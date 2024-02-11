GoPro Quik macOS için kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük aksiyon kamerası üreticilerinden olan GoPro, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS platformları için video düzenleme uygulamasını kullanıma sunmuştu. GoPro Quik isimli uygulamanın macOS versiyonu ve yeni ücretli aboneliği duyuruldu.

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GoPro Quik Desktop kullanıma sunuldu

GoPro, geçtiğimiz yıllarda Quik’in macOS ve Windows platformlarına geleceğini duyurmuştu. Bir süredir bu konuda sessiz olan firma, uygulamanın macOS versiyonunu kullanıma sundu. App Store’a ücretsiz olarak eklenen uygulama, özellikle GoPro sahipleri için ilgi çekici video düzenleme yetenekleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Quik kütüphanelerine iOS, macOS ve Android platformlarından ayrı ayrı erişebiliyor. Quik Desktop olarak adlandırılan macOS versiyonu, video düzenleme konusunda ek yetenekler sunmuyor ancak proje düzenlemenin daha kolay olduğu belirtilmiş. GoPro Quik Desktop’un ilerleyen aylarda Windows için de kullanıma sunulması bekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra GoPro, Quik platformu için yeni bir abonelik seçeneğini duyurdu. Aylık 99.99$ olan Premium+ aboneliğine sahip olan kullanıcılar, ek olarak bulut üzerinde 500GB video depolama hakkına ve GoPro’nun HyperSmooth Pro Video Stabilization yeteneğine erişebilecek.



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