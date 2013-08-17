Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition ay bitmeden satışa çıkıyor

Haber Editörü
İnsansız hava araçlarının ticari anlamda popüler olmasında büyük katkısı olan Parrot, AR.Drone adını verdiği 4 pervaneli aracı ile uzun süredir piyasada bulunuyor. Daha gelişmiş özelliklerle AR.Drone 2.0 modelini satışa sunduktan sonra firma modelin daha güçlü bir versiyonunu piyasaya sürmek üzere.
AR.Drone 2.0 Power Edition olarak adlandırılan versiyon 1500mAh gücünde iki Li-Polimer batarya ile tek şarjda havada 36 dakika boyunca uçabiliyor. Yeni versiyonda kutu içerisinde kırmızı, turuncu ve mavi pervane setleri de hediye olarak geliyor.
Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen AR.Drone 2.0 Power Edition versiyonu ay bitmeden ABD'de 370$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Diğer ülkelere gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor. Ar.Drone 2.0 şu an ülkemizde 900TL fiyat etiketi ile satılıyor.
http://www.brookstone.com/parrot-ar-drone-power-edition-quadricopter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca kutusunda Google Play yazısı var. Yanlış hatırlamıyorsam eski Ar Drone, sadece Apple cihazları ile kontrol ediliyordu.
Demek ki bu modelde Android cihazlarla da kontrol edilebiliyor. Bu da haberde yazmıyor. Hiç zaman harcanmadan, emek sarfetmeden öylesine hızlıca haber olarak yapılmış bir haber gibi geldi. Kutusundaki yazıyı okuyup, daha büyük kutu resmini bulup Google Play yazısını okumam 1 dakikamı aldı. Bana verin haberleri ben yapayım madem...
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