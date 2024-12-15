Dünyanın ilk çift başlı rüzgar türbini devreye girdi: 300 bin eve elektrik sağlayacak

Denizlerin en büyüğü
Aynı zamanda “dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu” olarak da bilinen Ocean X için şirket, 2020 yılında bu platform için ilk adımı atmış ve 1:10 ölçekli bir prototip ile vizyonunu test etmişti. Yıllar süren çalışmalar sonucunda, tam ölçekli Ocean X türbini geçtiğimiz aylarda kıyıdan yetmiş kilometre açıkta kurulmuştu.
Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. Aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan V-şekilli kule tasarımlı platformda kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor. Ek olarak OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor