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OnePlus 5T'yi kullandık l Bu telefon çok hızlı

1 yıl
18b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 5T, sizlerden video konusunda en fazla istek aldığım telefonlardan bir tanesi. Hawaii'de elime kullanma fırsatı geçince toplantılara geç kalma pahasına mini bir video hazırladım, iyi seyirler.
Qualcomm'un davetiyle gittiğim Snapdragon 845 lansmanında, siz dostların benden çokça istediği telefonlardan OnePlus 5T'yi, toplantılara geç kalma pahasına kısa süre için de olsa tecrübe ettim ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Telefon ofisimize ulaştığında detaylı inceleme, yorum ve analizlerimiz de olacak. 

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fx57 1 yıl en beğenilen
Sevgili dostlar merhaba,
Az ya da çok elime geçen her fırsatı merak ettikleriniz için değerlendirmeye çalışıyorum.
OnePlus 5T dışında Razer Phone'la ilgili ilk izlenim videom da hazır gibi.
Bir de Google Pixel 2 XL izlenim videom olacak, onu da Pazartesi hazırlarım muhtemelen.
Twitter'da bir paylaşımım olmuştu, onu görüp merak edenler adına güncelleme olsun bu.
İlgi ve desteğiniz her zaman için en kıymetli kazanım.
Görüşmek üzere,
Sevgiler.
Erdi Özüağ.
Sevgili dostlar merhaba,Az ya da çok elime geçen her fırsatı merak ettikleriniz için değerlendirmeye çalışıyorum.OnePlus 5T dışında Razer Phone'la ilg...
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BOLDVIPER 1 yıl
Çok hojdir ama banena... çünki param yoktur
fiyat pahalı ayrıca bu telefonlar çin malı ucuz diye çıktı ama uçtular iyice 600 dolar ney lan
fiyatı 2000 civarında olsa belki alırdım ama 2.5 3 bin vermem ,
Bu markaya değil.. bi cep telefonuna 3 bin lira para vermem
Çok hojdir ama banena... çünki param yokturfiyat pahalı ayrıca bu telefonlar çin malı ucuz diye çıktı ama uçtular iyice 600 dolar ney lanfiyatı 2000 c...
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Gravaze 1 yıl
Şu saçma ekran oranı ve arkaya taşınan parmak izi okuma işinden nefret eden bir tek ben olamam diye düşünüyorum. Android dünyasına google birkaç yıldır bu düzeni dayatıyordu ancak birçok üretici bunu karşı durarak eski düzende gidiyordu, bence daha kullanışlıydı. Şahsen note 7'nin tasarımını hala ve hala özlemle anıyorum. Şu anda beni android'e geçmeye cezbedecek tek bir cihaz yok.
Umarım apple halihazırdaki 6'dan beri sürdürdüğü tasarım anlayışını asla terk etmeyerek bu tipte telefon üretmeye devam eder. Neymiş efendim, kasa çok büyükmüş. Tutacak yeri olmayan, insanın sağlıklı görebildiği açıların dışına çıkıp sözde büyüyen ekranlarlarla reklam yapmaya çalışan, herhangi bir darbede direkt ekranın hasar gördüğü bir anlayış bana cazip gelmiyor.
Oneplus'ta da bu düşüncem değişmedi, oneplus 3t'yi bir arkadalımın vasıtasıyla deneme fırsatım oldu, stock android bana göre değil ama cihaz resmen uçuyordu ve inanılmaz bir pratiklik sunuyordu. S8 deneme fırsatım oldu ve hiç tat alamadım. 5t de bana hiç cazip gelmedi.
Şu saçma ekran oranı ve arkaya taşınan parmak izi okuma işinden nefret eden bir tek ben olamam diye düşünüyorum. Android dünyasına google birkaç yıldır bu düze...
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DHBSC55 1 yıl
Mi mix 2 ve bu cihaz arasında kaldım, ekranının amoled olması ve kamerasının daha iyi olması sebebi ile OP 5T tercih edicektim ama, bu data çalma olayı kafamı karıştırdı şimdi, tamma hepsi çalıyor ama anonim olarak alıyolar vs, araştırdım biraz yabancı forumlarda nasıl silineceğini vs göstermişler ama formattan sonra yada update sonra tekrar yükleniyor sistemin içine entegre etmişler resmen

