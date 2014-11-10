Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onyx çevrimiçi bir walkie-talkie olma amacında

4 yıl
422
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Onyx çevrimiçi bir walkie-talkie olma amacında

Mobil telefonlar ile iletişim kurmanın yaygın kullanıma geçmesi ile birlikte walkie-talkie tarzındaki cihazlar veya Zello gibi uygulamalar sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap eder hale geldi. Onyx ise donanım ve yazılım tarafını biraraya getirerek yeni bir trend başlatmak niyetinde. 

OnBeep girişimi tarafında geliştirilen Onyx, giysiye tutturulabilecek boyutlara sahip bir walkie-talkie cihazı. Cihazın üst kısmında iletişimi başlatmak için bir buton, kenar kısmında ses butonu, güç tuşu, sessize alma tuşu ve kulaklık girişi yer alıyor. 

Onyx internet erişimi olan akıllı telefonlarınıza bağlanarak çalışıyor. Android ve iOS uygulaması sayesinde kendine özel bir ağ kuran Onyx, arkadaşlarınızla walkie-talkie tarzında mesafe sınırı olmaksızın sohbet etmenizi sağlıyor. 

Farklı renklere bürünen LED halka ile müsait olduğunuz, görüşme yaptığınız veya cihazı sessize aldığınız anlaşılabiliyor. Sayı sınırı olmasa da bir grup içerisinde 15 kişiye kadar çakışmasız sohbet edebiliyorsunuz. Gruplar iki kişi de olabiliyor. Cihaz dahili bataryası ile 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Cihaz 99$ fiyat etiketi ile yıl sonunda sevkiyata başlayacak.  

http://www.theverge.com/2014/11/5/7157291/onbeep-onyx-personal-communicator Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
ohaa çok eğlenceli duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
xfxxc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
Bildiğin resmi ev dinleme cihazı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Zello kullanıcısıyım gayet memnunum buna gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz 4 yıl Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim