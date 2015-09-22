Omate, Android 5.1 işletim sistemine sahip akıllı saatini duyurdu

Apple dışındaki akıllı saat üreticileri genellikle Android Wear platformunu tercih ediyorlar. Kendi yazılımını geliştiren ve kullanan önemli bir kesim de mevcut ancak akıllı telefonlar için geliştirilen Android sürümünün tercih edildiğini görmek oldukça zor. Omate ise seçimini bu yönde kullanan nadir üreticilerden. Şirket yeni duyurduğu akıllı saatinde Android 5.1 Lollipop sürümünü kullanıyor.

Bu sürüm Omate User Interface 3.0 adı verilen bir arayüz ile akıllı saatlere uygun hale getirilmiş. Sim kart takılabilen ve arama yapabilen TrueSmart+ akıllı saati 1.54" 320x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Düşük güç tüketen özel sensör merkezi ise akıllı saatin sensörlerinin sürekli açık kalmasına yardımcı oluyor. Saati görebilmek ve arayüze ulaşmak için ekrana çift tıklamanız gerekirken Wifi, 2G , 3G ve GPS gibi özellikler kolunuzda bir akıllı telefon taşıdığınızı düşündürebilir.

TrueSmart+'ın yanında bir de TrueSmart-i adında yeni bir model duyuruldu. Bu model ise Ts+'dan farklı olarak Android 4.4 işletim sistemiyle geliyor ancak dahili bir kameraya sahip. Her iki modelde de MediaTek MT6572M işlemcş, 1 GB bellek, 8 GB depolama alanı ve 600 mAh batarya bulunuyor.

Bugün başlayan ön siparişler 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Ancak 149 dolar fiyata sahip TS-i modeli şimdiden tükenmiş durumda. TS+ ön siparişi vermek isteyenlerin ise 169 dolarlık ödeme yapması gerekiyor. Akıllı saatlerin son kullanıcıya ulaşması Kasım ayında gerçekleşecek.

http://www.omate.com/smartwatch.omate.trueSmart_i_spec.html