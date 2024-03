Nikon, üst düzey kamera üreticisi RED’i satın aldı

Tam Boyutta Gör Nikon, Jim Jannard tarafından kurulan ve RED One 4K ve V-Raptor X gibi dijital sinema kameralarıyla tanınmış RED Digital Cinema şirketini satın aldığını duyurdu. Nikon RED'i açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldığını açıklasa da koşulların tüm detayları paylaşılmadı. Ancak Nikon, açıkça RED'in görüntü sıkıştırma teknolojisi ve renk bilimi de dahil olmak üzere altyapısından yararlanarak profesyonel dijital sinema kamerası pazarına açılmak istiyor.

Nikon, RED’i satın aldı

Anlaşma kapsamında RED, Nikon’un bir yan kuruluşu haline gelecek ve en azından şimdilik mevcut 220 çalışanını ve projelerini koruyacak. Bu arada RED kameraları Guardians of the Galaxy 3, Captain Marvel, Planet Earth II, Squid Game, Mindhunter, Peaky Blinders ve The Queen's Gambit gibi birçok yapımda kullanılmıştı. Şirket ayrıca 2018 yılında RED Hydrogen One ile akıllı telefon piyasasına girmeye çalışmıştı. Telefon, holografik bir ekrana ve modüler eklentiler için desteğe sahip olmasıyla dikkat çekmişti ancak genel olarak proje başarısızlıkla sonuçlandı.

Öte yandan RED'in başkanı Jarred Lang, yaptığı açıklamada bu ortaklık sayesinde her iki firmanın da güç yönlerinin bir araya geldiğini belirtirken sinema kameraları alanında sınırları zorlamaya devam edeceklerini söyledi. Ek olarak ilginç bir şekilde RED, 2022 yılında Nikon'un Z9 kamerası için bir ürün yazılımı güncellemesinde kendilerine ait veri sıkıştırma teknolojisini kopyaladığı iddiasıyla Nikon'a dava açmıştı. Nikon bu iddiaları reddederken ilgili dava karşılıklı anlaşma ile geçtiğimiz yıl sonlandırılmıştı.

