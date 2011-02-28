Özel Röportaj: Mach Xtreme ile SSD depolama sürücüleri ve bellekler üzerine konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|çeviride ufak bir hata var.
|Mach Xtreme'nin 60GB 2.5" SATAII MX-DS SSD'sini kullanıyorum. Hız muhteşem.
|Güzel röportaj olmuş, elinize sağlık.
|çeviride ufak bir hata var. Jerry Chen 15 mühendisleri olduğunu söylüyor siz 50 diye çevirmişsiniz
|bu adam asus ceo su değilmiydi
|Bu söyleşi alt yazı film izlemek gibi birşey olmuş güzel acıklamalar var görünki arkadaşlar neler neler oluyor Pc tecnolojilerinde
|güzel ropörtaj olmuş... bu arada az daha zorlasa adamın adı 'ceki çen' oluyomuş :D
|röportaj çok güzel olmuş keyifle izledim ayrıca reklam siteyle ilgili bir durum para kazanmasıyla ilgili tabikide koyacaklar ve röportajın ingilizce olmasından daha doğal birşey olamaz heralde birisi amerika falan demiş alakasını anlamış değilim zaten adamın tipine bakarsak adam zaten amerikalı değil hangi dille röportaj yapacaklarını ben anlamadım ingilizcenin uluslararası dil olduğu unutuluyor heralde
|Röportaj için teşekkürler biraz ucuzlasın çekeriz bizde birer usb3 disk.