[:\-][:\-]
adam akıllı bir telefon alıp 3-4 sene en az kullanan biriyim o yüzden çok iyi araştırıp almak istiyorum.
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eagle-1453 7 ay DHBSC55
hocam hangi telefona karar kıldın.bir de bu data çalma olayı neyin nesi
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~Lion King~ 1 yıl
Bu telefonu tam almaya niyetlendim sar değerlerini görünce içime bir ürperti girdi.
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Mesudum 1 yıl
Ben gibi Spigen koruyucu kılıf kullananlar parmak izi sensörüne ulaşmada sorun yaşar mı acaba?
Elimdeki OnePlus5 ile ön yüzden telefonumu elime almak zorunda kalmadan tuş kilidini açıp ekranı kontrol edebiliyorum.
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merkez20 1 yıl
ülkemizde satışı olmıyan cihazı tanısam ne olur ben daha ülkemizdeki cihazları alıp kullanamıycak olduktan sonra
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DH Misafiri 1 yıl
ürünü türkiyede nerden temin edebiliriz one plus 5t 'i aliexpress ve GeekBuying haricinde olan yerler neresi var ankara da one plus 5 'i inceleyebilceğimiz herhangi bi mağza varmı bilen varsa yardınmcı olursa sevinirim Şimdiden Teşekkürler...
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dreamblue35 1 yıl
selamlar, bu telefonda hi-res sertifikası var mıdır? yok ise gerçekten üzücü teknoseyir in incelemesinde murat bey destekliyor diye söylemişti; bu mi 6 tıyı bir adım öne taşır, oneplus 5 in amoled olması da bir adım öne geçirir çünkü video izlerken bariz bir şekide amoled ekran daha uzun bir kullanım sunuyor ıps e göre neyse, iki telefonun artı ve eksileri var uzun vadede ikiside tatmin edici bir kullanım sunar diye düşünüyorum
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Gravaze 1 yıl
Şu saçma ekran oranı ve arkaya taşınan parmak izi okuma işinden nefret eden bir tek ben olamam diye düşünüyorum. Android dünyasına google birkaç yıldır bu düzeni dayatıyordu ancak birçok üretici bunu karşı durarak eski düzende gidiyordu, bence daha kullanışlıydı. Şahsen note 7'nin tasarımını hala ve hala özlemle anıyorum. Şu anda beni android'e geçmeye cezbedecek tek bir cihaz yok.
Umarım apple halihazırdaki 6'dan beri sürdürdüğü tasarım anlayışını asla terk etmeyerek bu tipte telefon üretmeye devam eder. Neymiş efendim, kasa çok büyükmüş. Tutacak yeri olmayan, insanın sağlıklı görebildiği açıların dışına çıkıp sözde büyüyen ekranlarlarla reklam yapmaya çalışan, herhangi bir darbede direkt ekranın hasar gördüğü bir anlayış bana cazip gelmiyor.
Oneplus'ta da bu düşüncem değişmedi, oneplus 3t'yi bir arkadalımın vasıtasıyla deneme fırsatım oldu, stock android bana göre değil ama cihaz resmen uçuyordu ve inanılmaz bir pratiklik sunuyordu. S8 deneme fırsatım oldu ve hiç tat alamadım. 5t de bana hiç cazip gelmedi.
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design_man79 1 yıl
hürriyetten alıntıdır.
OnePlus 5T sahipleri için biraz kötü bir sürpriz var. Cihaz görünüşe bakılırsa, Netflix, Amazon ve benzeri hizmetlerden HD görüntü akışı yapamıyor. Sorun, OnePlus'ın forumlarında gündeme getirildi ve çoğu kişi telefonun Google'ın Widevine DRM plug-in'i için gerekli desteğe sahip olmamasından yakındı. HD içeriğin oynatılabilmesi için, cihazların Level 1'i desteklemesi gerekiyor, ama OnePlus 5T yalnızca Level 3 destekliyor. Ayrıca, sorun haziran ayında çıkan OnePlus 5 için de geçerli.
OnePlus, bu sorunu kabul etti ve gelecekteki bir güncelleme ile Widevine Level 1 desteğinin getirileceği sözünü verdi. Ne yazık ki, bu güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği bilgisini vermedi. Medya tüketiminin büyük kısmının mobil cihazlarda yapıldığı bir devirde, OnePlus 5T ve OnePlus 5 gibi üst-uç cihazlarda HD video akışı desteğinin olmaması çok büyük bir ihmal gibi görünüyor.
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ALKaraca 1 yıl
Makine çok iyi,çok güzel görünüyor.Ama arka kapı,garanti gibi sorunlar alacaklar için önemli birer sıkıntı olarak duruyor.

Ha ben olsam ne yapardım.Alırdım zevkine bir de ROM atardım mis gibi kullanırdım,ama garanti yı ne yapardım bilemem :)
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BOLDVIPER 1 yıl
Çok hojdir ama banena... çünki param yoktur
fiyat pahalı ayrıca bu telefonlar çin malı ucuz diye çıktı ama uçtular iyice 600 dolar ney lan
fiyatı 2000 civarında olsa belki alırdım ama 2.5 3 bin vermem ,
Bu markaya değil.. bi cep telefonuna 3 bin lira para vermem
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muroooo19 1 yıl BOLDVIPER
BOLDVIPER

Çok hojdir ama banena... çünki param yoktur

fiyat pahalı ayrıca bu telefonlar çin malı ucuz diye çıktı ama uçtular iyice 600 dolar ney lan

fiyatı 2000 civarında olsa belki alırdım ama 2.5 3 bin vermem ,


Bu markaya değil.. bi cep telefonuna 3 bin lira para vermem

xiaomi mi 6 6gb ram 128 gb 1950 tl one plus hepsiburada da 1999 tl 6 gb ram ve 64 gb hafıza lı modeli. 2 bin tl zaten telefonlar biraz piyasa araştırması yapın lütfen.
Erdi Özüağ ın note ile mi6 yı karşılatırdığı video da dediği tek şey şu eğer marka almak istiyorsan al samsungu Çünkü mi6 dan fazlası yok note 8 de. Erdi beye göre kafa kafayua telefonlar.
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