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    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025)

    Bütçeyi yormayan ve kaliteli bir akıllı televizyon mu arıyorsunuz? İşte marka ve modelleriyle 2025 Mart ayında alınabilecek en iyi televizyon modelleri ve tv tavsiyesi...
    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Mart 2025'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

    Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Mart ayının en iyi televizyon modelleri.

    En iyi televizyon modelleri (Mart 2025) 📺
    Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️
    55 inç TV
    SEG 55SUA740 15.500 TL
    TCL 55C755 38.690 TL
    65 inç TV
    SEG 65SUA740 20.000 TL
    Philips 65PUS8807 40.420 TL
    70 inç ve üzeri TV
    Toshiba 70UA5D63DT 27.620 TL
    TCL 75C755 70.000 TL
    MiniLED TV
    Samsung 55QN90D 54.000 TL
    Samsung 65QN90D 70.000 TL
    OLED TV
    Samsung 55S85D 46.500 TL
    LG OLED65B46LA 63.690 TL

    1️⃣ SEG 55SUA740

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    Mart ayı listemizinin ilk sırasında yer alan SEG 55SUA740, 55 inç VA paneli ile dikkat çekiyor. Ancak bu paneller üç farklı üreticiye ait ve öncelikli olarak AUO, daha sonrasında Innolux ve HKC panelleri tavsiye ediyoruz. Akıllı özellikler tarafında bu model, giriş seviyesi bir deneyime sahip. Ancak Dolby Atmos, Vision ve HDR10 standartları unutulmamış.

    MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.

    • 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
    • Dolby Vision/Atmos, HDR10
    • 2x10W box hoparlör
    • 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    • MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
    • MB185G32, Lisanslı Android 11

    SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.

    👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi

    2️⃣TCL 55C755

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. Paneli, 384 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunuyor.

    Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    • 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
    • Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, 384 Aydınlatma Bölgesi
    • HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
    • En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
    • Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
    • 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
    • 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
    • MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    • Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    TCL C755 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi. 

    👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

    65 inç televizyon tavsiyeleri

    3️⃣ SEG 65SUA740

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    SEG 65SUA740, 65 inç VA paneli ile dikkat çekiyor. 55 inçlik modelde olduğu gibi bu model de üç farklı üreticiye ait karma panel yapısıyla geliyor. Bunlar arasından öncelikli olarak AUO, daha sonrasında Innolux ve HKC panelleri tavsiye ediyoruz. Akıllı özellikler tarafında bu model, giriş seviyesi bir deneyime sahip. Ancak Dolby Atmos, Vision ve HDR10 standartları unutulmamış.

    MediaTek'in MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 1.5GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G32 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W toplam 20W'lık kuruluma sahip.

    • 55" HKC VA, AUO VA, Innolux VA panel
    • Dolby Vision/Atmos, HDR10
    • 2x10W box hoparlör
    • 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    • MT7632 platform, 1.5GB RAM, 8GB depolama
    • MB185G32, Lisanslı Android 11

    SEG 55SUA740 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Uzun araştırmalarım sonucu orta halli tv araştırmam sonucunda Vestelin güvencesinde aldım. Emsallerine göre televizyon gayet başarılı. Herhangi bir problem yaşamadım.

    👩 Çok güzel çok beğendik kesin alin ve kurulum ucretsizdi

    4️⃣Philips 65PUS8807

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    65 inç TV modelleri arasında hem fiyatı hem de sunduğu teknolojiler ile dikkat çeken PUS8807, 120Hz yenileme hızı sunan IPS panelden destek alıyor.Televizyon, 10 bit ekranı, %90 DCI-P3 kapsamı ve üç taraflı ambilight sistemi ile zengin bir görsel deneyime sahip. Ayrıca, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteğine sahip. 

    Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise Android 11 işletim sistemi ile desteklenen model, 4GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip. Ayrıca W-Fi 5 ve BT5'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.

