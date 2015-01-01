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Onda'nın yeni tableti çift işletim sistemi ile dikkat çekiyor

4 yıl
1,8b
1
41
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Onda'nın yeni tableti çift işletim sistemi ile dikkat çekiyor

Ülkemizde de genelde orta seviyeye yönelik tablet modelleri ile tanıdığımız Çinli Onda, V919 3G Air adındaki uygun fiyatlı ve çift işletim sistemli yeni tableti ile adından söz ettireceğe benziyor. 

9.7 inçlik ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük barındıran tablet, Bay Trail tabanlı ve 4 çekirdekli Intel Atom Z3736F yongasetinden gücünü alıyor. 2.16GHz saat hızında çalışan yongasetinde 640MHz hızında çalışan entegre Intel HD grafik birimi mevcut. 

Alüminyumdan imal edilen kasası yanında 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, microSD ile 128GB kapasite takviyesi, 7.85mm kalınlık, 5MP çözünürlükte arka kamera, 10 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler mevcut. 

Modelin dikkat çeken özelliği Windows 8.1 ve Android 4.4 işletim sistemini birarada barındırıyor olması. Cihaz tek bir butona basarak işletim sistemleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Firma BIOS seviyesinde yaptığı bazı optimizasyonlarla bu hızlı geçişe imkan tanımış.

Modelin diğer bir dikkat çeken yönü ise 193$ seviyesindeki fiyat etiketi. Kullanıcılar hem Android hem de Windows platformları arasında ihtiyacına göre geçiş yapabilirken, hem de tatmin edici donanım ile pek çok farklı uygulama ve oyunu çalıştırabilecek. Modelin ayrıca 3G desteği ile telefon görüşmelerine imkan tanıdığını da hatırlatalım. Model Çin'de ön siparişe başladı. Global dağıtım ile ilgili bir bilgi mevcut değil.  

http://www.pcpop.com/doc/1/1065/1065520.shtml Yorum Yaz
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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Ondanın tabletlerini türkiyede artes satıyor. Bu arada güzel cihaz. Yakında bunlar çok yaygınlaşacak. Hatta Windows 10 inç ve altı cihazlara windows 10u bile ücretsiz sunabilir bence.
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clopin 4 yıl
Gereksiz
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Gece772 4 yıl
2 in 1.....
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sorix 4 yıl
özellik olarak yeni bi şey yokki ondanın tabletlerinin donanımı hep aynı zaten türkiyede alabileceğimiz yer yok satan 1 2 yer gördüm onlarda çinden sipariş veriyor ne zaman gelirse teslim ediyorlar tabi tabletde bi arıza çıktımı ilgilenen yok onda v975m modelini alacaktım zamanında fiyatlar genelde aynı 185-210$ arası donanımı aynı
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simbolmina 4 yıl
Birazcık araştırayım dedim. Onda'nın sitesine giremiyorum. VPN ile de uğraşmak istemedim. Alibaba'ya falan baktım, bunun MTK versiyonu 210 dolar. Intel versiyonu da piyasaya düşünce gayet alınabilir bir cihaz olacak. Halihazırda w8.1 tablete ihtiyacım vardı zaten; bakalım.
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Biyturs_OnSr 4 yıl simbolmina
simbolmina
Birazcık araştırayım dedim. Onda'nın sitesine giremiyorum. VPN ile de uğraşmak istemedim. Alibaba'ya falan baktım, bunun MTK versiyonu 210 dolar. Intel versiyonu da piyasaya düşünce gayet alınabilir bir cihaz olacak. Halihazırda w8.1 tablete ihtiyacım vardı zaten; bakalım.

Resmi sitede fiyatları iyi.

Intel versiyonu şuan indirimde ve $210.

MTK olanı ise $180-$190 civarında.
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ouzqan 4 yıl
Dual Boot olayı iyi olmuş . Bence bütün tabletler bu şekilde olmalı Android tarafı ölü oyun indiriyorsun pikseller havada uçuşuyor . Optimizasyon yok . En azından windows tarafında çalışırsa belki birşey yapabiliriz .
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SDLGranada 4 yıl
Cihaz gerçekten çok iyi,çin in yükselişinin kanıtı.Adamlar farklı cihazlar çıkarıyorlar iyice gelişmeye başladılar
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
fiyatına göre iyi fakat 10 saat kullanım ömrü hangi aşrtlarda ? pil kaç mah verilmemiş ki
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Elsa 4 yıl
Onda kesinlikle çok başarılı tabletler üretiyor, v989 modelini kullandım v712 modeline sahibim tam bir f/p canavarı
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doctor_bey 4 yıl
W8 lisansı ne kadar, yani ben tablet üreticisi olsam ve cihazlarıma W8 yüklemek istesem ne kadar ödüyorum?
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QuexSeeL 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
W8 lisansı ne kadar, yani ben tablet üreticisi olsam ve cihazlarıma W8 yüklemek istesem ne kadar ödüyorum?

10" ya da 9" altı ekran seçeneklerinde lisans bedeli yok, eskiden vardı yakın tarihte bu stratejiye yöneldiler. Ben de x86 mimarili sağlam bir win tablet bakınıyorum. Bu model dual os ile daha da cazip geldi bana.
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foz54 4 yıl
bu fiyata çok iyi olmuş. aslında x86 işlemcili her cihaza teorik olarak windows kurulabilir. asus zenfonlara da geliştiriciler driver bulup portlarsalar süper olur :D
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sercandk 4 yıl
Özellikler ve fiyat çok iyimis. Çift işletim sistemi ile kullanmak da ayrı zevktir be
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