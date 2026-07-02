Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 100 milyona dayandı

BTK verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde toplam genişbant internet abone sayısı 99,5 milyona ulaştı. Böylece abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi.
2026 yılı ilk çeyreğinde fiber internetin sabit genişbant pazarındaki payı yüzde 48,5'e yükseldi. xDSL'in payı yüzde 39,3'e gerilerken kablo internetin payı yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.
Pazar lideri yine TTNet
İnternet servis sağlayıcılarının pazar paylarında TTNet liderliğini korudu. Abone sayısına göre TTNet'in pazar payı yüzde 52,79, gelir payı ise yüzde 54,58 oldu. TTNet'i abone sayısında Superonline yüzde 15, Türksat yüzde 7,36 ve Turknet yüzde 6,77 ile takip etti. Gelir tarafında ise Superonline yüzde 19,23, Turknet yüzde 6,90 ve Türksat yüzde 3,44 pay aldı.
Sabit genişbant aboneleri aylık ortalama 322,4 GByte, mobil genişbant aboneleri ise 20,8 GByte veri kullandı. Her iki kategoride de ortalama kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş