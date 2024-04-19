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    Insta360 X4 Türkiye fiyatı belli oldu

    Insta360 X4 kamera modeli 360 derecelik videoları 8K 30fps hızında kayıt imkânı tanırken timelapse videolarda ise 11K gibi etkileyici çözünürlüklere ulaşabiliyor. 
    Insta360 X4 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Faaliyetlerine aksiyon kameraları ile başlayan Insta bir süredir 360 derecelik kameralar üretiyor. Firma son olarak Insta360 X4 kamerası ile bir kez daha içerik üreticilerin karşısına çıktı. Ürünün Türkyie fiyatı da belli oldu.

    Insta360 X4 özellikleri ve fiyatı

    Insta360 X4 kamera modeli yeni tasarımıyla bir akıllı telefona benziyor. Üst kısımda kayıt yapan kamera adası yer alıyor. Tek bir 72M lens sistemi olan cihaz 360 derecelik 8K 30fps kayıt yapabiliyor. Ayrıca 5.7K 60fps imkânı da var. Yavaş çekimler için 4k 30fps ve 3k 240fps sunulmuş. Timelapse videolarda ise 11K çözünürlük elde edilebiliyor.

    Kameranın alt kısmında 2.5 inçlik dokunmatik bir ekran mevcut. Gorilla Glass ile korunan ekranda pek çok kontrolü sağlamak mümkün. Ayrıca ses kontrolü de bulunuyor. Ayrıca selfie çubuğunu silebilme, 360 derece aktif HDR, kişiye odaklanma modu, rüzgar engelleme özellikleri yanında yapay zekâ destekli de pek çok özellik yer alıyor.

    Kamera 10 metreye suya dayanıklı. Kılıfı ile bu mesafe 50 metreye çıkıyor.  2290mAh batarya ile 135 dakika kullanım mümkün. Insta360 X4 kamera modeli 25999TL başlangıç fiyatına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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