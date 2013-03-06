Öğretmenler ve öğrenciler için özel olarak geliştirilmiş Android tablet, "Amplify"

Günümüzde oldukça uygun fiyatlara Android tabletler alınabiliyor durumda olması, bu tarz ürünlerin eğitim için daha çok kullanılmasına imkan sağladı. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan Android tablet bilgisayarların, eğitim odaklı yeni bir versiyonu tanıtıldı.

News Corp. tarafında öğrenciler ve öğretmenler için duyurulan tablet bilgisayar, teknik olarak 10" IPS ekrana, dört çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemciye, 1GB bellek oranına ve dahili bataryası ile 8,5 saate kadar sürekli kullanım ömrüne sahip. Öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik ihtiyaçları için özelleştirilmiş Android Jelly Bean işletim sisteminin eşlik ettiği tabletin, öğrencilerin eğitim sürecine büyük katkı sağlayacağı ve bir yandan da öğretmeler için daha iyi ders sunumu imkanları sağlayacağı belirtiliyor.

News Corp. Amplify tablet bilgisayarın Wi-Fi bağlantı desteğine sahip olan modeli 300$, 4G bağlantı desteğine sahip olan modeli ise 349$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya çıkacak.





http://www.androidauthority.com/news-corp-educational-10-inch-amplify-tablet-165424/