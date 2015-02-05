Olympus harici lens aparatını duyurdu





Sony'in QX harici lens aparatı serisi ile hem mobil cihaz pazarında hem de fotoğrafçılık sektöründe yeni bir dönemi başlatmasının ardından sayısız üretici bu alana giriş yaptı. Bunlardan birisi de Olympus.





Olympus kendi harici lens aparatını geçen yıldan bu yana geliştiriyordu. Olympus Air adı verilen aparat dün itibariyle resmiyet kazandı. Olympus aparatın SLR kalitesinde fotoğraflar çekebildiğini ve herhangi bir Micro Four Third lens ile kullanılabildiğini belirtiyor. Yani aparat değiştirilebilir lens özelliğine sahip.





16MP çözünürlüğünde MFT sensör barındırırken, tek şarj ile 320 çekim yapılabiliyor. Cihaz WiFi üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor ve ekranını canlı vizör olarak kullanıyor. Olympus cihazını açık kaynak olarak üçüncü taraf geliştiriciler ile paylaşmayı planlıyor. Bu sayede cihaz ile uyumlu uygulamaları da piyasada görmek mümkün olacak.





Olympus Air gövde olarak yaklaşık olarak 289$ fiyat etiketine sahip. 14-42mm f/3.5-5.6 lens kiti ile birlikte ise 425$ seviyesine çıkacak. 6 Mart tarihinde Japonya'da satışa çıkacak.

http://www.theverge.com/2015/2/5/7983555/olympus-air-is-a-wireless-camera-for-your-smartphone