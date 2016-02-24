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Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor

Akıllı saat pazarının mütevazi üreticilerinden Omate, tam Android sürümü ile donattığı akıllı saatlerine devam ediyor. Omate Rise, premium tasarımı ile dikkat çekiyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor

Bir dönem ülkemizde de ürünlerini gördüğümüz akıllı saat üreticisi Omate, Rise adındaki yeni akıllı saatiyle MWC 2016 fuarında boy gösteriyor. Premium özelliklere sahip olan Omate Rise, yine üst seviye bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Omate Rise modeli, 1.3 inçlik 360x360 piksel çözünürlüğünde dairesel bir dokunmatik LCD ekrana sahip. 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan model, 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışan modelde, microSIM kart üzerinden telefon görüşmeleri de yapılabiliyor. Bunun için bir mikrofon ve hoparlör de mevcut.

580mAh kapasiteli bataryası, yoğun kullanımda iki gün, bekleme konumunda 5 gün idare edebiliyor. 3G üzerinden bağımsız olarak kullanılabildiği gibi, Bluetooth 4.1 ile akıllı telefonlara bağlanarak da kullanılabiliyor. Ayrıca çeşitli sensörleri de saat ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Cihazın karbon fiber gövdesi yüksek dayanıklılık sunuyor.

Omate Rise, esasında Indiegogo platformu üzerinde destek aramış ve rekor bir bağış miktarıyla kampanyayı kapatmıştı. İlk Omate Rise ürünleri Haziran ayında dağıtıma başlayacak. Ardından da 280$ fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.
 

http://www.pocket-lint.com/review/136828-omate-rise-preview-full-android-3g-smartwatch-with-carbon-fibre-for-280 Yorum Yaz
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BatuOztas 3 yıl
omate racer sahibiyim cihaz brick oldu, maillarıma cevap vermiyolar internettede her hangi bi bilgi yok cihaz çöp oldu. Ayrıca pebble saatlerim 2 kere bozuldu söyledim 2 sininde yenisini yolladılar. Firma farkı. Bidaha hayatta Omate'e bulaşmam
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kadirirdem 3 yıl
daha acemi bir pazar farklı bir şey yaparsa neden olmasın...
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