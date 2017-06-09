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Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider

1 yıl
15,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarının tasarımında oyunculardan ilham aldığını söylüyor. Raider adını taşıyan yeni modelle ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda paylaştık.
MSI yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının tasarımında spor otomobillerden ilham aldığını ve kasa tasarımını buna göre şekillendirdiğini söylüyor. Raider adı altında tanıtılan yeni dizüstü bilgisayarla ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda paylaştık. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F5DFA3868 1 yıl
Erdi bey ge63vr ve ge73vr modellerinde g-sync var mı?
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mrkb 1 yıl Guest-F5DFA3868
Yok malesef.
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FRAPS_TR 1 yıl
Çok hızlı konuşuyorsun editör arkadaşım, hızını biraz yavaşlat :)
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Barbaroscakir 1 yıl
Adam işini sevgi ile yapıyor
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yenerbalcı 1 yıl
tasarım kötü
Dell XPS15 e bakınca tasarımın kötü olduğunu görürsünüz
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Guest-F5DFA3868 1 yıl
Erdi bey bu modelde g-sync var mı ? Gt75vr daki klavyenin aynısı mı bu modelde var mı ? Yani bu modelde mekanik klavyeli mi ?
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sangreal_1905 1 yıl
22. saniye de sanki Enis Kirazoğlu gördüm :)
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MaDMaxiBo 1 yıl
Zaten hep onlardan ilham alıyorlar, yeni bişey değil ki.
Fan çıkışları lamborghini arka farı gibi olan bir gamer laptop vardı geçen sene aldığımız.
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elektrontan 1 yıl
Oyun bilgisayarlarına göre ciddi anlamda ince. Nihayet biraz olsun mühendislik kullanılmış.
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eror1 1 yıl
Erdi abi bu ışıklandırmalar batarya da kısıtlama yapıyormu
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hanox 1 yıl
Güzel sunum emeğine sağlık Erdi.
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