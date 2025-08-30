Kim Nerede? 182 Dengeler değişti: Akıllı saatlerin lideri artık Apple değil 119 Yeni Tesla Model Y Performance tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı 119 Plastik atıkları tek adımda benzine çeviren devrimsel yöntem geliştirildi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    OMODA 7 Türkiye'ye geliyor! Yeni Peugeot 308 tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli OMODA markasının Türkiye'ye giriş yapması, yeni Volkswagen T-Roc, makyajlı Peugeot 308 ve Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı gibi konuları konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli OMODA markasının Türkiye'ye giriş yapması, yeni Volkswagen T-Roc, makyajlı Peugeot 308 ve Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:40 - Omoda 7 Türkiye'ye geliyor

    08:16 - Yeni Volkswagen T-Roc

    16:13 - Makyajlı Peugeot 308

    23:55 - Çinli Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı

    32:08 - Audi Q3 Sportback

    36:13 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum