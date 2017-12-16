OnePlus 5T'yi kullandık l Bu telefon çok hızlı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
OnePlus 5T, sizlerden video konusunda en fazla istek aldığım telefonlardan bir tanesi. Hawaii'de elime kullanma fırsatı geçince toplantılara geç kalma pahasına mini bir video hazırladım, iyi seyirler.
Qualcomm'un davetiyle gittiğim Snapdragon 845 lansmanında, siz dostların benden çokça istediği telefonlardan OnePlus 5T'yi, toplantılara geç kalma pahasına kısa süre için de olsa tecrübe ettim ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Telefon ofisimize ulaştığında detaylı inceleme, yorum ve analizlerimiz de olacak.
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Az ya da çok elime geçen her fırsatı merak ettikleriniz için değerlendirmeye çalışıyorum.
OnePlus 5T dışında Razer Phone'la ilgili ilk izlenim videom da hazır gibi.
Bir de Google Pixel 2 XL izlenim videom olacak, onu da Pazartesi hazırlarım muhtemelen.
Twitter'da bir paylaşımım olmuştu, onu görüp merak edenler adına güncelleme olsun bu.
İlgi ve desteğiniz her zaman için en kıymetli kazanım.
Görüşmek üzere,
Sevgiler.
Erdi Özüağ.
fiyat pahalı ayrıca bu telefonlar çin malı ucuz diye çıktı ama uçtular iyice 600 dolar ney lan
fiyatı 2000 civarında olsa belki alırdım ama 2.5 3 bin vermem ,
Bu markaya değil.. bi cep telefonuna 3 bin lira para vermem
Umarım apple halihazırdaki 6'dan beri sürdürdüğü tasarım anlayışını asla terk etmeyerek bu tipte telefon üretmeye devam eder. Neymiş efendim, kasa çok büyükmüş. Tutacak yeri olmayan, insanın sağlıklı görebildiği açıların dışına çıkıp sözde büyüyen ekranlarlarla reklam yapmaya çalışan, herhangi bir darbede direkt ekranın hasar gördüğü bir anlayış bana cazip gelmiyor.
Oneplus'ta da bu düşüncem değişmedi, oneplus 3t'yi bir arkadalımın vasıtasıyla deneme fırsatım oldu, stock android bana göre değil ama cihaz resmen uçuyordu ve inanılmaz bir pratiklik sunuyordu. S8 deneme fırsatım oldu ve hiç tat alamadım. 5t de bana hiç cazip gelmedi.