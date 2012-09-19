Orange San Diago "Intel işlemcili telefon!" video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|akıllı telefonda intele geçmenin bir artısı olacağını sanmıyorum. ama ileride piyasaya çıkacak X86 + win8 tabletler tadından yenmez olur. özellikle asus transformer gibi bir tasarıma sahipse.
tabi intel + microsoft olayında fiyatlar cep yakabilir. fiyat açısından tüm tabletlerden çok daha pahalı olacaklardır.
|Bilmiyorum, insan yeni girdiği bi pazara en iyi donanımıyla girmez mi? Bu telefonlar, Intel'i akıllı telefon pazarında tanıtacak. Bunu kullanan kişi, eski donanımlar yüzünden bi daha Intel telefon kullanmak istemezse, Intel bundan sonra en iyi, en az pil tüketen, en hızlı işlemcili telefonlar çıkarsa bile fayda etmez bence. Örneğin Hyundai güzel arabalar da üretebiliyor isterse ama eski otomabillerini kullanan, duyan kişiler, ön yargıyla yaklaşıyolar yeni modellerine. Üstelik Intel kendi pazarındaki en güçlü firma. Bundan sonra hiçbir zaman hata yapmaması gerekiyor.
|Erdinin uykusu gelmiş.
|xp kursalar daha iyi çalışır :)
artcraft35
Fena güldüm.
|Bu neydi ya
|android ve arm böyle giderse kişisel görüşüm 3-5 yıla ne intel kalır nede windows
|tam istediğim telefon tasarımı fiyat bilgisi var mı ?
|Daha yeniler abisi, bir sonrakinde eleştirileri kabul ederler.
Rubisco
dostum bekledigimden cok daha fazla bilgi paylasmissin cok tesekku ederim.
|İnternet performansı yerlerde geziyor , benim Galaxy Ace çok daha iyi valla.
Krone
Samsung'un Gingerbread cihazlarındaki stock tarayıcısı kaydırma,pinch to zoom gibi konularda gayet başarılı.İCS'nin web browserından farkı yoktur bu konuda.
Menow
bilgili arkadaslar lutfen yardimci olabilirmisiniz...
intel guc tuketimini yakalamaya calisacakmis.iyi bir ihtimalle yakalasa ne olur
intel islemci fiyatlari piyasanin en pahali islemcileri..neden firmalar inteli
tercih etsin?? arm mimarisim ile uretim yapan firmalar islemci ve grafik islem
cileri ile cok us duzeylere gelmis durumdalar... arm mimarisi su an fiyat ve prformans konusunda sonderece yeterli ve arm islemcileri ureten firmalar surek
li citayi yukseltmek icin kiyasiya rekabet icindeler..yazilim kisminda ise.
windows.android.ios.mozilla os.gibi yazilimlarda arm tabanli oldugu icin yazil
im tarafindada arm platformunun problemi yok...
kisacasi arm tarafinda hem performans anlaminda hemde yazilim anlaminda hersey
yolundayken .ve surekli arm platformu hem islemci hemde yazilim olarak kendini gelistirirken.firmalar neden inteli tercih esin??? yoksa intel treni kacirdimi?
veya intel ne veya neler yapmaliki uretici firmalar tarafindan tercih edilebi
lsin simdiden tesekkur ederim...
silisgroup
Intel'in en büyük dezavantajı = fiyat başka bişey değil.
Medfieldın güç tüketimi de performansı da iyi, ICS4 ve üstü ile çok daha ilginç bi konumda olabilir. Bu Orange veya Xolo daha çıkmadan ICS 4.0 image hazır dediler. Madem hazır telefona niye yüklemiyorlar, yada inceleme yapanlar ics4 yüklemeyi niye denemiyorlar?
ICS4.0 olsa, performansı daha da iyi olsa, fiyatı rekabetçi olmayacaktır yine. 30-40$ isterse intel satamaz zaten, en büyük sorun bu.
Android 2.3 de flash içerikli bi sayfayı yukarı aşa kaydırıp, iyyy performansı berbat diyebiliyorsak hem doğru hem yannış yapıyoruz. Doğru : çünkü görünen o, yannış : Andro 2.3 karşılaştırılabilir cihaz aynı yerlerde yağ gibi mi akıyor?? Hepsi mi öyle??
GPU olarak SGX540 var, diğerlerinden geride kalmasına yol açan nedenlerden biri de bu. ucuza mı bulmuşlar neyse artık.
Firmaların Intel'i tercih etmesi için bi neden yok ortada zaten, sende akıl var nizam var, gidip 450-550$ verip bunlara benzeyen telefonlar alır mısın(Xolo, orange, k800, rusların çıkaracağı)? Almazsn, kimse almaz zaten. Videoda zaten diyorlar, üst seviye değilde aslında orta seviye aletler arasında yer alabilir diye. Özellik olarak orta seviye cihazlarla bir tutarsan, 450-550$ fiyatı ile gülerler doğal olarak. Yok ama bi 200-300$ fiyatı olsa en en çok, o zman ilginç bi konumda olaiblir belki.
Intel'in trend faln kaçırdığı yok, bunu trend olarak görmek de yersiz. Videoda mesela wifi çipinin entegresinde sorundan faln bahsediyor, Xolo 'nun 2g konuşma zamanı Iphone 4 den daha fazla. Baseband ve diğer zımbırtıları beceremedi diye mi yoksa başka bişeyler mi vardı ne neydi kimse detayını bilemez. Zaten bu tür görece özelleşmiş şeylerdeki sorunlar hemen hemen hiç public olmaz, ortalıkta dolaşmaz. Ancak Intel'in mesela dünyada ilk defa 32nm 'de Analog CMOS ile Digital devreyi birleştirebilen firma olduğunu blmek lazm. Gerçi Medfieldda kullanılmadı bu, üstelik burda SOC'dan bahsetmiyorum. Üretim teknolojisi vs. anlamında Intel'in eline su dökebilecek birileri yok malesef.
