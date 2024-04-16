Bu güvenlik kamerası hırsızları kaçırıyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde güvenlik kaygıları nedeniyle ev ve işyerlerinde artık kameralar kaçınılmaz hale geldi. Tüketiciler akıllı özelliklere sahip, sürekli kayıt yapan veya hareket algılayan kameralara ilgi gösteriyor. Bir proje var ki oldukça ilginç.

PaintCam Eve nedir?

Slovenyalı bir girişim tarafından geliştirilen PaintCam Eve adındaki güvenlik kamerası yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra barındırdığı özel bir sistemle dikkat çekiyor. Kamera paintball atıyor ve gaz sıkabiliyor.

Süper bilgisayarlar insan beynini geride bıraktı 1 hf. önce eklendi

Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sensöre takılan nesnenin insan veya hayvan olup olmadığını ayırt edebiliyor. Beyaz listede olmayan bir insan görüntüsünü algıladığında anons yaparak 5 saniye içerisinde meskeni terk etmesini istiyor.

Eğer ziyaretçi ısrarına devam ederse bu kez paintball fırlatarak renk işaretlemesi yapıyor. Ardından göz yaşartıcı gaz sıkıyor. Ziyaretçinin bu saldırıdan kurtulması için mutlaka yanında beyaz listeden bir kişinin olması ve bu kişinin kameraya talimat vermesi gerekiyor.

Elbette bu sayılanlar Eve Pro versiyonu için geçerli. Eve ve Eve Plus versiyonları biraz daha ekonomik olacak. PaintCam Eve akıllı güvenlik kamerası ay sonuna doğru kitle fonlama kampanyasına başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.