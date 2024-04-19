Insta360 X4 Türkiye fiyatı belli oldu

Insta360 X4 özellikleri ve fiyatı
Insta360 X4 kamera modeli yeni tasarımıyla bir akıllı telefona benziyor. Üst kısımda kayıt yapan kamera adası yer alıyor. Tek bir 72M lens sistemi olan cihaz 360 derecelik 8K 30fps kayıt yapabiliyor. Ayrıca 5.7K 60fps imkânı da var. Yavaş çekimler için 4k 30fps ve 3k 240fps sunulmuş. Timelapse videolarda ise 11K çözünürlük elde edilebiliyor.
Kameranın alt kısmında 2.5 inçlik dokunmatik bir ekran mevcut. Gorilla Glass ile korunan ekranda pek çok kontrolü sağlamak mümkün. Ayrıca ses kontrolü de bulunuyor. Ayrıca selfie çubuğunu silebilme, 360 derece aktif HDR, kişiye odaklanma modu, rüzgar engelleme özellikleri yanında yapay zekâ destekli de pek çok özellik yer alıyor.
Kamera 10 metreye suya dayanıklı. Kılıfı ile bu mesafe 50 metreye çıkıyor. 2290mAh batarya ile 135 dakika kullanım mümkün. Insta360 X4 kamera modeli 25999TL başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)