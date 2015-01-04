Omate iki yeni akıllı saat duyurdu

Haber Editörü
Kickstarter üzerinden ticari hayata atılan ve sevilen akıllı saat markalarından birisi haline gelen Omate, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firma iki yeni akıllı saat daha duyurdu.
Omate genelde düşük fiyatlı akıllı saatler ürettiği için donanım ve fonksiyonelliği de sınırlı oluyor. Saatlerde MediaTek Aster MT2502 yongaseti bulunuyor. 260MHz saat hızında çalışan bu yongasetinde Bluetooth, bellek ve mikrokontrolcü ünitesi entegre olarak yer alıyor.
Omate Roma ve Omate Racer olarak isimlendirilen bu saatler temel anlamda bildirim yansıtma ve fitness takibi yapıyor. Dokunmatik ekranları ise sürekli aktif halde kalabiliyor. Yongaseti sayesinde saatler bir haftaya kadar kullanım ömrü sunuyor.
Omate Roma biraz daha premium görünüme sahip. Racer ise daha sportif bir görüntüye sahip. Omate Racer 5 Ocak itibariyle ön siparişe başlayacak ve 10 gün boyunca 99$ seviyesinde olacak. 31 Ocak itibariyle satışa başlayacak olan modelin fiyatı da 129$'a yükselecek. Omate Roma modelinin ise Mart ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
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