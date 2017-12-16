OnePlus 5T'yi kullandık l Bu telefon çok hızlı

OnePlus 5T, sizlerden video konusunda en fazla istek aldığım telefonlardan bir tanesi. Hawaii'de elime kullanma fırsatı geçince toplantılara geç kalma pahasına mini bir video hazırladım, iyi seyirler.

Qualcomm'un davetiyle gittiğim Snapdragon 845 lansmanında, siz dostların benden çokça istediği telefonlardan OnePlus 5T'yi, toplantılara geç kalma pahasına kısa süre için de olsa tecrübe ettim ve izlenimlerimi bu videoda anlattım. Telefon ofisimize ulaştığında detaylı inceleme, yorum ve analizlerimiz de olacak.