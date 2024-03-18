Xiaomi Smart Camera C500 Pro satışa sunuldu

Xiaomi Smart Camera C500 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Smart Camera C500 Pro kamera modeli 5MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip ve HDR modunda 3K çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Düşük ışık koşullarında görüntü alabilen kamera tam karanlıkta ise kızıl ötesini kullanarak siyah-beyaz çıktı verebiliyor.
Özel motoru ile 360 derece yatay ve 114 derece dikey hareket edebilen kamera, bir kapak ile gizliliği arttırıyor. Çift yönlü iletişim için mikrofon da barındıran kamera çift bant Wi-Fi barındırıyor. Veri trafiği uçtan uca korunurken opsiyonel bulut aboneliği de sunuluyor. Xiaomi Smart Camera C500 Pro modeli 2459TL fiyat etiketi ile satışta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.