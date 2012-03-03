Ön inceleme: LG Optimus 4 HD, Optimus Vu, LG Optimus 3D Max, LG L3, L5 ve L7 video inceleme

Mobil Dünya Kongresinde LG standındayız. LG'nin bir çok telefon modeliyle çıkartma yaptığı alanda Optimus Vu, Optimus 4x HD, Optimus 3D Max, Optimus LTE, Optimus L3, Optimus L5 ve Optimus L7'yi sizler için inceledik.

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