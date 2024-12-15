Dünyanın ilk çift başlı rüzgar türbini devreye girdi: 300 bin eve elektrik sağlayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin'in güneydoğusundaki Guangdong açıklarında, Yangjiang Qingzhou IV açık deniz rüzgar çiftliğinde yer alan dünyanın ilk çift başlı rüzgar türbini Ocean X, faaliyete geçti. 16 MW’nin üzerinde güç kapasitesine sahip olan bu devasa türbin, MingYang Smart Energy tarafından üretildi ve yılda 30.000 evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı.

Denizlerin en büyüğü

Aynı zamanda “dünyanın en büyük yüzer rüzgar platformu” olarak da bilinen Ocean X için şirket, 2020 yılında bu platform için ilk adımı atmış ve 1:10 ölçekli bir prototip ile vizyonunu test etmişti. Yıllar süren çalışmalar sonucunda, tam ölçekli Ocean X türbini geçtiğimiz aylarda kıyıdan yetmiş kilometre açıkta kurulmuştu.

Tam Boyutta Gör Ocean X, V şeklinde bir kule üzerine yerleştirilen iki adet 8,3 MW’lik türbine sahip. Bu yenilikçi tasarım, toplamda 16,6 MW kapasite sunuyor. Türbin, 219 metre yüksekliğe ve 369 metre kanat açıklığına sahip. Ocean X’in yıllık enerji üretim kapasitesi 54.000 MWh olarak tahmin ediliyor. Bu da 30.000 haneye yetecek temiz enerji anlamına geliyor.

Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbininin iki kanadı kırıldı! 1 gün önce eklendi

Mingyang, OceanX platformunda genellikle köprülerde yaygın olarak gördüğümüz kablo bağlama sistemini kullanıyor. Bu kablolama yönteminin yük aktarımını kolaylaştırdığı ve kule yapısının daha hafif olmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. Aşırı şiddetli tayfun koşullarında üretim verimliliğini artıran ve nihai yükü azaltan V-şekilli kule tasarımlı platformda kolay erişim için hem bir asansör hem de merdivenler bulunuyor. Ek olarak OceanX’in yaklaşık 16.500 ton ağrılığında olduğu ve en az 35 m derinliğindeki sularda çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Öte yandan Mingyang'ın web sitesine göre OceanX, 79,8 m/s'ye varan rüzgarlara ve 30 metreye ulaşan dalgalara dayanabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın ilk çift başlı rüzgar türbini devreye girdi