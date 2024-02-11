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    GoPro Quik macOS için kullanıma sunuldu

    Popüler aksiyon kamera üreticisi GoPro, Android ve iOS platformları için geliştirdiği Quik video düzenleme uygulamasını macOS platformu için de kullanıma sundu.
    GoPro Quik Desktop kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük aksiyon kamerası üreticilerinden olan GoPro, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS platformları için video düzenleme uygulamasını kullanıma sunmuştu. GoPro Quik isimli uygulamanın macOS versiyonu ve yeni ücretli aboneliği duyuruldu.

    GoPro Quik Desktop kullanıma sunuldu

    GoPro, geçtiğimiz yıllarda Quik’in macOS ve Windows platformlarına geleceğini duyurmuştu. Bir süredir bu konuda sessiz olan firma, uygulamanın macOS versiyonunu kullanıma sundu. App Store’a ücretsiz olarak eklenen uygulama, özellikle GoPro sahipleri için ilgi çekici video düzenleme yetenekleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Quik kütüphanelerine iOS, macOS ve Android platformlarından ayrı ayrı erişebiliyor. Quik Desktop olarak adlandırılan macOS versiyonu, video düzenleme konusunda ek yetenekler sunmuyor ancak proje düzenlemenin daha kolay olduğu belirtilmiş. GoPro Quik Desktop’un ilerleyen aylarda Windows için de kullanıma sunulması bekleniyor.

    Tüm bunların yanı sıra GoPro, Quik platformu için yeni bir abonelik seçeneğini duyurdu. Aylık 99.99$ olan Premium+ aboneliğine sahip olan kullanıcılar, ek olarak bulut üzerinde 500GB video depolama hakkına ve GoPro’nun HyperSmooth Pro Video Stabilization yeteneğine erişebilecek. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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