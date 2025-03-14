Sony, RGB LED TV teknolojisini duyurdu: Avantajları neler?

Klasik Mini LED TV'lerde LCD panelin arkasına bir dizi küçük mavi LED yerleştiriliyor. Bu LED'ler ekrandaki gerçek piksellerden daha büyük olsa da, ekranın birden fazla alanını yüksek bir hassasiyetle aydınlatabilecek veya karartabilecek kadar küçük boyuta sahipler. LED'lerin gerektiğinde kapatılabilmesi sayesinde diğer LED TV'lerden daha yüksek kontrast oranına ulaşılabiliyor.
Sony'nin RGB LED teknolojisinin avantajları neler?
Sony'nin Bravia 9 TV'sindeki XR Backlight Master Drive teknolojisi, karartma kontrolünün seviyesini artıran son derece küçük 22 bitlik bir LED sürücü kullanıyor (geleneksel mini LED TV'ler 10 veya 12 bitlik sürücüler kullanıyor). Sony'nin yeni RGB LED teknolojisinde ise arka ışık kontrolü 66 bite (kırmızı, yeşil ve mavi için her biri 22) çıkarıldı.
RGB arka aydınlatmalı LCD TV'ler aslında yeni değil. Sony, RGB LED modellerini 2004 yılı kadar eski bir tarihte geliştirmişti. Yakın zamanda düzenlenen CES 2025'te Samsung ve TCL, RGB arka aydınlatmalı prototip mini LED TV'lerini sergilediler. Hisense ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeyi planladığı RGB modelini tanıttı.
Sony, yeni RGB LED teknolojisine sahip televizyonlarının bu yıl içerisinde seri üretime geçeceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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