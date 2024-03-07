Nikon, üst düzey kamera üreticisi RED’i satın aldı

Nikon, RED’i satın aldı
Anlaşma kapsamında RED, Nikon’un bir yan kuruluşu haline gelecek ve en azından şimdilik mevcut 220 çalışanını ve projelerini koruyacak. Bu arada RED kameraları Guardians of the Galaxy 3, Captain Marvel, Planet Earth II, Squid Game, Mindhunter, Peaky Blinders ve The Queen's Gambit gibi birçok yapımda kullanılmıştı. Şirket ayrıca 2018 yılında RED Hydrogen One ile akıllı telefon piyasasına girmeye çalışmıştı. Telefon, holografik bir ekrana ve modüler eklentiler için desteğe sahip olmasıyla dikkat çekmişti ancak genel olarak proje başarısızlıkla sonuçlandı.
Öte yandan RED'in başkanı Jarred Lang, yaptığı açıklamada bu ortaklık sayesinde her iki firmanın da güç yönlerinin bir araya geldiğini belirtirken sinema kameraları alanında sınırları zorlamaya devam edeceklerini söyledi. Ek olarak ilginç bir şekilde RED, 2022 yılında Nikon'un Z9 kamerası için bir ürün yazılımı güncellemesinde kendilerine ait veri sıkıştırma teknolojisini kopyaladığı iddiasıyla Nikon'a dava açmıştı. Nikon bu iddiaları reddederken ilgili dava karşılıklı anlaşma ile geçtiğimiz yıl sonlandırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.