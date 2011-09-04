Phanteks yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu

Daha önce adını pek duymadığımız soğutma çözümleri üreticisi Phanteks, yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu PH-TC14PE'yi duyurdu. Çift kule tasarımını temel alan 159 x 140 x 171mm boyutlarında ve 1250 gram ağırlığındaki yeni soğutucuda, üzerleri nikel kaplı 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusu bulunuyor.

Thermal iletkenliği arttırabilmek adına Cold Plasma Sprayinh Coating ve Physical Antioxidant Thermal Shields isimli teknolojilerle donatılan işlemci soğutucusunda, 900 ile 1200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek gürültü oranı 19 dbA olan 140mm çapında iki adet fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA 77/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu, PH-NDC kodlu termal macun ve beş yıllık garanti ile 79.90 Avro, renkli versiyonu ise 84.90 olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla bu ayın sonuna doğru performans ve hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunulacak.