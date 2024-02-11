GoPro Quik macOS için kullanıma sunuldu

GoPro Quik Desktop kullanıma sunuldu
GoPro, geçtiğimiz yıllarda Quik’in macOS ve Windows platformlarına geleceğini duyurmuştu. Bir süredir bu konuda sessiz olan firma, uygulamanın macOS versiyonunu kullanıma sundu. App Store’a ücretsiz olarak eklenen uygulama, özellikle GoPro sahipleri için ilgi çekici video düzenleme yetenekleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Quik kütüphanelerine iOS, macOS ve Android platformlarından ayrı ayrı erişebiliyor. Quik Desktop olarak adlandırılan macOS versiyonu, video düzenleme konusunda ek yetenekler sunmuyor ancak proje düzenlemenin daha kolay olduğu belirtilmiş. GoPro Quik Desktop’un ilerleyen aylarda Windows için de kullanıma sunulması bekleniyor.
Tüm bunların yanı sıra GoPro, Quik platformu için yeni bir abonelik seçeneğini duyurdu. Aylık 99.99$ olan Premium+ aboneliğine sahip olan kullanıcılar, ek olarak bulut üzerinde 500GB video depolama hakkına ve GoPro’nun HyperSmooth Pro Video Stabilization yeteneğine erişebilecek.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.