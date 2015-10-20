PSP VR emülatörü PSP oyunlarını Oculus Rift üzerinde oynama imkanı sunuyor

Oculus Rift geliştiricileri 2EyeGuy Playstation'un el konsoluna yeniden hayat vermeye hazırlanıyor. PPSSPP VR adı verilen emulator son jenerasyon PSP konsoluna çıkan oyunları sanal gerçeklik gözlüğüne taşıyarak ilginç bir deneyim sunacak.

Emulator'un tamamlanmamış versiyonu geliştiriciler tarafından yayınlanırken şimdilik 30'dan fazla oyunda çok akıcı bir şekilde çalıştığı not düşülmüş. Bu oyunlar arasında Bleach Heat The Soul serisi ve Final Fantasy gibi önemli yapımlar da yer alıyor. Assassin's Creed: Bloodlines ve Gran Turismo gibi diğer önemli yapımların bulunduğu 25 oyunluk liste ise "oynanabilir" kategorisinde. Bunların dışında yaklaşık 15 oyun emulatorde oynanamaz seviyede çalışırken farklı bir 15 tanesi ise şimdilik hiç çalıştırılamıyor.

Tüm oyunların listesine ve emulatöre bu bağlantıdan ulaşabilirsin. Şimdilik hareketle kontrolün mümkün olmadığını hatırlatalım. Oyunlar yalnızca kontrolcülere atadığınız tuşlarla birlikte oynanabiliyor. Bu şekilde eski bazı yapımların sanal gerçekliğe kazandırılması, bu yeni teknolojinin çıkışıyla birlikte bir çok içeriğe sahip olmasını sağlayacak.

https://forums.oculus.com/viewtopic.php?f=42&t=26990