Oculus Rift'in satışa sunulması gelecek yıla sarkabilir

Facebook, F82015 etkinliğinde Oculus Rift hakkında yeni gelişmeleri kullanıcılarla paylaştı. İlk olarak Facebook'un üst düzey yöneticisi ve teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer'in "Oculus Rift bu yıl kullanılabilir olacak" açıklaması sanal gerçeklik cihazının 2015 içinde satışa sunulacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Mesut Çevik'in Oculus Rift "crescent bay" deneyimine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Ancak çıkan haberler üzerine bir düzeltme yapan yönetici satışların bu yıl yapılacağı yönünde bir açıklama yapılmadığını, "yalnızca bu yıl bilgisayar donanımlarının sanal gerçeklik için standart seviyeye geleceğini" belirtti. Çıkış tarihi hakkında net bir bilgi verilmese de yöneticinin böyle bir düzeltme yapması sanal gerçeklik deneyiminin önümüzdeki yıla kalacağını gösteriyor.2012 yılında Kickstarter projesi olarak başlayan Oculus Rift'i daha sonra Facebook satın almıştı ve hızlı bir şekilde geliştirmeye devam etmişti. Projenin satışa çıkması ve son kullanıcıya ulaşması ile nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.