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Philips'in yeni nesil ütüsünü kullandık: "Perfect Care Elite mercek altında"

3 yıl
31,9b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelişen teknoloji hemen her alanda olduğu gibi beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerinde de kendisini belli ediyor. Philips'in yeni nesil ütü modeli Perfect Care Elite, hem tasarım hem de teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu videomuzda ütünün detaylarına bakıyor ve deneyimlerimizi aktarıyoruz, iyi seyirler.
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system electronıc 3 yıl en beğenilen
Erdi bey şimdi yenge bu incelemeyi izliyorsa geçmiş olsun , artık evde tüm ütüler ellerinden öper... Hani elinize de yakışmış yani... :)
1 Yanıt Yanıtla +14
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fx57 3 yıl system electronıc
system electronıc

Erdi bey şimdi yenge bu incelemeyi izliyorsa geçmiş olsun , artık evde tüm ütüler ellerinden öper... Hani elinize de yakışmış yani... :)

Sorma, izlemiş bile. Benim elime yakışmıyor seninkine yakıştığı kadar diyerekten ihaleyi bana yıktı. İş aşkı, hayatıma yeni bir çelme taktı :)
system electronıcErdi bey şimdi yenge bu incelemeyi izliyorsa geçmiş olsun , artık evde tüm ütüler ellerinden öper... Hani elinize de ya...
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fx57 3 yıl aybey
aybey

Erdi seni resmen harcamışlar. Hocam sen o bilgi birikiminle bu haberi yapacak adam mısın?
Emin ol seni gazlamak için yazmıyorum. Bırak böyle işleri, senin çapın donanım haberin ufkundan büyük.
Tabiki de reklam alacaksınız, hatta reklamında dahi oyna, ancak; habermiş gibi yapılan reklam zorlama olmuş... Düşük profilli bu işi sana yaptırmasınlar...

Merhaba,

Öncelikle benimle ilgili güzel görüşleriniz için teşekkür ederim, ne mutlu bana ki böyle bir düşünce ve hissiyat yaratabilmişim.

Temel ilgi alanım, yarıiletken ürünleri-donanım-mobil cihazlar-otomobiller olmakla birlikte çok yakın gelecekte nesnelerin interneti sayesinde her şeyin akıllanmaya başladığını göreceğiz.

Bu tür videolar biraz da ısınma turu, vizyonumu genişletmek ve içerik fakirliğinin yaşandığı alanlarda da vakit buldukça (burası önemli), zaman ayırabildikçe kaliteli içerikler üretip sunma gayretinde olacağım.

Nereye gideceğini henüz bilmiyorum ama az da olsa zaman zaman değişik ürünleri de incelemek istiyorum.

Dolayısıyla emin ol bu bir reklam veya zorlama içerik değil, kendi isteğim ve insiyatifimle ürettiğim bir video, bu videoyu yayınlayana kadar Philips'in bile haberi yoktu.

Teşekkür ederim.
aybeyErdi seni resmen harcamışlar. Hocam sen o bilgi birikiminle bu haberi yapacak adam mısın?Emin ol seni gazlamak için yazmıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Sakomo 3 yıl
Selam. Erdi abi güzel ve çok faydalı bir video olmuşu, şahse sizin sürekli takipçiniz olarak teşekkür etmek istiyorum size.
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DH Misafiri 3 yıl
Ütü diyip geçmeyin,kardeşim admlar yapmıs hakknı vermisler,siz hic kendi gömleginizi ütülemedigniz için ,böyle konusmaniz normal.
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001ATB 3 yıl
cem650
la ütü ye kadar düştünüzmü olum :)) ötü reklamımı yapıyorsunuz ütünün kutu açılışını yaptınızmı acaba...la olum siz donanımhaber cisiniz ütü ne la..

İlgini çekmiyorsa izlemezsin kardeş.Site sadece senin ilgilendiğin ve sevdiğin şeyleri yayınlamak zorunda da değil.Benim gayet ilgimi çekti.Birde donanım haber ise o zaman araba uçak vs. hiçbir şey ile ilgili gelişme yayınlamayıp.sadece donanım'ın haberini yapmaları lazım değil mi ne kadar mantıklı sence?
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nokmen 3 yıl
Büyük beklentiyle izledim ama evimde yıllardır kullandığım aynı sistemdeki buhar kazanlı Tefal ütümden pek bir üstünlüğünü göremedim.
Önündeki ışık ve bir de hafiflik dışında.

Parası çok olana onlar da birşey tabii.
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Emre Kocakaya 3 yıl
Neden sonuna kadar seyrettim anlamadim.
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theyapici 3 yıl
bende de 9274 modeli var perfect care expert yani vatanbilgisayarda bayan ütülüyordu hayran kalmıştım direkt aldım bu bendekinden daha iyi philips süper bir ütü güzel olmuş
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selmand 3 yıl
bu ütüde işlemci var mı
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ONIONBUD 3 yıl
İlk fark ettiğim yengemizin ne kadar şanslı olduğu ..Bilgi ve mütevazi duruş sıkça yan yana gelmez.
Eskiden beri niye diye sorduğum soru..Teknoloji bir ütünün son ayarında ( örneğin ipek
kumaş ütüleme modunda ) iken, ütü ipekle teması kaç sn sürerse ipeğe zarar verecek sıcaklık ileteceği bilinse de kullanıcı ütüyü şu yada bu sebeple hareket ettirmediğinde
kumaşa zarar vermesin diye elektriği kesen bi gyro eklenebilir diye düşünürdüm.Buharda ne kadar soğurma daha geç olsa da ..Kırışıklığı tekrar ütüyle düzeltebilirsiniz fakat yanık maddi zarar demek..Bu mantıkla üretilen bir ütü varmıdır acaba ?
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cem650 3 yıl
la ütü ye kadar düştünüzmü olum :)) ötü reklamımı yapıyorsunuz ütünün kutu açılışını yaptınızmı acaba...
la olum siz donanımhaber cisiniz ütü ne la..
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FIRAT_G_ 3 yıl
Videoyu daha izlemedim ama Erdi çok komik görünüyorsun
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omerv 3 yıl
Teknoloji haber sitesinden kadınlar kulubüne geçiş yapılıyor galiba, kolay gelsin.
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