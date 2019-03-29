Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri

Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde MediaTek ile işbirliğine gideceği iddia ediliyor, peki ama neden? Bu araştırma videomuzda haberlerin kaynağına ve olası teknoloji işbirliğine değiniyoruz.

Son dönemde Apple ve MediaTek birlikteliğine yönelik çok fazla haber çıkmaya başladı. Yeni nesil, 5G destekli iPhone'larda MediaTek teknolojisinin olacağı iddia ediliyor, peki ama neden? İşte bizim analimiz ve 5G hakkındaki önemli detaylar.