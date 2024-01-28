Togg'un kameralarını da üreten yerli şirket Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti

Tam Boyutta Gör Yerli girişim Büyütech, otomobil sınıfı kamera teknolojilerinde Türkiye’nin ilk üretim merkezinin açılışını Ekim ayında yapmıştı. Gebze Bilişim Vadisi'nde 2 milyon euro sermaye ile kurulan merkez 100 bininci kamerasını üretti. Şirket aynı zamanda Togg’un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi ve sürücü yorgunluk algılama kamerasının da üreticisi konumunda.

Yıllık 3 milyon kamera üretimi hedefliyor

Aralık ayının sonunda 100 bininci kamerasını üreten Büyütech’in kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, kamera tabanlı olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerle uluslararası bir marka yaratmak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Hedef Sıfır” yaklaşımı ile trafik kazasız bir dünya yaratma vizyonlarının altını çizdi. 2023 yılı Ekim ayında 4,23 milyon dolar yatırım aldıklarını ifade eden Düztaş, Büyütech’in 2024 yılı içinde daha yüksek bir yatırım turu ile büyümeye devam edeceğini de paylaştı. Düztaş; yıllık 800.000 üretim kapasitesine sahip olan Büyütech Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi’nin 2026 yılı sonunda ise üretim kapasitelerini 3 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

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Büyütech kurucu ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı ise 2024 yılındaki hedeflerini şöyle ifade etti: “Hem üretimdeki kapasiteyi hem de kaliteyi arttırmak için yatırımlarımız bu yıl da devam etmekte. Farklı tasarım ve üretim teknikleri geliştirmekteyiz. Kameralı ADAS ürünlerinde bir dünya markası olma yolunda kararlılıkla ilerlememize devam ediyoruz.”



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Togg'un tedarikçisi yerli Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti