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Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı

2 gün
2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avermedia, oyuncular için yeni nesil harici kayıt cihazını duyurdu. Live Gamer Bolt, gerek bilgisayar gerekse de Xbox One X ve PlayStation 4 Pro'dan 4K çözünürlükte HDR video kaydı alabiliyor.
Özellikle oyuncular için yeni nesil kayıt cihazlarına yoğunlaşan Avermedia, en yeni modelini duyurdu, biz de yakından görme ve kullanma şansı yakaladık. Live Gamer Bolt isimli harici model dünyada ilk defa 4K çözünürlükte 60fps ve HDR olarak video kaydı yapabiliyor, hatta Full HD çözünürlükte 240fps kayıt alabiliyor,  işte detayları. 

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zotacing 1 gün
20 sene önce Avermedia'nın TV kartlarını kullanıyorduk, ne günlerdi, bilgisayarda TV keyfi. İnternet çıktı mertlik bozuldu.
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Bayro333 1 gün yeni yorumcu
Evet
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Bayro333 1 gün yeni yorumcu
Çok güzel bişey
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veteriner69 1 gün
Zamanında bu Avermedia'nın TV kartlarıyla az Cİne5 izlemedik. Şİfreli olan yayını tabii ki. :)
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Game Capture TV 1 gün yeni yorumcu
Kanalımdaki Playstation videolarımda Avermedia Live Gamer Ultra GC553 kullanıyorum. Çok güzel cihazlar olmasına rağmen Türkiye’de satışı yok Amazon’dan almak zorunda kaldım.
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