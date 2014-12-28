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Oculust Rift ile heykeltraş olma imkanı sunan VRCLAY yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Oculust Rift ile heykeltraş olma imkanı sunan VRCLAY yayınlandı
Çok farklı kullanım alanları sunan sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift'e farklı bir yaklaşım daha geldi.Bir süredir geliştirilen ve heykeltraşlık deneyimi sunan VRCLAY yayınlandı.Yazılım Razer'in Hydra adını verdiğin kontrolcüleri kullanıyor, açıklamaya göre ileride diğer benzeri kontrol cihazlarına da destek verilecek.

Sanal uzay ortamında heykeltraşlık imkanı sunan yazılım itme,çekme, yumuşatma, yüzey düşleştirme gibi temel özellikleri de barındırıyor. Oculust Rift sayesinde üzerinde çalıştığınız sanal cismin derinliğini ve ölçülerini algılama imkanı sunuyor. 

Yazılım modeli tamamladığınızda ise bir çok 3D yazıcıda desteği bulunan OBJ formatı ile modeli 3 boyutlu yazdırmanıza imkan veriyor. Farklı bir formatta yazdırma işlemi yapmak için de formatın kolayca çevrilip tüm 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabileceği belirtiliyor.

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Innovative 4 yıl
Edinmek lazım şundan bir tane
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mab4ever 4 yıl
o değilde bununla yatarken çok güzel film izlenir
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fatalrhymex 4 yıl
Yakında panik atak yükseklik korkusu gibi psikolojik hastalıklar takıntılar vs. bu cihazlar sayesinde giderilmeye çalışılacak arkadaşlar, çok iyi bir teknoloji umarım sağlık konusunda ilerleme kaydedebilir
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ø 4 yıl
KAfam karıştı ne acayip teknoloji.
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doctor_bey 4 yıl
Oculus, canımın içi; kullanım alanları artmaya açık bi cihaz, çok farklı şeyler yapılabilir
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stalker(1979) 4 yıl
OO iyiymiş. Yakın geleçekte otomobil bile tasarlarız bunlarla:)
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Elsa 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
OO iyiymiş. Yakın geleçekte otomobil bile tasarlarız bunlarla:)

M1 Abrams tankında deneysel olarak Oculus Rift kullanılmıştı, yapabileceklerin sınırı yok
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Parallel Killer 4 yıl
oculus riftten korkmaya başladım, aletin kullanım alanı sınırı yok
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Bluepower 4 yıl
Müslümana gelmez bunlar bütün sanatlara lanet gelsin yaşasın islam.
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umut_baris 4 yıl
Bu teknolojiyi bu yüzden sevmiyorum. HERKES HER ŞEYİ YAPMASIN!

Eline makine alan, photoshop öğrenen fotoğrafçı, azıcık kod yazmayı bilen programcı, parça söküp takan adam kendini mühendis zannediyor.
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