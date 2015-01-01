Onda'nın yeni tableti çift işletim sistemi ile dikkat çekiyor





Ülkemizde de genelde orta seviyeye yönelik tablet modelleri ile tanıdığımız Çinli Onda, V919 3G Air adındaki uygun fiyatlı ve çift işletim sistemli yeni tableti ile adından söz ettireceğe benziyor.





9.7 inçlik ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük barındıran tablet, Bay Trail tabanlı ve 4 çekirdekli Intel Atom Z3736F yongasetinden gücünü alıyor. 2.16GHz saat hızında çalışan yongasetinde 640MHz hızında çalışan entegre Intel HD grafik birimi mevcut.





Alüminyumdan imal edilen kasası yanında 2GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, microSD ile 128GB kapasite takviyesi, 7.85mm kalınlık, 5MP çözünürlükte arka kamera, 10 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler mevcut.





Modelin dikkat çeken özelliği Windows 8.1 ve Android 4.4 işletim sistemini birarada barındırıyor olması. Cihaz tek bir butona basarak işletim sistemleri arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Firma BIOS seviyesinde yaptığı bazı optimizasyonlarla bu hızlı geçişe imkan tanımış.





Modelin diğer bir dikkat çeken yönü ise 193$ seviyesindeki fiyat etiketi. Kullanıcılar hem Android hem de Windows platformları arasında ihtiyacına göre geçiş yapabilirken, hem de tatmin edici donanım ile pek çok farklı uygulama ve oyunu çalıştırabilecek. Modelin ayrıca 3G desteği ile telefon görüşmelerine imkan tanıdığını da hatırlatalım. Model Çin'de ön siparişe başladı. Global dağıtım ile ilgili bir bilgi mevcut değil.

http://www.pcpop.com/doc/1/1065/1065520.shtml