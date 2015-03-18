Percepto ile insansız hava araçlarına uygulama yüklemenin önü açılıyor

Günümüzde ticari satışı yapılan insansız hava araçları bildiğiniz üzere geliştirici firmanın hazırladığı uygulamalarla kullanılabiliyor. İsrail merkezli Dor Abuhasira ve ekibi tarafından hazırlanan Percepto isimli cihaz ise mevcut insansız hava araçlarına uygulama yüklemenin önünü açıyor.

Piyasada yer alan DJI Phantom ailesi, 3D Robotics, Walkera ve yine DJI'ın profesyonel seviye insansız hava araçlarına uygulanabilir şekilde oldukça kompakt bir gövdeye gelen Percepto, 140 gramlık bu gövdesinde tanımlama işlemleri için kullanılacak 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 120 kare görüntü kaydı yapabilen kamera, güçlü Nvidia Tegra K1 (Dört çekirdekli Cortex A15 + 192-çekirden Kepler GPU) işlemci birimi ve 2GB DDR3L 933 MHz RAM barındırıyor. Açık kaynak kodlu yapısıyla bütün geliştiricilerin kullanımına hazır şekilde halde gelen cihaz, mevcut insansız hava araçlarına yeni özellikleri hazırlanan Percepto uygulama marketi üzerinden kazandırıyor ve bu market üzerinde şuan "The Director" ve "Enrich" adı verilen iki adet uygulama yer alıyor. The Direcktor uygulaması insansız hava aracını belirli hedefleri takip edebilen bir otonom kameraman haline getirirken, Enrich ise kişilere HUD destekli birinci derece görüş açısı sunabiliyor. Hem iOS hem de Android cihazlara destek verdiği belirtilen Percepto, WiFi kablosuz bağlantı teknolojisiyle bağlantı noktasında özel birimlere ihtiyaç duymazken, cihazların kontrolü için de yine akıllı cihazlardan yararlanabiliyor.

Indieogogo üzerinde 60,000$ toplamayı hedefleyen ve bu hedefine 20,000$ kalan Percepto, yapılacak en az 359$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/percepto-computer-vision-apps-for-drones#home