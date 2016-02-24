Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor



Bir dönem ülkemizde de ürünlerini gördüğümüz akıllı saat üreticisi Omate, Rise adındaki yeni akıllı saatiyle MWC 2016 fuarında boy gösteriyor. Premium özelliklere sahip olan Omate Rise, yine üst seviye bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.



Omate Rise modeli, 1.3 inçlik 360x360 piksel çözünürlüğünde dairesel bir dokunmatik LCD ekrana sahip. 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan model, 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışan modelde, microSIM kart üzerinden telefon görüşmeleri de yapılabiliyor. Bunun için bir mikrofon ve hoparlör de mevcut.



580mAh kapasiteli bataryası, yoğun kullanımda iki gün, bekleme konumunda 5 gün idare edebiliyor. 3G üzerinden bağımsız olarak kullanılabildiği gibi, Bluetooth 4.1 ile akıllı telefonlara bağlanarak da kullanılabiliyor. Ayrıca çeşitli sensörleri de saat ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Cihazın karbon fiber gövdesi yüksek dayanıklılık sunuyor.



Omate Rise, esasında Indiegogo platformu üzerinde destek aramış ve rekor bir bağış miktarıyla kampanyayı kapatmıştı. İlk Omate Rise ürünleri Haziran ayında dağıtıma başlayacak. Ardından da 280$ fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.



http://www.pocket-lint.com/review/136828-omate-rise-preview-full-android-3g-smartwatch-with-carbon-fibre-for-280