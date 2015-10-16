Philips'in yeni nesil ütüsünü kullandık: "Perfect Care Elite mercek altında"

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Gelişen teknoloji hemen her alanda olduğu gibi beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinde de kendisini belli ediyor. Philips'in yeni nesil ütü modeli Perfect Care Elite, hem tasarım hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda ütünün detaylarına bakıyor ve deneyimlerimizi aktarıyoruz, iyi seyirler.