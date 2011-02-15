Philips'ten Sinema Tadında Televizyon Keyfi

Teknolojiyi evinize getiren Philips, 46PFL9705 LED TV'nin güçlü Perfect Pixel HD teknolojisi, LED Pro güçlü ses ve etkileyici Ambilight özelliği ile sinema tadında televizyon keyfi sunuyor.





Üstün teknoloji ürünü Philips 46PFL9705 LED TV, televizyon izlemeyi sinema şölenine dönüştürüyor.

Philips'in patentli Ambilight teknolojisine sahip 46PFL9705 LED TV, size filmler gerçekten oturma odanızda geçiyormuş hissi yaşatıyor. Ambilight teknolojisi, televizyonun 3 tarafından, duvara ekranın içindeki görüntü ile uyumlu bir ışık yansıtarak ekranı daha da genişletirken ışığın rengini, parlaklığını, görüntü ve duvar rengine göre ayarlayarak gerçeklik hissini evinize taşıyor.



Perfect Pixel HD Engine, izlediğiniz her şeyde keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast, doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonunu bir arada sunuyor. Multimedyadan standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit ve gürültüyü de azaltarak net ve bıçak keskinliğinde görüntü oluşturan Perfect Pixel HD Engine, 1920x1080 piksel değerindeki Full HD ekran ile titreşimsiz aşamalı tarama görüntülerini parlaklık ve canlılıkla sunuyor. Full HD 3D TV ve BluRay özelliği ise, sizi sinemada yaşayabileceğiniz bir keyfe bilet almadan mümkün olduğunca yaklaştırıyor.



Öte yandan, Philips'in Ödüllü LED Pro ekranı sizi gerçek görüntülerin keyfini sürmeye davet ediyor. Çevre dostu LED aydınlatma teknolojisine sahip 46PFL9705 LED TV, ekran aydınlatması olarak 1000'den fazla LED ile çalışırken, yüzde 50 daha az enerji harcayarak bütçenizi koruyor. Bunun yanı sıra Philips'in Bright Pro ile etkileyici görüntü, gerçekçi parlaklık ve kontrast renklerin dünyası sizi bekliyor.

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