Videodaki gibi Intel daha çok deneysel amaçla bunları üretiyor olabilir. Ama telefonların o abartı fiyattan doğal olarak talep görmeyeceği aşikar. Tel üreticilerine, kendi yazılımlarını vs. geliştirmeleri için bi tür yayın toplumsal demo için diyecem, ama en başta yazdıklarıma dönecem. Madem ICS 4.0 var, niye aletlere gelmiyor dimi? Madem bu olmuyorsa, üreticiler operatorler niye bi bakalım şuna iş çıkar mı desin.
Intel'e ilk lazım olan uygun fiyat, sonrasında da bu tellerde ICS4.0 veya üstünü görmek. Sonrası tercih edilebilir.
Mesela Medfield + Windows Phone ile nasıl bi ikili olur fikri yok kimsenin.
Menow'un bahsettiği, tablet olarak Windows x86 versiyonunu çalıştıran bir x86 işlemcisi (AMD/Intel) , doğal olarak PC de ne varsa birebir çalıştırabilir, çünkü kendisi bir PC aynı zmanda. Bu da doğal olarak bütün PC'deki yazılım ekosistemini arkasına alabildiği anlamına geliyor. MEsela 10 saat pil ömrü veren, masaüstündeki PC'den farklısz olan, Cod MW2 yi Pc den aktarıp çalıştırabildiğin bi tablet doğal olarak sükse yapar. Windows RT cihazların arkasında ise bu kadar esnek bi yapı yok. Yazılım port edilir edilmez insanlar zamanla benimser onlar ayrı. Windows x86 kullanan ve pil ömrü uzun bi tablet ile PC deki aynı yazılımları birebir kullanman demek biçok insan için yazılım sıkıntısı çekmemek demek.
Telefon olayında Windows Phone 8 ve Windows RT arasında ayrımlar olduğu sürece, yukarda x86 tablet olayında bahsettiğim kadar esneklik olmaz.
Doğal olarak Intel'in de en yaygın işletim sistemi olan Android'e yönelmesi onu daha verimli çalıştırıp ona göre rekabeti amaçlaması daha mantıklı. Tablet alanında AMD direk bela olarak geliyor. Bu yüzden 2014'e kadar çok ciddi bir atılım yapamaması lazım Intel'in. x86 üstünde çalışacak herşey için AMD çok büyük bi üstünlük kurabilir gibi duruyor. AMD GPU üstünlüğünü de yanına alınca avantajı fazla. Tabletler için baseband vs. gibi iletişim çiplerine de gerek yok. Direk masaüstü PC ekosistemi de arkasında olacak.
Yine uç noktaya kayacam ama, C++ AMP için DirectX 11 gerekli. Hiçbi ARM temelli cihaz Directx 11 desteğine sahip değil. Hatta Dx10 bile yok %100 eksiksiz olarak. AMD OpenCL yanında, C++ AMP ile de GPU'yu hesap kitap için bastırırsa çok ilginç bir konuma gelebilir Windows 8 tablet cihazlar arasında. C# içinden ihtiyaca göre C++ AMP fonksiyonlarını çağrabiliyoruz. Böylece karmaşık OpenCL kullanmadan, çok daha sıradan geliştriciler bile , C# kullanıp GPU 'yu kullanabilen uygulama geliştirebilir. Şu an için bu tür bişeye hazır olan tek firma AMD. Intel 2014 sonrasına kadar bu tür bahsettiğim konuma inemeyecek.
Konuyu Intel'e yeniden çevirirsem, 2014 'de ValleyView platformunu çıkartacak. 22nm üretime inecek, Atom ilk defa ömrü boyunca görmediği gelişmeler görecek CPU gücü anlamında. GPU olarak da PowerVR kullanmaktan vazgeçip, şimdiki Ivy Bridgelerdeki HD2500 gibi bir GPU kullanacak. Benim tahminim Cortex A15 kullanan cihazların ancak o zmanlarda, şu andaki Cortex A9 kullanan cihazların yaygınlığına ulaşacağı.
Daha yakın zamana geri gelirsem, Intel şu an Android platformunu kendine hedef seçmiş durumda. Daha yeni versiyon Androide tam uyum ile bi tür yüksek performanslı sanallaştırma desteği olacak(hypervisor level HAXM/hardware accel. execution manager). Ama bu ne fiyatı geri çekmeye yetecek, nede SGX540'ın performansını arttırabilecek. Valleyview'a kadar donanım olarak yeni bişey gelmemesi lazım Intel adına.
2 - 3 yıl içinde ARM'ın güç tüketimini yakaladın yakaladın... Olmaz ise Windows'un ARM alanında desteği büyük hız kazanacak.
Bir diğer yandan INTEL, ARM'a karşılık rekabetçi bir işlemciyi piyasalara sokabilirse WINDOWS 8 RT gücünü oldukça yitirecektir. Çünkü INTEL'in ARM'a rakip düşük güç tüketimli işlemcileriyle WINDOWS 8'in X86 sürümünü geçmişteki tüm windows için yazılmış programlarla mobil alanda da kullanabiliyor olacağız.
2-3 yıl içinde INTEL'in ciddi bir işlemciyle ARM'a dişli rakip olarak piyasada var olması şart! Yoksa WINDOWS RT 2-3 yıl içinde sağlam bir yazılım desteği alacak. ARM serüveni başlamış olacak...