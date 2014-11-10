Onyx çevrimiçi bir walkie-talkie olma amacında





Mobil telefonlar ile iletişim kurmanın yaygın kullanıma geçmesi ile birlikte walkie-talkie tarzındaki cihazlar veya Zello gibi uygulamalar sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap eder hale geldi. Onyx ise donanım ve yazılım tarafını biraraya getirerek yeni bir trend başlatmak niyetinde.





OnBeep girişimi tarafında geliştirilen Onyx, giysiye tutturulabilecek boyutlara sahip bir walkie-talkie cihazı. Cihazın üst kısmında iletişimi başlatmak için bir buton, kenar kısmında ses butonu, güç tuşu, sessize alma tuşu ve kulaklık girişi yer alıyor.





Onyx internet erişimi olan akıllı telefonlarınıza bağlanarak çalışıyor. Android ve iOS uygulaması sayesinde kendine özel bir ağ kuran Onyx, arkadaşlarınızla walkie-talkie tarzında mesafe sınırı olmaksızın sohbet etmenizi sağlıyor.





Farklı renklere bürünen LED halka ile müsait olduğunuz, görüşme yaptığınız veya cihazı sessize aldığınız anlaşılabiliyor. Sayı sınırı olmasa da bir grup içerisinde 15 kişiye kadar çakışmasız sohbet edebiliyorsunuz. Gruplar iki kişi de olabiliyor. Cihaz dahili bataryası ile 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Cihaz 99$ fiyat etiketi ile yıl sonunda sevkiyata başlayacak.

http://www.theverge.com/2014/11/5/7157291/onbeep-onyx-personal-communicator