Phanteks yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Daha önce adını pek duymadığımız soğutma çözümleri üreticisi Phanteks, yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu PH-TC14PE'yi duyurdu. Çift kule tasarımını temel alan 159 x 140 x 171mm boyutlarında ve 1250 gram ağırlığındaki yeni soğutucuda, üzerleri nikel kaplı 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusu bulunuyor.
Thermal iletkenliği arttırabilmek adına Cold Plasma Sprayinh Coating ve Physical Antioxidant Thermal Shields isimli teknolojilerle donatılan işlemci soğutucusunda, 900 ile 1200 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek gürültü oranı 19 dbA olan 140mm çapında iki adet fan eşlik ediyor.
Intel'in LGA 77/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan yeni soğutucu, PH-NDC kodlu termal macun ve beş yıllık garanti ile 79.90 Avro, renkli versiyonu ise 84.90 olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla bu ayın sonuna doğru performans ve hız aşırtma tutkunlarının beğenisine sunulacak.
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vortez.net/...
Linkteki teste göre en iyisi fakat farklı fanlar takılıp 1.liğe oturmuş.
Noctua NH-D14 un yerını asla tutamaz agırlıgını bıle aynı yapmıslar tek farkı bı fanın Noctua NH-D14 12 cm bunda ıkısınınde 14 cm olması bıde renk secenegı ...pehh
ı love you Noctua NH-D14
NOT : Bu mesaj 200TL kösülmüş biri tarafından eksilenmiştir.
Notun Notu : 2 olmuş.
Arkadaşa katılıyorum 400-500 mhz içinde fazladan +100 TL civarı verilmez.Bu fiyatlara sıvı soğutma kurulup daha sessiz daha serin bir çözüm uygulaması olabilir.
Ayrıca ısı borularıda doğrudan GPU ile temaslı olsa daha iyi olurmuş
http://www.vortez.net/articles_pages/phanteks_ph_tc14pe_cpu_cooler_review,14.html
soğutması nasıl olabilirki tipinden ve ağırlığından belli oluyor zaten ama fiyatını görünce ben bu üründen soğudum
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Soğutucular / Fanlar, phanteks