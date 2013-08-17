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Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition ay bitmeden satışa çıkıyor

5 yıl
1,3b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition ay bitmeden satışa çıkıyor


İnsansız hava araçlarının ticari anlamda popüler olmasında büyük katkısı olan Parrot, AR.Drone adını verdiği 4 pervaneli aracı ile uzun süredir piyasada bulunuyor. Daha gelişmiş özelliklerle AR.Drone 2.0 modelini satışa sunduktan sonra firma modelin daha güçlü bir versiyonunu piyasaya sürmek üzere. 

AR.Drone 2.0 Power Edition olarak adlandırılan versiyon 1500mAh gücünde iki Li-Polimer batarya ile tek şarjda havada 36 dakika boyunca uçabiliyor. Yeni versiyonda kutu içerisinde kırmızı, turuncu ve mavi pervane setleri de hediye olarak geliyor.

Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen AR.Drone 2.0 Power Edition versiyonu ay bitmeden ABD'de 370$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Diğer ülkelere gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor. Ar.Drone 2.0 şu an ülkemizde 900TL fiyat etiketi ile satılıyor.

http://www.brookstone.com/parrot-ar-drone-power-edition-quadricopter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
İyi de tek farkı pil değilmiş ki. Kutusunda HD Camera yazdığı rahatlıkla okunabildiği halde haberde neden bundan bahsedilmiyor?
Ayrıca kutusunda Google Play yazısı var. Yanlış hatırlamıyorsam eski Ar Drone, sadece Apple cihazları ile kontrol ediliyordu.
Demek ki bu modelde Android cihazlarla da kontrol edilebiliyor. Bu da haberde yazmıyor. Hiç zaman harcanmadan, emek sarfetmeden öylesine hızlıca haber olarak yapılmış bir haber gibi geldi. Kutusundaki yazıyı okuyup, daha büyük kutu resmini bulup Google Play yazısını okumam 1 dakikamı aldı. Bana verin haberleri ben yapayım madem...
Alın işaretledim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İyi de tek farkı pil değilmiş ki. Kutusunda HD Camera yazdığı rahatlıkla okunabildiği halde haberde neden bundan bahsedilmiyor?Ayrıca kutusunda Google Play...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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mindtrap 5 yıl
Üst versiyonu 370$'dan satacaklar ama biz hali hazırda 900tl'den alıyoruz, bir kezde nasıl soyulduğumuzu hatırlatmasanız olmuyor sanki
1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
İyi de tek farkı pil değilmiş ki. Kutusunda HD Camera yazdığı rahatlıkla okunabildiği halde haberde neden bundan bahsedilmiyor?
Ayrıca kutusunda Google Play yazısı var. Yanlış hatırlamıyorsam eski Ar Drone, sadece Apple cihazları ile kontrol ediliyordu.
Demek ki bu modelde Android cihazlarla da kontrol edilebiliyor. Bu da haberde yazmıyor. Hiç zaman harcanmadan, emek sarfetmeden öylesine hızlıca haber olarak yapılmış bir haber gibi geldi. Kutusundaki yazıyı okuyup, daha büyük kutu resmini bulup Google Play yazısını okumam 1 dakikamı aldı. Bana verin haberleri ben yapayım madem...
Alın işaretledim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +12
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PİMİ ÇEKİLMİŞ BONBA 5 yıl
1500 mAH Pil İle 20 dakika en fazla kalma süresi havada.

ama, 1500 mAH HD Battery İle 30 dakikalara kadar çıkabilir.

1500 mAH HD pil şuan 150 tl.
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teramit 5 yıl
benim ar.drone 2.0
1000 mah(109 gr) pili ile 10 dk hiç inmezse zor gidiyor.
2000 mah(136 gr) pil aldım 15 dk zor gidiyor.
sadece pil değişikliği ile bahsedilen süreler hayal geliyor bana
başka birşey değişse alınır yoksa 3.0 ı bekleyelim. dahili gps modülü ve yükseltilebilir anten seçeneklerini fabrikadan sunmasını bekliyoruz.Birde korumalıkları düşerken cihazı iyi korumuyor merkezi iskelet hemen kırılıyor,düşey korumalık ta ilave edilmeli.
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mindtrap 5 yıl
Üst versiyonu 370$'dan satacaklar ama biz hali hazırda 900tl'den alıyoruz, bir kezde nasıl soyulduğumuzu hatırlatmasanız olmuyor sanki
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dmc 12 5 yıl
pek çok helicopter sattım ama AR drone kadar başarılı bir alet görmedim şimdiye kadar. Bu arada 36 dakika çok iyi bir süre ama gerçekten bu süreyi verebilirmi tartışılır. Normal çin malı heliler ortalama 10 dakika uçuyor uçmuyor
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Umutcan 5 yıl
Ürün çok yenilikçi fakat her iki versiyonun da wifi sebebiyle menzili çok kısa. Fpv sistemli bir rc hobi uçak/helinin yerini pek tutmuyor. Amacı daha çok indoor gibi.
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alito 5 yıl
fbkaya
1500+1500=3000 mah mi? yoksa 750+750=1500 mah pilimi var anlamadım

3000mAh tabiki. 1500mAh pille 30 dakika nasıl havada kalsın.
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fbkaya 5 yıl
1500+1500=3000 mah mi? yoksa 750+750=1500 mah pilimi var anlamadım
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dogo argentino 5 yıl
toplam 3000 mah, yine de 36 dakika bana hayal geliyor
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DraGonS 5 yıl
Tam bir yetişki oyuncağı abi. Param olsa alırdım oynardım sabahlar olmasın.
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Psydia 5 yıl DraGonS
DraGonS
Tam bir yetişki oyuncağı abi. Param olsa alırdım oynardım sabahlar olmasın.

Yetiskinler cogunlukla model araba ya da ucak helikopter aliyorlar hocam bu daha cok genclere yonelik sanirim.
Benim param olsa da bir tane hpi savage x 4.6 alsam.....
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