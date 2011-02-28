Özel Röportaj: Mach Xtreme ile SSD depolama sürücüleri ve bellekler üzerine konuştuk

Yüksek performanslı bellek modülleri, USB 3.0 destekli flash diskleri ve SSD depolama sürücüleriyle son dönemin dikkat çekici üreticilerinden birisi olan Mach Xtreme'in kurucusu ve genel müdürü Jerry Chen ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

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