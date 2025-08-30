OMODA 7 Türkiye'ye geliyor! Yeni Peugeot 308 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli OMODA markasının Türkiye'ye giriş yapması, yeni Volkswagen T-Roc, makyajlı Peugeot 308 ve Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:40 - Omoda 7 Türkiye'ye geliyor
08:16 - Yeni Volkswagen T-Roc
16:13 - Makyajlı Peugeot 308
23:55 - Çinli Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı
32:08 - Audi Q3 Sportback
36:13 - Kapanış