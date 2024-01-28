Togg'un kameralarını da üreten yerli şirket Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti

Yıllık 3 milyon kamera üretimi hedefliyor
Aralık ayının sonunda 100 bininci kamerasını üreten Büyütech’in kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, kamera tabanlı olarak geliştirdikleri yeni teknolojilerle uluslararası bir marka yaratmak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Hedef Sıfır” yaklaşımı ile trafik kazasız bir dünya yaratma vizyonlarının altını çizdi. 2023 yılı Ekim ayında 4,23 milyon dolar yatırım aldıklarını ifade eden Düztaş, Büyütech’in 2024 yılı içinde daha yüksek bir yatırım turu ile büyümeye devam edeceğini de paylaştı. Düztaş; yıllık 800.000 üretim kapasitesine sahip olan Büyütech Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi’nin 2026 yılı sonunda ise üretim kapasitelerini 3 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.
Büyütech kurucu ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı ise 2024 yılındaki hedeflerini şöyle ifade etti: “Hem üretimdeki kapasiteyi hem de kaliteyi arttırmak için yatırımlarımız bu yıl da devam etmekte. Farklı tasarım ve üretim teknikleri geliştirmekteyiz. Kameralı ADAS ürünlerinde bir dünya markası olma yolunda kararlılıkla ilerlememize devam ediyoruz.”
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.