Oyunu duvara yansıtın! "Asus ROG Aura Terminal incelemesi"

Bu videoda Asus'un adreslenebilir RGB LED kontrolcüsü ROG Aura Terminal'i yapısını ve özelliklerine bakıyor, ASUS PG27UQ monitöre takıp oyunları duvara nasıl yansıttığını deniyoruz.

RGB aydınlatma göze hitap eden bir oyuncu sisteminde, seveni var sevmeyeni var tabii ama bence olmazsa olmazlardan biri, RGB’yi severim arkadaşlar. ROG Aura Terminal ise ekrandaki oyunu LED’lerle ekrandan, monitörden dışarı taşıyan, kendinizi daha etkin bir şekilde oyunun içindeymiş gibi hissetmenizi sağlayan bir aydınlatma paketi.



Siyah-kırmızı, hoş tasarımlı kutusundan ürünün kendisi, 2 tane 30, bir tane 60CM’lik siyah altyapılı, adreslenebilir LED şeritleri, 3 tane uzatma kablosu, kasadan güç vermek isterseniz DC-Molex dönüştürücü, adaptörle güç sağlamak isterseniz 45W’lık bir adaptör, Micro USB - USB 2.0 Tip A ve Micro USB’den 9 pin data kablosu, 5CM’lik çift taraflı bantlar, ROG yapıştırmaları ve kablo bağcıkları çıkıyor.



10CM uzunluğunda 7CM eninde ve 2CM kalınlığında bir kontrolcü. Kasaya da uygun, monitörün arkasına yapıştırmak için de gayet kompakt. Fırçalı metal malzemenin üzerinde RGB aydınlatmalı bir ASUS logosu var, köşeli yapısı, çizgileri, şık ve oturaklı görünüyor.

Sağ ve sol yanında LED çıkışları, altında ise jacklı güç ve Micro USB girişi ardından efektler arasında geçiş yapabilen, cihazı açıp kapatabilen bir buton var. Arka yüzeyinde bilgileri vidayla sabitlemek için de vida yuvaları var. Bu LED çıkışlarına, çıkış başına 90 LED’e veya toplamda 210 LED’e kadar şerit takabiliyorsunuz, bu dizilimle 4.2 metreye tekabül ediyor.



Şeritler aslında bildiğimiz adreslenebilir LED şeritler. Asus siyah tabanlı olanlarını tercih etmiş, ara ara Asus logosu basmış ve konnektörle birleşme kısımlarını güçlendirmiş.



Asus AURA Sync, eşlenik RGB aydınlatma sisteminin, özelleştirmeleriyle tabii, Asus’taki adı. Amacı ise uyumlu ürünlerle beraber, bu anakart aydınlatması olur, RAM olur, ekran kartı olur, klavye olur, fare olur, kısacası uyumlu ürünlerle beraber eşlenik çalışıp daha büyük, daha geniş bir ambians oluşturmak.

Kasanın içerisinde de kullanabilirsiniz, masa aydınlatması yapabilirsiniz ama artık anakartlarda, mesela yine, günlük sistemimde kullandığım Asus ROG Maximus X Hero’da 3 metreye kadar 5050, 60 LED’e kadar da W2812B adreslenebilir LED şerit kullanabiliyorum. Bu yüzden bence monitörde kullanılması çok daha yerinde olur, cihaz amacına ulaşır kanaatindeyim.



Kurulumu çok kolay, kontrolcüyü adaptörün kablosu yetişecek şekilde konumluyorsunuz, LED şeritlerin 60CM olanının enlemesine yukarı, 30CM olanlarını da uzatmalarıyla iki yana kutudan çıkan çift taraflı bantlarla yapıştırıyorsunuz. Bunlar aslında mıknatıslı şeritler, metale, kasaya çok iyi tutunuyor, yapışkana göre çok daha avantajlı ama monitörde metal yok, monitörde kullanmak için böyle yapıştırmak gerekiyor, neyseki iz bırakan yapışkanlar değiller. Sonra Micro USB - USB Tip A kablosuyla bilgisayara bağlayıp Halo Lightning yazılımını indirip kurumulu tamamlıyorsunuz.



