Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider

MSI oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarının tasarımında oyunculardan ilham aldığını söylüyor. Raider adını taşıyan yeni modelle ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda paylaştık.

MSI yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının tasarımında spor otomobillerden ilham aldığını ve kasa tasarımını buna göre şekillendirdiğini söylüyor. Raider adı altında tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarla ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda paylaştık.