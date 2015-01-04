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Omate iki yeni akıllı saat duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Omate iki yeni akıllı saat duyurdu

Kickstarter üzerinden ticari hayata atılan ve sevilen akıllı saat markalarından birisi haline gelen Omate, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Firma iki yeni akıllı saat daha duyurdu.


Omate genelde düşük fiyatlı akıllı saatler ürettiği için donanım ve fonksiyonelliği de sınırlı oluyor. Saatlerde MediaTek Aster MT2502 yongaseti bulunuyor. 260MHz saat hızında çalışan bu yongasetinde Bluetooth, bellek ve mikrokontrolcü ünitesi entegre olarak yer alıyor.


Omate Roma ve Omate Racer olarak isimlendirilen bu saatler temel anlamda bildirim yansıtma ve fitness takibi yapıyor. Dokunmatik ekranları ise sürekli aktif halde kalabiliyor. Yongaseti sayesinde saatler bir haftaya kadar kullanım ömrü sunuyor.


Omate Roma biraz daha premium görünüme sahip. Racer ise daha sportif bir görüntüye sahip. Omate Racer 5 Ocak itibariyle ön siparişe başlayacak ve 10 gün boyunca 99$ seviyesinde olacak. 31 Ocak itibariyle satışa başlayacak olan modelin fiyatı da 129$'a yükselecek. Omate Roma modelinin ise Mart ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

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BatuOztas 4 yıl
Siparişi verdim 99 + 15 (kargo) dolar , daha kullanımına ait herhangi bi video falanda yok. Pebble steel kullanıcısıyım bakalım rafa kaldırıcakmıyım
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llhermesll 4 yıl
Alışkanlıktan mıdır nedir yuvarlak hatlı akıllı saatler daha çok hoşuma gidiyor. Özellikler doğruysa fiyat 400ün üzerine çıkmazsa kesinlikle alınmaya değer
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meego 4 yıl
işallah pilleri dedikleri gibi gider
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doctor_bey 4 yıl
Offf, sadece pil süreleri yeter, tasarımlar yakıyor zaten
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matmuhendisi 4 yıl
yakışıkla gözüküyorlar
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FromZeroToHero 4 yıl
Öncelikle kickstarter sitesini seviyorum ve destekliyorum baştan söyleyeyim ama nedense kickstarter projesi olarak başlayan ürünleri almak bana mantıksız geliyor. Üretici muhattap bir firma yok karşında, köşebaşında telefon satan çantacılar vardı bir zamanlar onlar gibi bugün var yarın yok.
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Guest-FA9189F46 4 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero
Öncelikle kickstarter sitesini seviyorum ve destekliyorum baştan söyleyeyim ama nedense kickstarter projesi olarak başlayan ürünleri almak bana mantıksız geliyor. Üretici muhattap bir firma yok karşında, köşebaşında telefon satan çantacılar vardı bir zamanlar onlar gibi bugün var yarın yok.

Proje yapılmazsa paranız geri veriliyor yada proje parayı toplayamadıysa da geri veriliyor
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DubSteq 4 yıl
Pili gerçek kullanımda 5-7 gün giderse ve Türkiye satış fiyatı 299-349 tl arası olursa alınacak en mantıklı akıllı saat olacaktır.
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