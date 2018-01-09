Oculus girişiminin bağımsız olarak çalışan Oculus Go sanal gerçeklik kaskı sürpriz bir ortaklıkla üretilecek. Facebook ve Xiaomi arasında yapılan ortaklık ile Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet edildi.

Uzun süre Xiaomi de hizmet verdikten sonra Facebook’a transfer olan Hugo Barra’nın bu ortaklıkta bir katkısı var mı bilinmiyor ancak müjdeyi bizzat kendisi verdi. Ortaklık içerisinde hem Oculus Go hem de Xiaomi VR gözlüğü bulunuyor.

Oculus Go özellikleri ve fiyatı

Oculus Go özellikleri arasında Snapdragon 821 yonga seti ve 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Tüm Gear VR içerikleri herhangi bir kaynağa bağlı olmadan gözlük üzerinde oynatılabiliyor.

Global olarak satılacak Oculus Go gözlüklerini Xiaomi üretecek. Çin’de satılacak versiyonu ise Xiaomi VR olarak adlandırılacak ve yine Xiaomi üretilecek. Bunda en büyük sebep Facebook platformunun Çin’de yasaklanmış olması. Ortaklık içerisinde Qualcomm ise donanım tarafını üstlenecek.

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Fark nedir diye soracak olursak Xiaomi ürününde Mi VR, Oculus ürünününde ise Oculus VR yazılım geliştirme aracı yer alıyor. Yani arayüzler de farklı. Oculus Go önümüzdeki aylarda 199$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Xiaomi VR için bir açıklama yapılmadı.