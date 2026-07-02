Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 100 milyona dayandı

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayısı 100 milyona merdiven dayadı. Sabit genişbantta 50 Mbps ve üzeri hızları tercih eden abonelerin oranı da ilk kez yüzde 44'ü aştı.

Genişbant abone sayısı 99,5 milyona yükseldi

BTK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde toplam genişbant internet abone sayısı 99,5 milyona ulaştı. Böylece abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Sabit genişbant tarafında özellikle fiber internet büyümeye devam etti. Eve Kadar Fiber (FTTH) abone sayısı 9.150.396'ya ulaşırken bu alandaki yıllık büyüme yüzde 29,2 olarak gerçekleşti. Binaya Kadar Fiber (FTTB) abone sayısı ise 1.151.936 olurken bu kategoride yıllık bazda yüzde 6,9 düşüş kaydedildi.

2026 yılı ilk çeyreğinde fiber internetin sabit genişbant pazarındaki payı yüzde 48,5'e yükseldi. xDSL'in payı yüzde 39,3'e gerilerken kablo internetin payı yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Pazar lideri yine TTNet

İnternet servis sağlayıcılarının pazar paylarında TTNet liderliğini korudu. Abone sayısına göre TTNet'in pazar payı yüzde 52,79, gelir payı ise yüzde 54,58 oldu. TTNet'i abone sayısında Superonline yüzde 15, Türksat yüzde 7,36 ve Turknet yüzde 6,77 ile takip etti. Gelir tarafında ise Superonline yüzde 19,23, Turknet yüzde 6,90 ve Türksat yüzde 3,44 pay aldı.

Tam Boyutta Gör Mobil genişbant abone sayısı, bilgisayardan ve cepten internete erişen kullanıcılar dahil olmak üzere bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 artarak 78,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde mobil internet kullanım miktarı yüzde 5,9 artışla 4,88 milyon TByte oldu. Kablo internet dahil toplam sabit genişbant veri kullanımı ise yüzde 4,7 artarak 20,55 milyon TByte seviyesine çıktı.

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Sabit genişbant aboneleri aylık ortalama 322,4 GByte, mobil genişbant aboneleri ise 20,8 GByte veri kullandı. Her iki kategoride de ortalama kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

50 Mbps üzeri bağlantılar öne çıktı

Tam Boyutta Gör BTK verilerine göre sabit genişbant abonelerinin hız tercihleri de daha yüksek paketlere kaymayı sürdürüyor. 2026'nın ilk çeyreğinde abonelerin yüzde 44,6'sı 50 Mbps ve üzeri hız sunan internet paketlerini tercih etti. 24-50 Mbps aralığındaki paketlerin payı yüzde 37,9 olurken, 16-24 Mbps paketleri yüzde 8,5, 10-16 Mbps paketleri ise yüzde 7,5 pay aldı.

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