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    Togg'un kameralarını da üreten yerli şirket Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti

    Yerli girişim Büyütech, otomobil sınıfı kamera teknolojilerinde Türkiye’nin ilk üretim merkezinin açılışını Ekim ayında yapmıştı. Gebze'de kurulan merkez 100 bininci kamerasını üretti.
    Togg'un tedarikçisi yerli Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti Tam Boyutta Gör
    Yerli girişim Büyütech, otomobil sınıfı kamera teknolojilerinde Türkiye’nin ilk üretim merkezinin açılışını Ekim ayında yapmıştı. Gebze Bilişim Vadisi'nde 2 milyon euro sermaye ile kurulan merkez 100 bininci kamerasını üretti. Şirket aynı zamanda Togg’un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi ve sürücü yorgunluk algılama kamerasının da üreticisi konumunda.

    Yıllık 3 milyon kamera üretimi hedefliyor

    Aralık ayının sonunda 100 bininci kamerasını üreten Büyütech’in kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, kamera tabanlı olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerle uluslararası bir marka yaratmak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Hedef Sıfır” yaklaşımı ile trafik kazasız bir dünya yaratma vizyonlarının altını çizdi. 2023 yılı Ekim ayında 4,23 milyon dolar yatırım aldıklarını ifade eden Düztaş, Büyütech’in 2024 yılı içinde daha yüksek bir yatırım turu ile büyümeye devam edeceğini de paylaştı. Düztaş; yıllık 800.000 üretim kapasitesine sahip olan Büyütech Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi’nin 2026 yılı sonunda ise üretim kapasitelerini 3 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

    Büyütech kurucu ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı ise 2024 yılındaki hedeflerini şöyle ifade etti: “Hem üretimdeki kapasiteyi hem de kaliteyi arttırmak için yatırımlarımız bu yıl da devam etmekte. Farklı tasarım ve üretim teknikleri geliştirmekteyiz. Kameralı ADAS ürünlerinde bir dünya markası olma yolunda kararlılıkla ilerlememize devam ediyoruz.”
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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