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Öğretmenler ve öğrenciler için özel olarak geliştirilmiş Android tablet, "Amplify"

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Öğretmenler ve öğrenciler için özel olarak geliştirilmiş Android tablet,
Günümüzde oldukça uygun fiyatlara Android tabletler alınabiliyor durumda olması, bu tarz ürünlerin eğitim için daha çok kullanılmasına imkan sağladı. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan Android tablet bilgisayarların, eğitim odaklı yeni bir versiyonu tanıtıldı.
News Corp. tarafında öğrenciler ve öğretmenler için duyurulan tablet bilgisayar, teknik olarak 10" IPS ekrana, dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemciye, 1GB bellek oranına ve dahili bataryası ile 8,5 saate kadar sürekli kullanım ömrüne sahip. Öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik ihtiyaçları için özelleştirilmiş Android Jelly Bean işletim sisteminin eşlik ettiği tabletin, öğrencilerin eğitim sürecine büyük katkı sağlayacağı ve bir yandan da öğretmeler için daha iyi ders sunumu imkanları sağlayacağı belirtiliyor.
News Corp. Amplify tablet bilgisayarın Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olan modeli 300$, 4G bağlantı desteğine sahip olan modeli ise 349$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya çıkacak.


http://www.androidauthority.com/news-corp-educational-10-inch-amplify-tablet-165424/ Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
londoner23

iş tablette değil yazılımlarda... varsa adam akıllı eğitim programları söyleyin...


Hocam eğitim programlarının yaygınlaşması zaman alır, ama eğitim içerikli internet sitesi sayısı az değil. İlkokulda okuyan oğluma bir ics tablet, birkaç da eğitim sitesi aboneliği aldım, çok faydalı oldu. Özellikle m....kampüs (isim vermedim) mükemmel ötesi...

Sözü yine flash player'a getirmek istemezdim ama flash günümüzün ve önümüzdeki beş senenin bir gerçeği...

Ürünün fiyatı iyiymiş bu arada.
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theyapici 6 yıl
belki öğrenci işi olabilir
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mmnder16 6 yıl
Playstore saçma sapan programlarla dolu diyenler acaba AppStore çok mu farklı...
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Plegus 6 yıl
Umarım birilerinin dikkatini çeker de bu işin flashla cartla curtla değil de içerikle olduğunu anlayabilirler.
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londoner23 6 yıl
iş tablette değil yazılımlarda... varsa adam akıllı eğitim programları söyleyin...
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Dexter61 6 yıl
Android de ne gibi bir eğitim programı var ki saçma sapan programlarla dolu play ( Galaxy S2 kullanıcısıyım )
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baysan240 6 yıl
ürünün ismine bakınca nedense aklıma incicaps sitesi geldi ...
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