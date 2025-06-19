Rekabet Kurumu’ndan Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza

Cezanın gerekçesi, şirketin rakip teknoloji mağazalarıyla dolaylı bilgi paylaşımında bulunması ve bu yolla “topla-dağıt karteli” oluşturması oldu. Kurum, 20 Şubat 2025 tarihinde Fakir Elektrikli Ev Aletleri’ne başlattığı soruşturmaya Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ı dahil etmişti.
Vatan Bilgisayar’a dev ceza
Soruşturma, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt arasında yürütülen bilgi alışverişine odaklandı. Rekabet Kurulu, 20 Şubat 2025 tarihli kararında, bu şirketler arasında gerçekleşen dolaylı iletişimin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.
Yapılan değerlendirmede, Vatan Bilgisayar’ın bu süreçte rakipleriyle uyumlu hareket ederek fiyat ve strateji konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu, dolayısıyla rekabeti sınırlayıcı bir yapı oluşturduğu belirlendi. Söz konusu davranış, topla-dağıt karteli niteliği taşıyan bir anlaşma veya eylem olarak değerlendirildi.
Vatan Bilgisayar, diğer şirketler gibi uzlaşma usulünü tercih etti. Bu kapsamda cezaya yüzde 25 oranında indirim uygulandı ve 20.871.537,25 TL tutarında idari para cezası ile dosya kapatıldı. Rekabet Kurumu, bir süre önce de soruşturmanın Teknosa ayağını tamamlamış ve şirkete 17 milyon TL ceza kesmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: