Insta360 X4 Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Faaliyetlerine aksiyon kameraları ile başlayan Insta bir süredir 360 derecelik kameralar üretiyor. Firma son olarak Insta360 X4 kamerası ile bir kez daha içerik üreticilerin karşısına çıktı. Ürünün Türkyie fiyatı da belli oldu.

Insta360 X4 özellikleri ve fiyatı

Insta360 X4 kamera modeli yeni tasarımıyla bir akıllı telefona benziyor. Üst kısımda kayıt yapan kamera adası yer alıyor. Tek bir 72M lens sistemi olan cihaz 360 derecelik 8K 30fps kayıt yapabiliyor. Ayrıca 5.7K 60fps imkânı da var. Yavaş çekimler için 4k 30fps ve 3k 240fps sunulmuş. Timelapse videolarda ise 11K çözünürlük elde edilebiliyor.

PaintCam Eve hırsızlara karşı koyuyor 2 gün önce eklendi

Kameranın alt kısmında 2.5 inçlik dokunmatik bir ekran mevcut. Gorilla Glass ile korunan ekranda pek çok kontrolü sağlamak mümkün. Ayrıca ses kontrolü de bulunuyor. Ayrıca selfie çubuğunu silebilme, 360 derece aktif HDR, kişiye odaklanma modu, rüzgar engelleme özellikleri yanında yapay zekâ destekli de pek çok özellik yer alıyor.

Kamera 10 metreye suya dayanıklı. Kılıfı ile bu mesafe 50 metreye çıkıyor. 2290mAh batarya ile 135 dakika kullanım mümkün. Insta360 X4 kamera modeli 25999TL başlangıç fiyatına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.