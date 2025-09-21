One UI 8.5'in ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte yenilikler

One UI 8.5'e ilk bakış
Galaxy S25 Ultra için sızdırılan sürümü Galaxy S21+'a uyarlayan bir geliştirici sayesinde One UI 8.5'e ilk bakışı atma fırsatını yakalıyoruz. İlk olarak Ayarlar menüsündeki değişiklikler göze çarpıyor. Artık ayarlardaki öğeler açıklama metinleri içermiyor ve daha sade görünüyor. Üst ve alt kenarlarda ise geçişli (gradient) efekt bulunuyor. Ek olarak, arama çubuğu kolay erişim için alta alınmış ve gölge efekti eklenmiş.
Menülere girildiğinde ise yukarıdaki geri düğmesi gölgeli ve yüzer bir yapıya kavuşuyor. Bu açıdan iOS 26'ya benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca, kutuların üst ve alt kenarlarında gölgeler eklenmiş, bu da öğeleri yükseltilmiş gibi gösteriyor.
One UI 7'den 8'e geçişte kullanıcı arayüzünde hemen hemen hiç değişiklik yapmayan Samsung, 8.5 sürümünde fark edilir değişiklikler yapacak gibi görünüyor. Bu değişiklikler küçük gibi görünse de, Samsung’un arayüz tasarımının temelini oluşturcak ve zamanla tüm Samsung uygulamalarına yayılacak.
One UI 8.5'in ilk olarak önümüzdeki senenin başında tanıtılacak Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni arayüzle ilgili daha fazla detay ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.