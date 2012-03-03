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Ön inceleme: LG Optimus 4 HD, Optimus Vu, LG Optimus 3D Max, LG L3, L5 ve L7 video inceleme

7 yıl
109,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresinde LG standındayız. LG'nin bir çok telefon modeliyle çıkartma yaptığı alanda Optimus Vu, Optimus 4x HD, Optimus 3D Max, Optimus LTE, Optimus L3, Optimus L5 ve Optimus L7'yi sizler için inceledik.
 

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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
MWC'ye gidip Wi-Fi Hot Spot'tan faydalanarak Wi-Fi'dan faydalanmak kimin aklına gelir tabiki bir Türk'ün.
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iceman_54 7 yıl
Speedtesti izlerken acaba rüyamı bu diye düşündüm bi ara... Biz bilgisayar ile zor 8 mbit vb görebiliyoruz bu adamlar el cihazından görüyor. Helal olsun...
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watcherb 7 yıl
Abi O gözlükler tamamda o bilekteki boncuklar nedir yaw :D
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veyener 6 yıl
Abi adam evde boncuk işi yapıyormuş kolunda unutmuş heralde :D
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DH Misafiri 7 yıl
Optimus 4x HD güzele benziyor
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DH Misafiri 7 yıl
LG Optimus 3D cidden başarılı cihaz , yeni optimus ailesi bir kaç güncellemeden sonra bu sorunlarıda cözer diye umuuyorum . herkese tavsiye lg kalitesinden şaşma
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mceliker 7 yıl
herşey iyi güzel gelişiyor hızlanıyor da şu ekran ve pil teknolojilerinde niye bir gelişme yok. 100-150 mah kapasite artışlarıyla kullanıcıları oyalıyorlar. ekranlarda da sadece çözünürlük yükseliyor. güneş ışığında görülebilen ve az güç harcayan paneller filan gelsin artık.
Samsung standını da gezip video yayınlarsanız güzel olur.
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phandroid 7 yıl
Ya lg optimus 4x yada samsung galaxy s3 diyorum.ama lgnin Türkiyeye gelmesi geç olabilir.Birde bir aralar lg optimus 3xden bashediliyordu.onu niye tanıtmamışlar anlamamadım.3x tanıtılmadan 4x tanıtılması garip değilmi.yoksa lg optimus 3x çıktı ve haberimmi yok?
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E_Aydin35 7 yıl
Lg iyi yapıyor ben pek bu sen ekendini gösteremez diyordum kesinikle yalnış sundğu bir çok ürün ile baya ilerlemiş durumda Optimus 4x HD harika ötesi bayıldım..:):)
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simaros 7 yıl
lg nin android 4 araryüzünü sevdim
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simaros 7 yıl
lg nin android 4 araryüzünü sevdim
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sweatcan 7 yıl
bu kadar dandik bi gözlük olabilirmi ya zevkler ve renkler tartışılmaz derler ama bu ne ya :S
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DH Misafiri 7 yıl
04:20 de görünen erdi nin elimi yoksa mavi bir bileklik ile donatılmış ?
Şayet öyleyse gerçekten gözlükten sonra durum sandığımızdan kötü !!!
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reDsbLacKSK 7 yıl
telefonlardan çok gözlükler dikkatimi dağıttı beyler

L3 ün fiyat merak konusu bende.
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kamilkar76 6 yıl
lg android 4 arayüzü süper olmuşş
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