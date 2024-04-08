Xiaomi akıllı bebek kamerasını duyurdu

Xiaomi Baby Care Edition özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Baby Care Edition akıllı kamera Full HD çözünürlükte yayın yapıyor ve geniş açılı lens ile tüm odayı kapsayabiliyor. Çift bant Wi-Fi ile bağlantı kuran kamera microSD kart yuvasına sahip. Böylece çevrim dışı da çalışabiliyor. Gözlem ekranı ise 5 inç büyüklüğünde ve 10 saate kadar kullanılabiliyor.
Çevrim dışı modda ekran anında kameraya bağlanarak görüntü aktarmaya başlıyor. İnternet varsa bu kez Mi Home uygulaması ile pek çok cihazdan uzaktan da izlenebiliyor. Kameranın açısı sadece manuel olarak değiştiriliyor ve internet üzerinden müdahale edilemiyor.
Kamera çocuğun ağlamasını veya öksürmesini algılayarak uyarı veriyor. Ayrıca ebeveynler uygulama ile bebeğin çevresine sanal güvenlik alanı çiziyor ve bebek bu alanın dışına çıktığında yine uyarı veriliyor. Xiaomi Baby Care Edition akıllı kamera 115$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...