    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: İşte marka ve modeller

    2025'in ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları belli oldu. iPhone 16 serisi zirvede kalırken, Samsung orta segment cihazlarla Android tarafını domine etti. İşte en çok satan telefonlar...

    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarındaki rekabet teknolojinin gelişmesiyle her geçen artıyor. Bu bağlamda pazara yepyeni cihazlar dahil olurken, Counterpoint tarafından çok satan telefonlar açıkladı. Peki geride bıraktığımız çeyrekte hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler telefonlara göz atalım...

    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı

    Counterpoint Research, 2025'in ikinci çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış verilerini paylaştı. Listenin zirvesinde ise iPhone 16 bulunuyor. Apple'ın standart modeli, önceki çeyrekte olduğu gibi satışların en yüksek payını alarak birinci sıraya yerleşti. Onu yine iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro takip etti. Böylece Apple, ikinci çeyrekte de ilk üç sırayı tamamen kapatarak premium segmentteki hakimiyetini korudu.

    Android tarafında öne çıkan isim ise Samsung oldu. Şirketin orta segment modeli Galaxy A16 5G, uygun fiyatı, Exynos 1330 işlemcisi ve uzun güncelleme desteğiyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Ayrıca bu model, küresel ölçekte en çok satan Android telefon unvanını almayı başardı. Hemen arkasından gelen Galaxy A06 4G ise beşinci sıraya yerleşerek Samsung'un bütçe dostu segmentteki başarısını tekrarladı.

    En çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Bu arada Apple'ın nispeten daha uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, altıncı sıradan listeye girdi. Yeni A18 çipine sahip olmasına rağmen bazı özelliklerden yoksun olan bu cihaz, özellikle iPhone 15'in yerini alarak kullanıcılar için cazip bir alternatif olmuş durumda. Yedinci sırada ise Galaxy A16'nın 4G versiyonu bulunuyor.

    Amiral gemisi segmentinde listeye girmeyi başaran tek Android model ise Galaxy S25 Ultra. Sekizinci sıradaki bu model, Samsung'un halen amiral gemisi rekabetinde iddialı olduğunu gösteriyor. Xiaomi tarafında ise Redmi 14C 4G, özellikle Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki satışlarıyla dokuzuncu sıraya yerleşti. Listenin son sırasında ise geçtiğimiz yılın gözde modellerinden iPhone 15 bulunuyor

    1. iPhone 16
    2. iPhone 16 Pro Max
    3. iPhone 16 Pro
    4. Galaxy A16 5G
    5. Galaxy A06 4G
    6. iPhone 16e
    7. Galaxy A16 4G
    8. Galaxy S25 Ultra
    9. Redmi 14C 4G
    10. iPhone 15
