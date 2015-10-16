Philips'in yeni nesil ütüsünü kullandık: "Perfect Care Elite mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gelişen teknoloji hemen her alanda olduğu gibi beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinde de kendisini belli ediyor. Philips'in yeni nesil ütü modeli Perfect Care Elite, hem tasarım hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda ütünün detaylarına bakıyor ve deneyimlerimizi aktarıyoruz, iyi seyirler.
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Sorma, izlemiş bile. Benim elime yakışmıyor seninkine yakıştığı kadar diyerekten ihaleyi bana yıktı. İş aşkı, hayatıma yeni bir çelme taktı :)
Merhaba,
Öncelikle benimle ilgili güzel görüşleriniz için teşekkür ederim, ne mutlu bana ki böyle bir düşünce ve hissiyat yaratabilmişim.
Temel ilgi alanım, yarıiletken ürünleri-donanım-mobil cihazlar-otomobiller olmakla birlikte çok yakın gelecekte nesnelerin interneti sayesinde her şeyin akıllanmaya başladığını göreceğiz.
Bu tür videolar biraz da ısınma turu, vizyonumu genişletmek ve içerik fakirliğinin yaşandığı alanlarda da vakit buldukça (burası önemli), zaman ayırabildikçe kaliteli içerikler üretip sunma gayretinde olacağım.
Nereye gideceğini henüz bilmiyorum ama az da olsa zaman zaman değişik ürünleri de incelemek istiyorum.
Dolayısıyla emin ol bu bir reklam veya zorlama içerik değil, kendi isteğim ve insiyatifimle ürettiğim bir video, bu videoyu yayınlayana kadar Philips'in bile haberi yoktu.
Teşekkür ederim.