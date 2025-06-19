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    Rekabet Kurumu’ndan Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza

    Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza kesildiği duyuruldu. Vatan Bilgisayar’ın diğer teknoloji marketleriyle bilgi paylaşımı yaptığı tespit edildi.

    Rekabet Kurumu’ndan Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında rekabete aykırı şekilde dolaylı bilgi paylaşımı yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında Vatan Bilgisayar hakkında kararını verdi. Buna göre Kurum, Vatan Bilgisayar’a 20,8 milyon TL idari para cezası uyguladığını duyurdu.

    Cezanın gerekçesi, şirketin rakip teknoloji mağazalarıyla dolaylı bilgi paylaşımında bulunması ve bu yolla “topla-dağıt karteli” oluşturması oldu. Kurum, 20 Şubat 2025 tarihinde Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne başlattığı soruşturmaya Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ı dahil etmişti.

    Vatan Bilgisayar’a dev ceza

    Soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında yürütülen bilgi alışverişine odaklandı. Rekabet Kurulu, 20 Şubat 2025 tarihli kararında, bu şirketler arasında gerçekleşen dolaylı iletişimin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.

    Yapılan değerlendirmede, Vatan Bilgisayar’ın bu süreçte rakipleriyle uyumlu hareket ederek fiyat ve strateji konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu, dolayısıyla rekabeti sınırlayıcı bir yapı oluşturduğu belirlendi. Söz konusu davranış, topla-dağıt karteli niteliği taşıyan bir anlaşma veya eylem olarak değerlendirildi.

    Vatan Bilgisayar, diğer şirketler gibi uzlaşma usulünü tercih etti. Bu kapsamda cezaya yüzde 25 oranında indirim uygulandı ve 20.871.537,25 TL tutarında idari para cezası ile dosya kapatıldı. Rekabet Kurumu, bir süre önce de soruşturmanın Teknosa ayağını tamamlamış ve şirkete 17 milyon TL ceza kesmişti.

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