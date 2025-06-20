BYD, katı hal bataryalı Seal modelini test ediyor: 1900 km menzil sunacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, elektrikli Seal modelinde katı hal pillerini test etmeye başladı. İlk testler, aracın menzilinin yaklaşık 1900 km'ye kadar ulaşabileceğini gösteriyor.

BYD, bu yeni batarya teknolojisi üzerine çalışmaya bundan 10 yıl önce başladı. Geçtiğimiz yıl şirket, 20 Ah ve 60 Ah kapasiteli ilk katı hal batarya hücrelerini test ederek önemli bir aşamaya ulaştı. 2027 yılında katı hal bataryalı ilk araçların piyasaya sürüleceği, BYD batarya bölümünün CTO'su Sun Huajun tarafından bu yıl başlarında doğrulanmıştı.

2025 Çin Katı Hâl Batarya İnovasyon ve Gelişim Zirvesi'nde konuşan Sun, bu bataryaların artık BYD’nin popüler Seal modeline yerleştirildiğini ve yollarda test edilmeye başlandığını açıkladı. Test sürecinin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Süreç tamamlandığında, BYD bu bataryaları seri üretim araçlarında kullanmaya başlayacak.

2027 ve 2029 yılları arasında üretim sınırlı sayıda olacak. 2030 yılına gelindiğinde ise seri üretime geçilecek. Şirket, 2030'a kadar sıvı (mevcut) ve katı hal batarya teknolojilerinin maliyet açısından birbirine eşitleneceğini öngörüyor. Seal, 2027’de bu yeni bataryalarla satışa sunulacak ilk model olacak. Diğer modellerin 2028 ve sonrasında piyasaya çıkması bekleniyor.

BYD’nin geliştirdiği katı hâa bataryalar, kilogram başına 400 Wh enerji yoğunluğuna sahip; bu da mevcut lityum iyon bataryaların neredeyse iki katı.

Yerel raporlara göre, BYD'nin katı hal bataryalı aracı sadece 12 dakikalık şarjla 1.500 km menzil elde ederek bir rekor kırdı. Bu testte batarya yalnızca %80 oranında şarj edildi, bu da toplam menzilin 1900 km'ye kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu değerler Çin'in CLTC ölçümlerine göre belirlendiği için, daha gerçekçi sonuçlar veren WLTP ölçümlerine göre 1400-1500 km menzil elde etmesini bekleyebiliriz. Bu rakamlar bile oldukça etkileyici.

BYD'nin popüler elektrikli sedanı Seal, ülkemizde 1.850.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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BYD'nin katı hal bataryalı Seal modeli 1900 km menzil sunacak!

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