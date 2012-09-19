Orange San Diago "Intel işlemcili telefon!" video inceleme

Intel'in gelişen mobil pazara yönelik yeni hamlesi olan Medfield platformuna sahip San Diago isimli cep telefonunu sizler için inceledik. Bakalım Nvidia, Samsung ve Qualcomm'un hakimiyetindeki pazara yeni bir soluk getirebilecek mi?

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