi yapacak olan oldukça tanıdık bir isim. Oculus Go özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
5,3b
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oculus girişiminin bağımsız olarak çalışan Oculus Go sanal gerçeklik kaskı sürpriz bir ortaklıkla üretilecek. Facebook ve Xiaomi arasında yapılan ortaklık ile Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet edildi.

Uzun süre Xiaomi de hizmet verdikten sonra Facebook’a transfer olan Hugo Barra’nın bu ortaklıkta bir katkısı var mı bilinmiyor ancak müjdeyi bizzat kendisi verdi. Ortaklık içerisinde hem Oculus Go hem de Xiaomi VR gözlüğü bulunuyor.

Oculus Go özellikleri ve fiyatı

Oculus Go özellikleri arasında Snapdragon 821 yonga seti ve 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Tüm Gear VR içerikleri herhangi bir kaynağa bağlı olmadan gözlük üzerinde oynatılabiliyor.

Global olarak satılacak Oculus Go gözlüklerini Xiaomi üretecek. Çin’de satılacak versiyonu ise Xiaomi VR olarak adlandırılacak ve yine Xiaomi üretilecek. Bunda en büyük sebep Facebook platformunun Çin’de yasaklanmış olması. Ortaklık içerisinde Qualcomm ise donanım tarafını üstlenecek.

Ayrıca Bkz. "Müzik gurusu Jimmy Iovine Apple’dan ayrılıyor"

Fark nedir diye soracak olursak Xiaomi ürününde Mi VR, Oculus ürünününde ise Oculus VR yazılım geliştirme aracı yer alıyor. Yani arayüzler de farklı. Oculus Go önümüzdeki aylarda 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Xiaomi VR için bir açıklama yapılmadı. 

 

https://techcrunch.com/2018/01/08/oculus-partners-with-xiaomi-to-launch-the-oculus-go-and-mi-vr-standalone/ Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Demekki 821 ve 2k ekran 199 dolara verilebiliyor. Hmm....
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belsis 1 yıl
Acaba PS4 destekler mi?
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Haplo 1 yıl
Vay be Şamil, bana da sürpriz oldu. Yalnız "bağımsız olarak çalışan" kısmını pek anlayamadım; 1440p'yi bluetooth ile mi aktaracağız, lag olmasın? Ayrıca "1440p bir ekran"dan kasıt tek göz mü, çift göz mü?
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Spider_hip 1 yıl
Bence bunu Gear Vr ile telefonları birleştirip, uygulama yükleyip kullanmayı bilmeyen büyük bir kesim için, herkesi bu vr olayına alıştırmalık çerezlik bir şey gibi çıkaracaklar. Ama kalitesi ondan bile baya kötü olacaktır, fiyatına da bakarsak.
Örneğin Galaxy S8'de Snapdragon 835 işlemci var. Bu yaklaşık masaüstü işlemcisi olarak Intel Core Q9550'lere tekamül ediyor. Bknz. weborus.com/... Gear Vr'ın çözünürlüğü de bundan daha iyi ama kalitesi yani düşük, ne diyeyim. 2K,3K 2göz için çok düşük. Ha değişik bir deneyim sunuyor mu sunuyor o kesin. Ama 1 ay dan fazla oynayan olmaz yani. Ben 2 hafta oynadım. Aylardır kenarda duruyor.
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Demekki 821 ve 2k ekran 199 dolara verilebiliyor. Hmm....
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***Leopard*** 1 yıl
Hugo Barra effect diyebiliriz sanırım :)
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buraoca2 1 yıl
Xiaomi üreteceği için mi fiyat uygun oluyor diye düşünmeden edemedim :)
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Armin van Buuren* 1 yıl
119$ ise resmen bedava. Umarım bir yanlışlık yoktur.
Edit: 199$'ymiş, yine ucuz. Editörler, düzeltin lütfen.
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ozbey08 1 yıl
ben alırım bunu
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