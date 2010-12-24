"Önce oyuncular" diyen GamersFirst, Bilgisayar Korsanlarını Yakalattı

Oyuncuların oyun keyfini ve güvenliklerini tehdit eden bilgisayar korsanları GamersFirst’ün başvurusu üzerine Türk Emniyeti ile FBI’ın ortaklaşa düzenlediği bir operasyon sonucunda yakalandı.



Ücretsiz oyun iş modelinin lider uygulayıcısı GamersFirst’ün portföyünde yer alan ve aralarında tüm zamanların en popüler oyunlarından Knight Online’ın da bulunduğu birçok oyun bugün dünyanın her yanından milyonlarca kullanıcı tarafından oynanıyor. Dünyanın 160 ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de “Önce Oyuncular” sloganı ile faaliyet gösteren GamersFirst geçtiğimiz aylarda oyunlarını yasal olmayan özel sunucularda oynatan ve bu özel sunucuların barındırılması için yer sağlayarak oyun tutkunlarının oyun keyfini tehlikeye atan kişiler hakkında hukuki süreç başlatarak oyuncu memnuniyetine yönelik hassasiyetini sergilemişti.



Oyuncularını sonu kredi kartı ve sanal banka hırsızlıklarına kadar varabilen ve fikri mülkiyet haklarının ihlaline yol açabilen tüm unsurlar karşısında düzenli olarak uyaran GamersFirst, son olarak 250 bin internet sitesine zarar veren iki bilgisayar korsanının yakalanmasını sağladı. Hazırladıkları yazılımla GamersFirst de dahil olmak üzere birçok siteye zarar veren ve 100 bin internet kullanıcısının bilgisayarlarına girip, banka, kredi kartı ve daha pek çok kişisel bilgiye ulaştığı tespit edilen Muhammed N.G ve Bekir K. isminde iki bilgisayar korsanı, GamersFirst’ün şikayeti üzerine başlatılan operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bilişim Polisi ekipleri ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ortak çalışmasıyla gerçekleştiren operasyonda yakalanan bilgisayar korsanları mahkemeye sevk edildi.



Türkiye’deki emniyet mensuplarıyla temasa geçip olası bilişim hırsızlıklarının önünü kesen GamersFirst’ün Türkiye Ülke Müdürü Gülümser Baran Şen GamersFirst oyuncularını ortaya çıkabilecek güvenlik risklerine dair düzenli olarak uyardıklarını ifade etti ve şunları söyledi: “Oyuncularımızın maddi ya da manevi herhangi bir zarara uğramadan oyunlarımızı keyifle oynayabilmeleri bizim için her şeyden daha önemli. Son gelişmelerin söz konusu hassasiyetimizi desteklemesinden çok memnunuz.”

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