Instax Mini 99 firmanın en donanımlı şipşak kamerası oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl cebe sığan Instax Pal şipşak kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Fujifilm, bu kez en gelişmiş kamerasını duyurdu. Fujifilm Instax Mini 99 görünümüyle de dijital kameralara ciddi bir rakip olacak.

Fujifilm Instax Mini 99 özellikleri ve fiyatı

Fujifilm Instax Mini 99 kamera modeli deri desenli dış tasarımı ile göze çarpıyor. 60mm Instax lens kullanan kamera makro, standart ve manzara odak modu sunuyor. Lensin ön kısmındaki vinyet tuşu ise resmin köşe ve kenarlarını daha koyu veya yumuşak yapabiliyor.

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4 LED’li flaş modülü yan kısımda bulunan tekerlek sayesinde sıcak veya magenta gibi 6 farklı efekt uygulayabiliyor. Bu efektler doğrudan çıktı resminde yer alıyor. Ayrıca 5 ayrı parlaklık seviyesi için özel bir teker daha mevcut. Fujifilm Instax Mini 99 kamera modeli 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Fujifilm Instax Mini 99 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı