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Phanteks yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,5b
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30
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önce adını pek duymadığımız soğutma çözümleri üreticisi Phanteks, yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu PH-TC14PE'yi duyurdu. Çift kule tasarımını temel alan 159 x 140 x 171mm boyutlarında ve 1250 gram ağırlığındaki yeni soğutucuda, üzerleri nikel kaplı 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusu bulunuyor.
Thermal iletkenliği arttırabilmek adına Cold Plasma Sprayinh Coating ve Physical Antioxidant Thermal Shields isimli teknolojilerle donatılan işlemci soğutucusunda, 900 ile 1200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek gürültü oranı 19 dbA olan 140mm çapında iki adet fan eşlik ediyor. 
Intel'in LGA 77/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket  AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu, PH-NDC kodlu termal macun ve beş yıllık garanti ile 79.90 Avro, renkli versiyonu ise 84.90 olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla bu ayın sonuna doğru performans ve hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunulacak.

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avatar751 8 yıl en beğenilen
Çakma Noctua NH-D14 olmuş
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electro77 8 yıl
Noctua'nın beyaz fanlısı.
vortez.net/...
Linkteki teste göre en iyisi fakat farklı fanlar takılıp 1.liğe oturmuş.
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Die4WiN 8 yıl
Dikkat ettiyseniz 0.25 derece fark etmiş. Kendi fanlarıyla 0.25 derece daha sıcak. Kendi fanlarıyla da geçmiş. Diğer fanlarla da...
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nanya 8 yıl
cin malı mı bu yaa
Noctua NH-D14 un yerını asla tutamaz agırlıgını bıle aynı yapmıslar tek farkı bı fanın Noctua NH-D14 12 cm bunda ıkısınınde 14 cm olması bıde renk secenegı ...pehh
ı love you Noctua NH-D14
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veto1214 8 yıl
Bu bneim işlemciyi ezer 1kg ya
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eXaeL91 8 yıl
Sunbeam CCF neyimize yetmiyorsa gidip 200TL veriyoruz. Neymiş efendim xtreme overclockmuş. 500MHz hızlı olsa nolcak i5 2500k 2 kat mı hızlanıcak?

NOT : Bu mesaj 200TL kösülmüş biri tarafından eksilenmiştir.
Notun Notu : 2 olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
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cindimaturab 8 yıl
güzel soğutucu bence fakat cpu ile temas aeden alt taban direkt işlemciye dokunmalıydı bence. tecrübe edilmiştir. soğutma çok daha hızlı gerçekleşiyor ve daha iyi sonuç alıyorsunuz direkt dokunanlarda.
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emrebo 8 yıl eXaeL91
eXaeL91

Sunbeam CCF neyimize yetmiyorsa gidip 200TL veriyoruz. Neymiş efendim xtreme overclockmuş. 500MHz hızlı olsa nolcak i5 2500k 2 kat mı hızlanıcak?


Arkadaşa katılıyorum 400-500 mhz içinde fazladan +100 TL civarı verilmez.Bu fiyatlara sıvı soğutma kurulup daha sessiz daha serin bir çözüm uygulaması olabilir.

Ayrıca ısı borularıda doğrudan GPU ile temaslı olsa daha iyi olurmuş
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fukarakoala 8 yıl
Güzel fan ancak evde benim thermaltake big typhoonım 1 core2duo halende quadcore q9550 yi yükte en fazla 42 dereceden yukarı çıkarmadan çalıştırıyorsa bunlara ekstrem noktalar harici gerek yok bence
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F.@.T.İ.H 8 yıl
Resmen copy-paste yapmış adamlar olmadı üzerinede noctua yazsalarmış tam olurmuş..
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Tolgá 8 yıl
yeni lider
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Recharged 8 yıl
Fiyatı fazla gibi geldi bana.
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dreamblue35 8 yıl
yurt dışı 176tl (2200x80 euro) türkiyeye bu fiyattan firmez
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Tunyukuk 8 yıl
1105Gr lık Silver Arrow karşısındaki performansı;

http://www.vortez.net/articles_pages/phanteks_ph_tc14pe_cpu_cooler_review,14.html
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x_tol 8 yıl
79€'ya satması için nh-d14'ten daha performanslı olması lazım. Daha iyi olabileceğini sanmıyorum tutmayacak bir soğutu. Tr fiyatı(gelirse) en az 230tl olur.
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DH Misafiri 8 yıl
noctua dan ucuz olursa satma şansı var
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soar.kerrigan 8 yıl
bunu alcagima odaya klima alirim mis gibi. islemcide sogur bende sogurum.
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eczbon 8 yıl
noctua dan ucuz olursa satma şansı var
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ayhan1985 8 yıl
Noctua NH-D14 de benzemiş de önemli olan soğutması nasıl
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ErKaN-23 8 yıl eczbon
emre305

noctua dan ucuz olursa satma şansı var


soğutması nasıl olabilirki tipinden ve ağırlığından belli oluyor zaten ama fiyatını görünce ben bu üründen soğudum
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