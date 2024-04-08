Xiaomi akıllı bebek kamerasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Geniş bir kamera ürün yelpazesi olan Xiaomi’nin bebeklere yönelik de akıllı ürünleri mevcut. Son ürünü olan Xiaomi Baby Care Edition akıllı kamera ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak özelliklerle geliyor.

Xiaomi Baby Care Edition özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Baby Care Edition akıllı kamera Full HD çözünürlükte yayın yapıyor ve geniş açılı lens ile tüm odayı kapsayabiliyor. Çift bant Wi-Fi ile bağlantı kuran kamera microSD kart yuvasına sahip. Böylece çevrim dışı da çalışabiliyor. Gözlem ekranı ise 5 inç büyüklüğünde ve 10 saate kadar kullanılabiliyor.

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Çevrim dışı modda ekran anında kameraya bağlanarak görüntü aktarmaya başlıyor. İnternet varsa bu kez Mi Home uygulaması ile pek çok cihazdan uzaktan da izlenebiliyor. Kameranın açısı sadece manuel olarak değiştiriliyor ve internet üzerinden müdahale edilemiyor.

Kamera çocuğun ağlamasını veya öksürmesini algılayarak uyarı veriyor. Ayrıca ebeveynler uygulama ile bebeğin çevresine sanal güvenlik alanı çiziyor ve bebek bu alanın dışına çıktığında yine uyarı veriliyor. Xiaomi Baby Care Edition akıllı kamera 115$ fiyat etiketine sahip.

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