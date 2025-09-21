Giriş
    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler

    Samsung, bir sonraki yazılım sürümü One UI 8.5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yazılıma dair ilk görüntüler, bazı önemli tasarım değişikliklerinin yapıldığını ortaya koyuyor.

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 serisiyle beraber One UI 8'i dünya genelindeki kullanıcılara sunulmaya başladı. Ancak Samsung'un yazılım geliştirme ekibi yeni sürüm için çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki sürüm olan One UI 8.5'e dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

    One UI 8.5'e ilk bakış

    Galaxy S25 Ultra için sızdırılan sürümü Galaxy S21+'a uyarlayan bir geliştirici sayesinde One UI 8.5'e ilk bakışı atma fırsatını yakalıyoruz. İlk olarak Ayarlar menüsündeki değişiklikler göze çarpıyor. Artık ayarlardaki öğeler açıklama metinleri içermiyor ve daha sade görünüyor. Üst ve alt kenarlarda ise geçişli (gradient) efekt bulunuyor. Ek olarak, arama çubuğu kolay erişim için alta alınmış ve gölge efekti eklenmiş.

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    Menülere girildiğinde ise yukarıdaki geri düğmesi gölgeli ve yüzer bir yapıya kavuşuyor. Bu açıdan iOS 26'ya benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, kutuların üst ve alt kenarlarında gölgeler eklenmiş, bu da öğeleri yükseltilmiş gibi gösteriyor.

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    One UI 7'den 8'e geçişte kullanıcı arayüzünde hemen hemen hiç değişiklik yapmayan Samsung, 8.5 sürümünde fark edilir değişiklikler yapacak gibi görünüyor. Bu değişiklikler küçük gibi görünse de, Samsung’un arayüz tasarımının temelini oluşturcak ve zamanla tüm Samsung uygulamalarına yayılacak.

    One UI 8.5'in ilk olarak önümüzdeki senenin başında tanıtılacak Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni arayüzle ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

