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Peru depremi sonrası Loon, 48 saat içinde internet hizmeti vermeyi başardı

Peru'da yaşanan sekiz şiddetindeki deprem sonrası iletişim imkânlarını kaybeden insanlara yönelik olarak internet hizmetini hayata geçiren Loon, bu servisi sadece 48 saatte kullanıma soktu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Peru depremi sonrası Loon, 48 saat içinde internet hizmeti vermeyi başardı
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Alphabet çatısı altındayken bağımsız bir şirket haline dönüştürülen Loon, doğal felaketlerin gerçekleştiği ve telekomünikasyon hatlarının çöktüğü anlar ile mobil bağlantı hizmetinin olmadığı yerlere balonlar vasıtasıyla internet hizmeti sağlayabiliyor.

2017 yılında Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'da yaklaşık 100,000 kişiye internet hizmeti götüren şirket, bu sefer de Peru'da faaliyetteydi. Loon, Pazar günü ülkede yaşanan 8 şiddetindeki deprem sonrası sadece 48 saat içinde bölgeye 4g hızında bağlantı sunmayı başarmıştı. Porto Riko’da yaşanan felaket sonrası dört haftada faaliyete geçen şirketin Peru’da ortaya koyduğu performans ise gerçekten etkileyici ancak bir tesadüf değil.

Loon’un bu kadar kısa sürede faaliyete geçebilmesinin sırrı, hazırlıklı olmakta yatıyor. Geçtiğimiz ay Peru’da faaliyet gösteren GSM operatörü Telefónica ile görüşmelere başlamış olan şirket, depreme kadar geçen süre zarfında birçok altyapı yatırımı yapmış ve balonlarını da test edebilmiş.

Şirkete ait blogda bir paylaşımda bulunan Loon CEO’su Alastair Westgarth yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız tecrübe bize gösteriyor ki bir konuda hazırlıklı olmak, ihtiyaç anında tepki vermeye kıyasla çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyuyor. Balon temelli internet hizmeti sağlamak için çok ciddi planlama gerekiyor. Bunun için önce bölgede altyapı çalışmaları yapmak zorundayız. Akabinde, GSM operatörünün ağına dâhil olmalı, uçuş izni ile birlikte gerekli izinleri almalı ve balonlarımızı ilgili bölgeye sevk edebilmeliyiz. Tüm bu şartların sağlandığı bölgelerde tepki verme süremiz haftalara kıyasla günler hatta sadece saatler alıyor. “ifadelerini kullanmış.

CEO, hedeflerinin sadece felaket anlarında ortaya çıkmak olmadığını ancak her koşul altında milyarlarca insana mobil internet hizmeti götürebilmeyi arzuladıklarını belirtiyor. Şirket yetkilileri bu kapsamda Afrika’yı da içine alan bir servisin hazırlıklarına başlandığını ve yıl içinde faaliyete geçilebileceğini söylüyor


https://medium.com/loon-for-all/loon-balloons-are-now-connecting-users-in-peru-8daa32db32b7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 1 hf.
Çözüm Uçan Baz İstasyonu Turkcell Dronecell.
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Xrollann 1 hf.
Turkcell'in droneleri var yahu onlar saatlerce havada kalabilir..
Alın işte daha basit efektif bir çözüm..
Not: bu durumlara düşmeyelim tabi.
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