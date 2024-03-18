Xiaomi Smart Camera C500 Pro satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Akıllı kamera konusunda pazarda önemli bir paya sahip olan Xiaomi, önemli özelliklerle desteklediği yeni kamerasını ülkemiz dahil Avrupa pazarında satışa sundu. Xiaomi Smart Camera C500 Pro detayları haberimizde.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Smart Camera C500 Pro kamera modeli 5MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip ve HDR modunda 3K çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Düşük ışık koşullarında görüntü alabilen kamera tam karanlıkta ise kızıl ötesini kullanarak siyah-beyaz çıktı verebiliyor.

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Özel motoru ile 360 derece yatay ve 114 derece dikey hareket edebilen kamera, bir kapak ile gizliliği arttırıyor. Çift yönlü iletişim için mikrofon da barındıran kamera çift bant Wi-Fi barındırıyor. Veri trafiği uçtan uca korunurken opsiyonel bulut aboneliği de sunuluyor. Xiaomi Smart Camera C500 Pro modeli 2459TL fiyat etiketi ile satışta.

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Xiaomi Smart Camera C500 Pro satışta: İşte özellikleri ve fiyatı