    • 65" UHD 120Hz IPS panel
    • FRC 10bit, %90 DCI-P3
    • Dolby Vision/Atmos, HLG, HDR10+
    • VRR, HFR, ALLM, eARC, CEC, IMAX
    • 2x10W hoparlör kurulumu
    • 2xHDMI2.1, 2xHDMI2.0, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
    • Ambilight üç taraftan arka aydınlatma
    • Mediatek Pentonic 1000, Wi-Fi5, BT5
    • 4GB LPDDR4X RAM, 16GB depolama
    • Android 11 temelli Google TV arayüzü

    Philips 65PUS8807​​​​​​​​​​​​​​ kullanıcı yorumları 💭

    👨Ürünün 120 Hz desteklemesi, ambilight özelliği barındırması ve ucuz olması ürünü kaçırılmayacak bir eşya yapıyor.

    👩Süper bir tv kesinlikle tavsiye ediyorum. Parlaklığı, ses kalitesi, görüntü kalitesi gayet yeterli.

    70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri

    5️⃣Toshiba 70UA5D63DT

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    Toshiba 70UA5D63DT, büyük ekranı ve 4K çözünürlüğü ile geniş bir izleme alanı sunuyor. Ayrıca Dolby Vision ve HDR gibi yenilikçi görüntü teknolojileri unutulmamış. Multimedya bölümünde ise Android TV işletim sistemi üzerinden aradığınız tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. 
    • 70" UHD CHOT VA 60Hz DLED panel
    • 8.5ms, 5000:1, %1 AG, 12+8 COF, 3H
    • 350nit, FRC 10bit, %88 SRGB, %72 P3
    • Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
    • 2x12W Onkyo box hoparlör, Subwoofer
    • 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    • MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
    • MB185G31, Lisanslı Android 11

    Toshiba 70UA5D63DT kullanıcı yorumları 💭

    👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.

    👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence

    6️⃣TCL 75C755

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    TCL 75C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. Paneli, 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunuyor.

    Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 75C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    TCL C755 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi. 

    👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

    • 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
    • Mini Led, LDZ 640, 144Hz VRR, AG kaplama
    • HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
    • En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
    • Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
    • 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
    • 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
    • MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
    • Arayüz Google TV, Lisanslı Android

    Mini Led TV Tavsiyesi

    7️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    Samsung'un tepe model TV seçeneklerinden QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu. 

    Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor. 

    • 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
    • LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
    • 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
    • HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
    • 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
    • 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
    • NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

    Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

    👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

    OLED TV Tavsiyesi

    8️⃣LG OLED65B46LA

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    LG OLED55B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip. 120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır. 
    • 65" UHD LG OLED 120Hz panel
    • Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
    • 240-680nit değişken parlaklık
    • Dolby Vision, HDR10+, HLG
    • ALLM, VRR, HFR, eARC
    • 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    • Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    • α8 AI Processor 4K, WebOS 24

    LG OLED55B46LA kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.

    👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.

    9️⃣Samsung 55S85D

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Mart 2025) Tam Boyutta Gör
    En iyi televizyonlar listemizin son sırasında bulunan 55S85D'nin en önemli özelliği uygun fiyatlı olması. Televizyon, 4K çözünürlük ve 643 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Televizyon, Tizen işletim sistemi ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Ancak Android kadar geniş bir uygulama desteğine sahip değil. 

    S85D, OLED teknolojisi ile neredeyse sonsuz kontrast oranı ve göz alıcı renkler sunuyor. Diğer tarafta Samsung tarafından, oyuncular için 120Hz yenileme hızı ve Gelişmiş oyun odaklı özellikleri unutmamış.  

    • 55" LG OLED 120Hz panel
    • Anlık maksimum 643nit, AG
    • Gerçek 10bit, P3 %100
    • HDR10+ Adaptive/Gaming
    • VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC
    • 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    • 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2
    • NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

    Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭

    👨 Uzun süre araştırdım kafama her yönüyle yatan bu markanın bu modeli oldu. Ekranı daha önceki tüm televizyonlardan daha göz alıcı görünüyor.

    👩 Ürün güzel hızlı ve renk kalitesi iyi.

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