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Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri

1 ay
5,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde MediaTek ile işbirliğine gideceği iddia ediliyor, peki ama neden? Bu araştırma videomuzda haberlerin kaynağına ve olası teknoloji işbirliğine değiniyoruz.
Son dönemde Apple ve MediaTek birlikteliğine yönelik çok fazla haber çıkmaya başladı. Yeni nesil, 5G destekli iPhone'larda MediaTek teknolojisinin olacağı iddia ediliyor, peki ama neden? İşte bizim analimiz ve 5G hakkındaki önemli detaylar. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Apple yeri en garanti telefon üreticisi. Çünkü Apple telefondan önce bir işletim sistemi satıyor. Yeryüzündeki en özel en duru ve market ağı en geniş işletim sistemi İOS'dur. Bu işletim sistemine kolay kolay bi rakip çıkacağını düşünmüyorum. Apple'ın bütün projesi İOS üzerine kuruludur. Tasarım anlamında da öncü model İphone'dır.
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abboww 1 ay
2 sene önce replika bir samsung s4 almışım 70 tl idi ve içinde mediatek işlemci vardı biraz kullandıktan sonra kırıp çöpe attım 😁
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Esteban C 1 ay
Apple neler yapıyor böyle ?

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mkyb 1 ay
Modem konusunda nasıldır bilmem ama Mediatek mobil işlemcide 5 para etmez. Batarya tüketimi çok başarısız. 4.000 mah bataryayı su gibi içiyor.
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10ff 1 ay mkyb
Mtk da bana tam aksine en iyi pil deneyimini sunan cihaz oldu hocam. Mesela 3000 mah batarya ile 9.5 saat ekran süresi almaktayım. Mtk 6739.
işlemci serisine göre değişiyor galiba.
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Tolgá 1 ay
yemişim mediatekini cartını curtunu.zamanında ve güncel haberler ekleyin anasayfaya.hepsi çöp.webteknonun anasayfası bile daha iyi.
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hamza5806 1 ay
Beyler apple gidici bu ara ne yapacaklarını şaşırdılar buraya yaziyorum simdi gülüp gecersiniz de en fazla 4 5 seneye goreceksiniz
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interwap 1 ay
Bu mümkün ve eğer Apple MediaTek 5G modem kullanırsa bir sonraki modemi kendi modemi olur.
Kullan, kullanırken teknolojisini tıransfer et, gerekirse izinsiz kullan, çiğne, at bir kenara.
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Altyazar 1 ay
mümkün değil
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foreveriphone 1 ay
Beynim error verdi izlerken ne 5g miş arkadaş
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ozgur79 1 ay
Çıksın da çinlileri kötüleyen apple fanboyları söylediklerini bir güzel yesin yutsun.
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