TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025)

- En iyi televizyon modelleri (Mart 2025) 📺
- 1️⃣ SEG 55SUA740
- 2️⃣TCL 55C755
- 65 inç televizyon tavsiyeleri
- 3️⃣ SEG 65SUA740
- 4️⃣Philips 65PUS8807
- 70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
- 5️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- 6️⃣TCL 75C755
- Mini Led TV Tavsiyesi
- 7️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D
- OLED TV Tavsiyesi
- 8️⃣LG OLED65B46LA
- 9️⃣Samsung 55S85D
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Mart ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç TV
|SEG 55SUA740
|15.500 TL
|TCL 55C755
|38.690 TL
|65 inç TV
|SEG 65SUA740
|20.000 TL
|Philips 65PUS8807
|40.420 TL
|70 inç ve üzeri TV
|Toshiba 70UA5D63DT
|27.620 TL
|TCL 75C755
|70.000 TL
|MiniLED TV
|Samsung 55QN90D
|54.000 TL
|Samsung 65QN90D
|70.000 TL
|OLED TV
|Samsung 55S85D
|46.500 TL
|LG OLED65B46LA
|63.690 TL
1️⃣ SEG 55SUA740
MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.
- 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
- Dolby Vision/Atmos, HDR10
- 2x10W box hoparlör
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
- MB185G32, Lisanslı Android 11
SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭
👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.
👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi
2️⃣TCL 55C755
Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.
- 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, 384 Aydınlatma Bölgesi
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
TCL C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
65 inç televizyon tavsiyeleri
3️⃣ SEG 65SUA740
MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.
- 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
- Dolby Vision/Atmos, HDR10
- 2x10W box hoparlör
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
- MB185G32, Lisanslı Android 11
SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭
👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.
👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi
4️⃣Philips 65PUS8807
Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise Android 11 işletim sistemi ile desteklenen model, 4GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca W-Fi 5 ve BT5'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.
- 65" UHD 120Hz IPS panel
- FRC 10bit, %90 DCI-P3
- Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+
- VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX
- 2x10W hoparlör kurulumu
- 2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Ambilight üç taraftan arka aydınlatma
- Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5
- 4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama
- Android 11 temelli Google TV arayüzü
Philips 65PUS8807 kullanıcı yorumları 💭
👨Ürünün 120 Hz desteklemesi, ambilight özelliği barındırması ve ucuz olması ürünü kaçırılmayacak bir eşya yapıyor.
👩Süper bir tv kesinlikle tavsiye ediyorum. Parlaklığı, ses kalitesi, görüntü kalitesi gayet yeterli.
70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
5️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- 70" UHD CHOT VA 60Hz DLED panel
- 8.5ms, 5000:1, %1 AG, 12+8 COF, 3H
- 350nit, FRC 10bit, %88 SRGB, %72 P3
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W Onkyo box hoparlör, Subwoofer
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
Toshiba 70UA5D63DT kullanıcı yorumları 💭
👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.
👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence
6️⃣TCL 75C755
Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 75C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.
TCL C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
- 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, LDZ 640, 144Hz VRR, AG kaplama
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
Mini Led TV Tavsiyesi
7️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
- LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
- 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
- HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
- 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
OLED TV Tavsiyesi
8️⃣LG OLED65B46LA
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- 240-680nit değişken parlaklık
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- α8 AI Processor 4K, WebOS 24
LG OLED55B46LA kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.
👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.
9️⃣Samsung 55S85D
S85D, OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta Samsung tarafından, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.
- 55" LG OLED 120Hz panel
- Anlık maksimum 643nit, AG
- Gerçek 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive/Gaming
- VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭
👨 Uzun süre araştırdım kafama her yönüyle yatan bu markanın bu modeli oldu. Ekranı daha önceki tüm televizyonlardan daha göz alıcı görünüyor.
👩 Ürün güzel hızlı ve renk kalitesi iyi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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