Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Özel Röportaj: Mach Xtreme ile SSD depolama sürücüleri ve bellekler üzerine konuştuk

8 yıl
43,5b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performanslı bellek modülleri, USB 3.0 destekli flash diskleri ve SSD depolama sürücüleriyle son dönemin dikkat çekici üreticilerinden birisi olan Mach Xtreme'in kurucusu ve genel müdürü Jerry Chen ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prement0203 7 yıl
çeviride ufak bir hata var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Mach Xtreme'nin 60GB 2.5" SATAII MX-DS SSD'sini kullanıyorum. Hız muhteşem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Güzel röportaj olmuş, elinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Terrible 8 yıl
çeviride ufak bir hata var. Jerry Chen 15 mühendisleri olduğunu söylüyor siz 50 diye çevirmişsiniz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaydj 8 yıl
bu adam asus ceo su değilmiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barikat81 8 yıl
Bu söyleşi alt yazı film izlemek gibi birşey olmuş güzel acıklamalar var görünki arkadaşlar neler neler oluyor Pc tecnolojilerinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulkadir.alan 8 yıl
güzel ropörtaj olmuş... bu arada az daha zorlasa adamın adı 'ceki çen' oluyomuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VeZiLay 8 yıl
röportaj çok güzel olmuş keyifle izledim ayrıca reklam siteyle ilgili bir durum para kazanmasıyla ilgili tabikide koyacaklar ve röportajın ingilizce olmasından daha doğal birşey olamaz heralde birisi amerika falan demiş alakasını anlamış değilim zaten adamın tipine bakarsak adam zaten amerikalı değil hangi dille röportaj yapacaklarını ben anlamadım ingilizcenin uluslararası dil olduğu unutuluyor heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Röportaj için teşekkürler biraz ucuzlasın çekeriz bizde birer usb3 disk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,2b izlenme · 16 sa. yeni video
02:23
AMD Ryzen için yüksek performanslı DDR4 RAM'ler
44,8b izlenme · 2 yıl
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,5b izlenme · 9 ay
02:44
G.Skill'den efsane bellekler: 5066MHz'de çalışıyor
23,4b izlenme · 11 ay
07:13
Oyunculara özel performans donanımları: ADATA XPG
43,7b izlenme · 2 yıl
05:51
Asus CEO'su Jerry Shen ile konuştuk: ZenFone 4 ailesi
9,3b izlenme · 2 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,3b izlenme · 1 gün
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,2b izlenme · 7 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
1,2b izlenme · 4 sa. yeni video
03:13
Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var !
28,3b izlenme · 11 ay
03:32
Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü
37,2b izlenme · 1 yıl
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,5b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim