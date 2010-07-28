3D çekimlerde şimdi sıra sizde!

Panasonic dünyanın ilk 3D video kamerasını tanıtıyor:

Artık herkes 3D video kaydedebilecek

Çünkü 3D görüntüler çekmek artık, dünyanın ilk* tüketici video kamerası Panasonic SDT750 ile birlikte sunulan 3D çevrim lensini takmak kadar kolay. Panasonic Hollywood için kullanılan 3D çekim teknolojileri şimdi kolayca evlere taşınıyor.**

3D çevrim lensi takmadan çekim yapmak isteyenler bile Panasonic SDT750'nin olağanüstü pek çok işlevinden yararlanabiliyor. Bu yenilikçi video kamera dünya genelinde pek çok kullanıcıya heyecan veren Panasonic modellerinin ardından dev bir adım atılmasını simgeliyor. Panasonic SDT750, geliştirilmiş gürültü azaltma (NR) teknolojileri, 1080/50p kayıt, yeni HYBRID O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici) için iA (Akıllı Otomatik) modu ve 3MOS Sistemi gibi pek çok dikkat çekici özellik taşıyor.

Panasonic, Hollywood film stüdyolarında yıllardan bu yana gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda profesyonel bir 3D sistem kamera geliştirmeyi ve evlerdeki 3D uyumlu televizyonlarda da üstün kalite Full HD 3D görüntülerin izlenmesini sağlamayı başarmıştı. Panasonic'in bunu takip eden adımı ise, evinde 3D kaydetmek isteyenlerin, yalnızca 3D çevrim lensini takmalarının yeterli olduğu, tüketicilere yönelik dünyanın ilk video kamerası Panasonic SDT750 oldu. 3D kayıt, yakın zamanlara dek yalnızca profesyonel görüntü üreticilerine tanınan bir ayrıcalıkken, bugün Panasonic yayım teknolojisiyle sunulan yeni 3MOS Sistemli video kamera sayesinde kullanıcılar rahatça kendi 3D filmlerini çekecek. Panasonic Viera 3D TV ve Blu-ray DiscTM oynatıcı ile bir araya gelerek muhteşem bir 3D üçgeni oluşturan Panasonic SDT750, aile ve dostlarla geçirilen en değerli anların, evde 3D keyfiyle ve adeta gerçekmişçesine capcanlı bir şekilde izlenmesi gibi olağanüstü bir deneyimi de beraberinde getiriyor.

3D çevrim lensini takmadan kullanmak isteyenler içinde muhteşem olanaklar sağlayan Panasonic SDT750 son derece gelişmiş pek çok özellik içeriyor: Yüksek duyarlılığa sahip ve geliştirilmiş NR teknolojisine sahip 3MOS Sistem, zayıf ışıklı ortamlarda en güzel görüntüler çekebiliyor. Diğer geliştirilmiş özellikleri arasında ise ultra pürüzsüz görüntüler için 1080/50p kayıt olanağı, yeni HYBRID O.I.S'de iA modu ve çok sayıda manüel kontrol işlevi kolay ve yaratıcı görüntüler yakalanmasını sağlıyor.

Yüksek hassasiyetli 3MOS Sistemi hareketli görüntülerde 7,590,000 piksel (2,530,000 piksel x 3) gibi son derece etkin bir piksel sayısını da beraberinde getiriyor. Yeni geliştirilen teknoloji ile hassasiyetin artırılmasının ve bu denli yüksek piksel sayısının yanı sıra, bir de daha da geliştirilmiş olan NR teknolojisini içeren video kamera, ışığın az olduğu ortamlarda bile parlak görüntüler çekilmesini ve gürültünün en aza indirgendiği kayıtlar yapılmasını sağlıyor. En yüksek noktada performans gösteren 3MOS özellikleri sayesinde gelen mükemmel görüntü üretimi, yüksek çözünürlük ve zengin tonlamalar ile kullanıcılar hem fazla aydınlık hem de loş ortamlarda renkleri en canlı haliyle görüntüleyebiliyorlar.

Panasonic SDT750'deki 1,080/50p kayıt (yeni Full HD 1,920 x 1,080, 50 ?progressive' kayıt) olanağı, geleneksel 1,080i (interlace) kayıtlardaki titreşmelerin tamamen yok edildiği ve hiçbir ayrıntının kaçırılmadığı, son derece zengin ve güçlü ifadeler taşıyan görüntüler yaratılmasına olanak veriyor.

Artık Panasonic kullanıcılarının çok yakından tanıdığı ve vazgeçilmez bulduğu iA (Akıllı Otomatik) işlevine de sahip olan Panasonic SDT750, dileyen herkesin en güzel fotoğrafları çekmelerini mümkün kılıyor. Panasonic SDT750 ayrıca, HYBRID O.I.S. (Optik Görüntü Sabitleyici) sistemini de kullanarak telefotoyla yapılan çekimlerde bile net ve çarpıcı görüntüler yakalanmasını sağlıyor.

Türkiye'de beklenen satış zamanının Eylül ayı sonlarında ya da Ekim ayı başlarında olacağı öngörülen Panasonic SDT750'nin tavsiye edilen tüketici fiyatının ise 4.000TL'nin altında olması tahmin ediliyor.

* AVCHD standardında 3D çevrim lensli ve tüketiciye yönelik video kamera olarak 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle.

** Kaydedilmiş 3D görüntülerin izlenebilmesi için 3D TV, 3D gözlük ve HDMI kablo bağlantısı gerekmektedir.

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