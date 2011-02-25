Panasonic’ten Üç Boyutlu Sinemacılığa Katkı

Avrupa çapında başlatılan program kapsamında AG-3DA1 3D profesyonel yayın kamerası ile çekilen kısa metrajlı 3D filmler Panasonic tarafından satın alınacak.

Panasonic, sinemacılara 1 Aralık 2010 ile 31 Mart 2011 tarihleri arasında satın alınmış Panasonic AG-3DA1 entegre ikiz lensli kamera ile çektikleri ilk kısa metrajlı filmi 4.000 avroya satın almayı teklif ediyor.

Panasonic 3D sinemacılığa katkı sağlamaya yönelik bu program kapsamında sinemacıları kısa metrajlı ve hem yenilikçi hem de sanatsal bir anlayışa sahip olan üç boyutlu bir film çekmeye davet ediliyor. Programın katılım koşullarında ayrıntılarıyla belirtilmiş olan şartlara uyan filmleri satın almayı teklif eden Panasonic’in film çekilirken göz önünde bulundurulmasını beklediği kriterler ise www.panasonic-broadcast.comadresinde yayınlanıyor.

Panasonic Türkiye Profesyonel Projektörler, Görüntü Sistemleri ve Yayıncılık Ürünleri Kategori Yöneticisi Uğur Çağlar programla ilgili şunları söylüyor: “Teknolojideki son yenilikler, üçüncü boyutun bundan böyle kalıcı olacağına işaret ediyor. 3D dinamik, çekici içerikler yaratıyor ve hem film izleme deneyimini hem de sektörü tamamen değiştiriyor. Panasonic’in bu inisiyatifi, film sektörünün 3D dünyasına ilerlediği bu dönemde sinemacıların yeni ve heyecanlı içerikler üretmeleri için tasarlandı.”

Panasonic, 3DA1 kamera satın alan sinemacıları, 3-4 dakika uzunluğunda kısa metrajlı ve yaratıcı 3D filmler çekmeye davet ediyor. Sinemacılar ürünü satın aldıktan sonra Panasonic web sayfasındaki adımları takip ederek programa kayıt olabiliyor. Katılım koşullarında ayrıntılarla açıklanan kriterlere uyan filmler Panasonic’in 3D filmciliği destekleme ve teşviki kapsamındaki bu cazip teklifine uygun hale geliyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu program 31 Mart 2011 tarihine kadar devam edecek. Panasonic’in programa katılım web sayfası 15 Nisan 2011 tarihine kadar açık kalacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı