Sony, RGB LED TV teknolojisini duyurdu: Avantajları neler?

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Tam Boyutta Gör Sony, arka aydınlatma için RGB LED'ler kullanan yeni konsept televizyonunu duyurdu. Yeni teknoloji, OLED ve Mini LED TV'lerin iyi özelliklerini bir araya getiriyor.

Klasik Mini LED TV'lerde LCD panelin arkasına bir dizi küçük mavi LED yerleştiriliyor. Bu LED'ler ekrandaki gerçek piksellerden daha büyük olsa da, ekranın birden fazla alanını yüksek bir hassasiyetle aydınlatabilecek veya karartabilecek kadar küçük boyuta sahipler. LED'lerin gerektiğinde kapatılabilmesi sayesinde diğer LED TV'lerden daha yüksek kontrast oranına ulaşılabiliyor.

Sony'nin RGB LED teknolojisinin avantajları neler?

Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni RGB LED yönteminde ise, her Mini LED arka aydınlatma bölgesi kırmızı, yeşil ve mavi LED'den oluşuyor.Bu sayede, parlaklıktan ödün verilmeden renkler üzerinde daha ince bir kontrol elde edilebiliyor. Ayrıca, 4000 cd/m² gibi profesyonel monitörlere eşdeğer parlaklık seviyesi ve çok daha yüksek bir renk hacmi elde ediliyor. Sony ayrıca, artan tonlama kontrolünün Mini LED TV'lere kıyasla daha geniş izleme açıları sunabildiğini iddia ediyor. Ek olarak şirket, panellerin mevcut OLED panellerden daha büyük boyutlarda üretilebileceğini söylüyor.

Sony'nin Bravia 9 TV'sindeki XR Backlight Master Drive teknolojisi, karartma kontrolünün seviyesini artıran son derece küçük 22 bitlik bir LED sürücü kullanıyor (geleneksel mini LED TV'ler 10 veya 12 bitlik sürücüler kullanıyor). Sony'nin yeni RGB LED teknolojisinde ise arka ışık kontrolü 66 bite (kırmızı, yeşil ve mavi için her biri 22) çıkarıldı.

TCL, Q10L serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı 3 gün önce eklendi

RGB arka aydınlatmalı LCD TV'ler aslında yeni değil. Sony, RGB LED modellerini 2004 yılı kadar eski bir tarihte geliştirmişti. Yakın zamanda düzenlenen CES 2025'te Samsung ve TCL, RGB arka aydınlatmalı prototip mini LED TV'lerini sergilediler. Hisense ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeyi planladığı RGB modelini tanıttı.

Sony, yeni RGB LED teknolojisine sahip televizyonlarının bu yıl içerisinde seri üretime geçeceğini belirtiyor.

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Sony, RGB LED TV teknolojisini duyurdu: Avantajları neler?