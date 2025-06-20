Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, katı hal bataryalı Seal modelini test ediyor: 1900 km menzil sunacak!

    BYD, elektrikli Seal modelinde katı hal pillerini test etmeye başladı. İlk testler, aracın menzilinin yaklaşık 1900 km gibi inanılmaz bir menzile ulaşabileceğini gösteriyor.

    BYD'nin katı hal bataryalı Seal modeli 1900 km menzil sunacak! Tam Boyutta Gör
    BYD, elektrikli Seal modelinde katı hal pillerini test etmeye başladı. İlk testler, aracın menzilinin yaklaşık 1900 km'ye kadar ulaşabileceğini gösteriyor.

    BYD, bu yeni batarya teknolojisi üzerine çalışmaya bundan 10 yıl önce başladı. Geçtiğimiz yıl şirket, 20 Ah ve 60 Ah kapasiteli ilk katı hal batarya hücrelerini test ederek önemli bir aşamaya ulaştı. 2027 yılında katı hal bataryalı ilk araçların piyasaya sürüleceği, BYD batarya bölümünün CTO'su Sun Huajun tarafından bu yıl başlarında doğrulanmıştı.

    2025 Çin Katı Hâl Batarya İnovasyon ve Gelişim Zirvesi'nde konuşan Sun, bu bataryaların artık BYD’nin popüler Seal modeline yerleştirildiğini ve yollarda test edilmeye başlandığını açıkladı. Test sürecinin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor. Süreç tamamlandığında, BYD bu bataryaları seri üretim araçlarında kullanmaya başlayacak.

    2027 ve 2029 yılları arasında üretim sınırlı sayıda olacak. 2030 yılına gelindiğinde ise seri üretime geçilecek. Şirket, 2030'a kadar sıvı (mevcut) ve katı hal batarya teknolojilerinin maliyet açısından birbirine eşitleneceğini öngörüyor. Seal, 2027’de bu yeni bataryalarla satışa sunulacak ilk model olacak. Diğer modellerin 2028 ve sonrasında piyasaya çıkması bekleniyor.

    BYD’nin geliştirdiği katı hâa bataryalar, kilogram başına 400 Wh enerji yoğunluğuna sahip; bu da mevcut lityum iyon bataryaların neredeyse iki katı.

    Yerel raporlara göre, BYD'nin katı hal bataryalı aracı sadece 12 dakikalık şarjla 1.500 km menzil elde ederek bir rekor kırdı. Bu testte batarya yalnızca %80 oranında şarj edildi, bu da toplam menzilin 1900 km'ye kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu değerler Çin'in CLTC ölçümlerine göre belirlendiği için, daha gerçekçi sonuçlar veren WLTP ölçümlerine göre 1400-1500 km menzil elde etmesini bekleyebiliriz. Bu rakamlar bile oldukça etkileyici.

    BYD'nin popüler elektrikli sedanı Seal, ülkemizde 1.850.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/06/20/byd-tests-solid-state-batteries-seal-ev-with-1000-miles-range/ https://post.smzdm.com/p/a0zp33or/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel tv kablosuz erişim seçeneği yok ctrl tuşu çalışmıyor mr ivkm nedir ihlas pazarlama çalışan yorumları karoq mu tiguan mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum