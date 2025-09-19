Mark Zuckerberg, akıllı telefonu tarihe gömmeyi hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Mark Zuckerberg, akıllı telefonlara olan bağımlılığı sona erdirmek için akıllı gözlükleri merkeze alıyor. Meta Connect 2025 etkinliğinde konuşan Zuckerberg, “Gözlüklerin vaadi, diğer insanlarla olan bu varlık hissini korumak. Bence bunu telefonlarla biraz kaybettik ve gözlüklerle geri kazanma fırsatımız var.” dedi.

Meta, akıllı gözlüklere büyük bahis oynuyor

Gerçekte ise Meta, kendi donanımlarıyla Apple ve Google’ın pazar payından parçalar koparmayı hedefliyor. Şirket, uygulama mağazaları üzerinden sürekli kâr aktarmak yerine kendi cihazıyla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. Bu vizyonun ilk somut adımı ise Meta Ray-Ban Display akıllı gözlükleri. Meta, bu ürünün bir gün akıllı telefonların pazar payını bile geride bırakabileceğini öngörüyor.

Bu ürünleri geliştiren Meta’nın Reality Labs birimi 2020’den bu yana 70 milyar dolarlık zarar ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar uzun süredir bu yüksek harcamalar konusunda endişeliydi. Ancak Çarşamba günü düzenlenen etkinlik, bu kayıpların nereye gittiğine dair ilk ipuçlarını verdi.

Meta Ray-Ban Display, tüketiciye yönelik diğer ürünlerden tamamen farklı bir teknoloji sunuyor. Henüz test edilmemiş veya çok kısa bir süre deneyimlenmiş olsa da ürün, etkileyici ve yenilikçi bir deneyim vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Yeni model, milyonlarca satış gerçekleştirmiş eski Meta gözlükleri gibi kamera, hoparlör, mikrofon ve dahili AI asistanı ile donatılmış. Gözlüğün ekranı, görüş hattını kapatmıyor ve dışarıdan da görünmüyor. Ayrıca Instagram, WhatsApp, Facebook gibi uygulamaları, haritaları ve canlı çevirileri gösterebiliyor.

Gözlüğü diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise Meta Neural Band adını taşıyan bileklik. Bu bileklik, yüzey elektromiyografisi (sEMG) kullanarak beyniniz ile eliniz arasındaki sinyalleri algılıyor. Reality Labs’in araştırmalarına göre kullanıcılar, parmaklarını kalem tutuyormuş gibi mesaj yazabiliyor.

Etkinlikte bazı demolar başarısız olsa da bileklik başarıyla gösterildi. Zuckerberg, sahnede mesajları hızlıca yazıp Ray-Ban gözlükleri üzerinden gönderdi. Mark, dakikada 30 kelime yazabildiğini söyledi. Karşılaştırmak gerekirse, bir iPhone’da ortalama yazma hızı yaklaşık 36 kelime/dakika olarak hesaplanıyor, Reality Labs katılımcılarının ortalaması ise 21 kelime/dakika civarında.

Önceki Meta Ray-Ban modellerinden farklı olarak bu teknoloji kullanıcıların konuşmadan mesaj yazmasına olanak tanıyor, ki bu da kamusal alanlarda daha doğal bir kullanım sunuyor.

Meta, 2021’den bu yana sEMG araştırmalarına ciddi yatırım yapıyor ve daha büyük bir prototip olan Orion’u da tanıtmıştı. Apple ve Google gibi, Meta da akıllı gözlüklerin gelecekte akıllı telefonların yerini alabileceği ihtimaline hazırlanıyor. Ancak büyük donanım yatırımlarında her zaman risklidir. İnsanlar günlük hayatlarında ceplerindeki telefonu çıkarıp mesaj yazmak yerine gözlükleri tercih edecek mi, bunu zaman gösterecek.

