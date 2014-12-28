Oculust Rift ile heykeltraş olma imkanı sunan VRCLAY yayınlandı

Çok farklı kullanım alanları sunan sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift'e farklı bir yaklaşım daha geldi.Bir süredir geliştirilen ve heykeltraşlık deneyimi sunan VRCLAY yayınlandı.Yazılım Razer'in Hydra adını verdiğin kontrolcüleri kullanıyor, açıklamaya göre ileride diğer benzeri kontrol cihazlarına da destek verilecek.

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Sanal uzay ortamında heykeltraşlık imkanı sunan yazılım itme,çekme, yumuşatma, yüzey düşleştirme gibi temel özellikleri de barındırıyor. Oculust Rift sayesinde üzerinde çalıştığınız sanal cismin derinliğini ve ölçülerini algılama imkanı sunuyor.Yazılım modeli tamamladığınızda ise bir çok 3D yazıcıda desteği bulunan OBJ formatı ile modeli 3 boyutlu yazdırmanıza imkan veriyor. Farklı bir formatta yazdırma işlemi yapmak için de formatın kolayca çevrilip tüm 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabileceği belirtiliyor.