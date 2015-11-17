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Pandora rakibi Rdio'yu satın aldı

Teknoloji dünyasında rakip firmaların birbirini satın aldığına zaman zaman şahit oluyoruz. Çevrimiçi müzik sektöründe de benzer bir hamle Pandora firmasından geldi.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Pandora rakibi Rdio'yu satın aldı


Çevrimiçi müzik hizmetleri alanında daha çok Spotify, Deezer, Apple Music gibi platformları duyuyoruz ancak Pandora aktif kullanıcı sayısı açısından sektörün lideri konumunda ve şimdi önemli bir satın almaya imza atıyor. 

Telif hakları nedeniyle henüz ülkemizde faaliyet göstermeyen Pandora, Rdio çevrimiçi müzik hizmetinin tüm varlıklarını satın aldığını duyurdu. Satın alma sonrası Rdio'nun teknolojileri ve kilit geliştirici ekibi Pandora'ya katılacak. Ayrıca hizmet resmi faaliyetlerine son verecek.

Aslında Pandora'nın hamlesi oldukça yerinde zira Rdio bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşıyordu ve iflasın ertelenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Bu nedenle nakit olarak 75 milyon dolar gibi düşük bir ücret ödenecek. Rdio'nun popüler olduğu yıllarda böyle bir rakam telaffuz bile edilemeyecek kadar küçüktü.

Pandora çevrimiçi müzik hizmeti sektöründe radyo benzeri bir konsept ile faaliyet gösteriyor ve aylık belirli bir ücret karşılığında yaklaşık 30 milyon parçalık bir katalog sunuyordu. Rdio'nun satın alınması sonrasında radyo konsepti yanında Spotify gibi talebe bağlı tek içerik seçeneği de hayata geçirilecek. 

Pandora 80 milyon civarındaki aktif kullanıcı sayısı ile çevrimiçi müzik hizmeti alanında lider durumda ancak Apple Music ve Spotify gibi rakiplerin yükselişi karşısında son dönemde kan kaybediyor. Rdio satın alımı ile birlikte firma kan kaybının önüne geçmeyi planlıyor.  

http://techcrunch.com/2015/11/16/confirmed-pandora-buys-key-rdio-assets-for-75m-in-cash-rdio-files-ch-11-to-shut-down/#.hmkwsg:g8nA Yorum Yaz
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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SKYFALL 3 yıl
Bizim işimize yaramayan servisi neden burada yayınlıyorsunu ki ?
Bence gereksiz bir konu
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esmerbuyucu 3 yıl SKYFALL
SKYFALL
Bizim işimize yaramayan servisi neden burada yayınlıyorsunu ki ?
Bence gereksiz bir konu

Bilişim dünyasında bir satın alım gerçekleşmiş ve sen bunu görmek istemiyorsun? Google daha dün Mapsini yeni getirdi. O zaman Google haberleri de yapılmasın. Mantığa bak.
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Patren 3 yıl
apple zamanla birinci olur hedef kitlesi cok sonucta
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