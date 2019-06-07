Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı

Avermedia, oyuncular için yeni nesil harici kayıt cihazını duyurdu. Live Gamer Bolt, gerek bilgisayar gerekse de Xbox One X ve PlayStation 4 Pro'dan 4K çözünürlükte HDR video kaydı alabiliyor.

Özellikle oyuncular için yeni nesil kayıt cihazlarına yoğunlaşan Avermedia, en yeni modelini duyurdu, biz de yakından görme ve kullanma şansı yakaladık. Live Gamer Bolt isimli harici model dünyada ilk defa 4K çözünürlükte 60fps ve HDR olarak video kaydı yapabiliyor, hatta Full HD çözünürlükte 240fps kayıt alabiliyor, işte detayları.