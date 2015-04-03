Penta Teknoloji ve Xerox İş Ortaklığı

Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketlerinden Xerox’un ofis cihazlarının Türkiye genelinde dağıtımı için Xerox’ la distribütörlük anlaşması imzaladı.

Penta, uzun yıllardır sürdürdüğü Xerox yazıcılarının sarf malzeme dağıtıcılığını, başka bir kategoriye taşıyor. Bu anlaşma ile Penta, Xerox A4 ve A3 ebat yazıcı, tarayıcı ve çok fonksiyonlu ofis cihazlarını Türkiye genelinde dağıtan Xerox iş ortaklarından biri olacak.

Penta Satış Pazarlama Direktörü Fatih Erünsal, Xerox ile iş birliğini ürün gamını zenginleştirme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Erünsal, Xerox’ un Penta ile perakende pazarının yanı sıra, hızla büyüyen kurumsal pazardaki ve özellikle KOBİ kanalındaki firmaların tüm yazıcı ihtiyaçlarını karşılayacak geniş ürün yelpazesiyle Türkiye pazarında büyüyeceğini vurguladı.

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Xerox İndirek Satış, Çözüm ve Ürün Yönetimi Direktörü Özgür Yiğiter ise, “Penta ile yaptığımız yeni iş birliği, sarf malzemeleri alanında yakaladığımız başarılı sinerjiyi, başka iş alanlarına transfer etme fırsatı verecek. Faaliyet alanında dünyanın lider markalarından biri olan Xerox’un ürünlerinin, Penta’nın ülke geneline yayılmış 5000’ e yakın bayi noktası üzerinden de satışa sunulacak olması, Xerox ürün ve çözümlerine olan talebe çok daha iyi cevap vermemizi sağlayacaktır. Penta’ nın alanında uzman, profesyonel kadrolarının Xerox’un iş hedeflerine önemli katma değerler sağlayacağını düşünüyorum. İş birliğimizin hayırlı olmasını ve sektördeki bir çok firma için iş fırsatı yaratmasını diliyorum” dedi.