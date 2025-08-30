OMODA 7 Türkiye'ye geliyor! Yeni Peugeot 308 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli OMODA markasının Türkiye'ye giriş yapması, yeni Volkswagen T-Roc, makyajlı Peugeot 308 ve Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı gibi konuları konuştuk.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:40 - Omoda 7 Türkiye'ye geliyor

08:16 - Yeni Volkswagen T-Roc

16:13 - Makyajlı Peugeot 308

23:55 - Çinli Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı

32:08 - Audi Q3 Sportback

36:13 - Kapanış

