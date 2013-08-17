Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition ay bitmeden satışa çıkıyor









İnsansız hava araçlarının ticari anlamda popüler olmasında büyük katkısı olan Parrot, AR.Drone adını verdiği 4 pervaneli aracı ile uzun süredir piyasada bulunuyor. Daha gelişmiş özelliklerle AR.Drone 2.0 modelini satışa sunduktan sonra firma modelin daha güçlü bir versiyonunu piyasaya sürmek üzere.





AR.Drone 2.0 Power Edition olarak adlandırılan versiyon 1500mAh gücünde iki Li-Polimer batarya ile tek şarjda havada 36 dakika boyunca uçabiliyor. Yeni versiyonda kutu içerisinde kırmızı, turuncu ve mavi pervane setleri de hediye olarak geliyor.





Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen AR.Drone 2.0 Power Edition versiyonu ay bitmeden ABD'de 370$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Diğer ülkelere gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor. Ar.Drone 2.0 şu an ülkemizde 900TL fiyat etiketi ile satılıyor.

http://www.brookstone.com/parrot-ar-drone-power-edition-quadricopter