Yazılımda hangi şerit hangi tarafta, kaç tane LED’i var bu şeritlerin, en fazla 1-2 dakikalık bir kurulumu mevcut, ondan sonra bir daha dokunmanıza gerek yok.



Performansından bahsedelim. İlk olarak Asus ROG Swift PG27UQ üzerinde kullandım, bu monitörün standı monitörü duvardan bayağı uzak tutuyor, aslında duvara ne kadar yakın, o kadar iyi bu aydınlatma için. Tepkiselliği çok iyi, ekrana ayak uyduramaz diye düşünmüştüm ama görüntüyle aydınlatma arasında hiçbir gecikme gözlemlemedim. Oluşturduğu aydınlatma, hali hazırda aydınlatılmış bir ortamda etkisiz kalıyor, misal veriyorum Philips’in Ambilight kurulumlu TV’leri kadar canlı bir aydınlatma sunmuyorlar.

Lakin loş ve özellikle karanlık ortamlarda gördüğünüz alanın genişlediği, sahnenin büyüdüğü hissini alabiliyorsunuz. Misal veriyorum DOOM’da düşmanınızı parçalıyorsunuz, o anlık ışık patlaması duvara canlı ve hoş bir şekilde yansıyor. Battlefield’da bir pencere aralığından bakıyorsunuz, sadece o aralık aydınlatılıyor, geri kalanı karanlık kalıyor, bu da gayet etkileyici.

Misal veriyorum, bir CS:GO oyuncusu için, ekrana çok daha fazla odaklandığından pek bir anlamı olmayabilir ama hikaye bazlı oyunlar oynayan oyuncular, baskın renklerin olduğu sahnelerde özellikle keyifli anlar yaşayabilirler diye düşünüyorum.



Film izlerken ekrana biraz daha uzaktan, daha geniş bir açıyla baktığınız için daha keyifli oluyor, sadece oyun için düşünmemek lazım yani. YouTube’da video izlerken de çalışıyor, Premiere’de video üzerinde çalışırken de. Merak etmeyin, Halo yazılımı ekranı izlemiyor, sadece çerçevelerden renk örneklemesi alıyor arkadaşlar.



İstediğiniz her monitöre takabiliyorsunuz ROG Aura Terminal’i ama dediğim gibi, duvara ne kadar yakın, o kadar iyi. Ben kendi Samsung monitörüme de taktım, aydınlatma monitör duvara daha yakın olduğu için daha canlı, daha eğlenceli bir hale geldi. Bu arada, kutudan çıkan şeritlerle 27, 28 inç’i geçmemek lazım, yetersiz kalabilir, kendiniz LED ayarlayıp kullanabilirsiniz.



En nihayetinde, ASUS ROG Aura Terminal şahsen lüks bulduğum ve meraklısına hitap eden bir ürün. Kasa içerisinde bir aydınlatma teması oluşturmak, efektler atamak için tercih edilebilecek rakipleri var, Corsair Lightning Node Pro, NZXT Hue, bunlar en bilinenleri. Lakin bir sahneyi, oyunu, filmi bir duvara, bir yüzeye yayabilen rakibi yok desek yeridir, Ardunio ile benzer işi gören, el emeği göz nuru isteyen şeyler yapılabiliyor tabii.

Videonun çekildiği tarih itibarıyla ülkemiz satışı, fiyatı henüz kesinleşmiş değil ama şimdiden söyleyeyim, fiyatı herkese hitap etmeyecektir. Uzun lafın kısası, ROG Aura Terminal, LED’lerinin daha parlak olmasını isterdim açıkçası, her oyuncuya da hitap ettiğini düşünmüyorum ama kesinlikle güzel bir tamamlayıcı, loş ve karanlık ortamlarda gecikmesiz bir şekilde sahneyi, kareyi daha geniş bir atmosferde yaşamak istiyorsanız tercih edilebilir, iyi bir monitörüm olsa böyle bir şeyle tamamlamak isterdim.